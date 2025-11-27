Cum arată Iulia Albu la 55 de kilograme! Vedeta a slăbit mult: „Este foarte bine să vă ascultați corpul”

Iulia Albu trece prin una dintre cele mai vizibile transformări fizice din ultimii ani. În vârstă de 44 de ani, creatoarea de modă a ajuns la 55 de kilograme, după o perioadă în care cântărea aproximativ 72 de kilograme. Schimbarea, realizată treptat în ultimele luni, a atras numeroase reacții în mediul online, atât aprecieri, cât și critici.

Vedeta a publicat recent mai multe imagini în care apare cu noua ei siluetă, stârnind interesul internauților cu privire la modul în care a reușit să scape de kilogramele în plus. Mulți au remarcat faptul că transformarea este spectaculoasă, însă au existat și voci care au considerat că Iulia ar fi acum prea slabă. Deși obișnuită cu atenția publicului, comentariile legate de aspectul fizic au reaprins discuțiile despre standardele de frumusețe și presiunea resimțită de persoanele publice.

Iulia Albu a ajuns la 55 de kilograme

Transformarea actuală, explică vedeta, nu are la bază nicio metodă radicală, nici vreun regim restrictiv de scurtă durată. Ea nu s-a identificat nici măcar cu ideea de dietă în sens clasic, preferând să-și adapteze alimentația în funcție de propriile senzații și nevoi. În mod neașteptat chiar și pentru ea, în unele zile nu a simțit deloc nevoia de a mânca, alegând să nu forțeze organismul.

„55 kg… Vă mulțumesc pentru mesaje și felicitări. Nu am nicio dietă minune, nu sunt doctor și nu pot da sfaturi de nutriție. Ce vă pot spune este că este foarte bine să vă ascultați corpul. Și tratați-l ca pe un templu”, a transmis Iulia Albu, pe Instagram.

Vedeta susține că procesul prin care a trecut a fost unul natural, fără trucuri rapide, fără medicamente sau proceduri invazive. Schimbarea pare să fi fost mai degrabă rezultatul unei perioade de reajustare a organismului și a stilului de viață, decât al unei dorințe urgente de a ajunge la un anumit număr de kilograme. (VEZI AICI)

„Corpul meu și-a dat un reset necesar, dar pe care eu nu l-am intuit. Analizele mele sunt perfecte. Fac sport, mănânc doar când îmi este foame, nu neapărat în fiecare zi, ceea ce până acum câteva luni mi s-ar fi părut de domeniul fantasticului. Nu am ținut nicio dietă miraculoasă, nu mi-am tăiat stomacul și nu am luat pastile sau mai rău, nu am făcut injecții. Urăsc profund faptul că diverse persoane publice promovează toate mizeriile cu efecte adverse îngrozitoare”, a spus Iulia Albu pentru CANCAN.ro.

