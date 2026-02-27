Acasă » Știri » Iulia Albu și Mike s-au împăcat! Avem imaginile momentului care i-au enervat pe fani: „Doamne, nu! Meriți mai mult!”

Iulia Albu și Mike s-au împăcat! Avem imaginile momentului care i-au enervat pe fani: „Doamne, nu! Meriți mai mult!”

De: Alina Drăgan 27/02/2026 | 20:39
Iulia Albu și Mike s-au împăcat! Avem imaginile momentului care i-au enervat pe fani: „Doamne, nu! Meriți mai mult!”
Iulia Albu și Mike s-au împăcat
Pentru Mike și Iulia Albu anul 2025 a fost anul despărțirii, iar 2026 pare să fie cel al împăcării. După ce și-au spus adio, cei doi au uimit recent pe toată lumea. Aceștia s-au afișat împreună la un eveniment monden, iar fanilor nu le-a venit să creadă în ce ipostază i-au văzut. Mulți au reacționat categoric după ce au văzut imaginile.

Anul trecut, după 9 ani de relație, Iulia Albu și Mike au decis că povestea lor trebuie să se încheie. Aceștia și-au spus adio și au mers pe drumuri separate.

„Am încercat și chiar am reușit să țin viața mea privată, privată. Vom continua în aceeași notă și de acum încolo. O poveste de dragoste se trăiește doar de persoanele implicate și atât. Vă mulțumesc pentru profesionalism și respectarea intimității noastre, am trăit momente frumoase, momente zbuciumate, dar, cel mai important, am trăit. Și pentru asta suntem recunoscători”, ne declara Iulia Albu, după despărțire.

Iulia Albu și Mike s-au împăcat

Însă dacă 2025 a fost anul despărțirii, 2026 pare să fie cel al împăcării. Recent, Iulia Albu și Mike au fost surprinși împreună în cadrul unui eveniment. Ce doi s-au afișat zâmbitori și binedispuși, mai mult nu s-au sfiit nici să se fotografieze împreună.

Iar ca tacâmul să fie complet, Iulia Albu a postat imaginile în mediul online. Deși s-a afișat, din nou, lângă Mike, vedeta a preferat să nu comenteze natura relației pe care o au acum. Însă, apropierea dintre cei doi este grăitoare, iar fanii au concluzionat imediat că este vorba despre o împăcare.

Ei bine, aceste vești nu au fost primite prea bine de către internauți. Se pare că mulți dintre ei nu văd cu ochi buni împăcarea și nu au ezitat să spună acest lucru. Fanii au sfătuit-o pe Iulia Albu să stea departe de Mike.

„Iar cu ăsta? Ciorba reîncălzită nu mai are același gust…;

E un nu categoric, dar tu știi mai bine;

Doamne, nu Iulia! Meriți mai mult!”, sunt câteva dintre reacțiile fanilor din mediul online.

Iulia Albu și Mike s-au împăcat /Foto: Instagram

Foto: Instagram

