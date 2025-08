Iulia Albu, scoasă la vânzare cu tot cu casă! A pus mâna pe telefon și... ”S-au blocat!”

Iulia Albu are parte numai de surprize de când a devenit proprietara unei locuințe în buricul Capitalei. Una dintre ele însă le întrece pe toate, iar reacția vedetei pusă în fața unui astfel de eveniment a fost de-a dreptul fabuloasă. Mai precis, la ceva timp după ce a achiziționat apartamentul dintr-o vilă impresionantă, Iulia s-a trezit că locuința sa încă este disponibilă pentru vizionare. CANCAN.RO are toate amănuntele.

De când a devenit proprietara unei locuințe de vis, Iulia Albu nu mai are timp de respiro. Lucrările sunt și acum în toi, iar ea e în continuare, șef de șantier. Nu-i displace însă, mai ales că are ocazia să-și pună în aplicare toate ideile ingenioase pe care le are.

Cum s-a trezit Iulia Albu scoasă la… vânzare

Totuși, ca la orice schimbare, a avut parte și de situații neprevăzute. Una dintre acestea o constituie surpriza venită la pachet cu anunțul de pe un site de specialitate. Potrivit acestuia, desi ea se mutase de câteva săptămâni bune, casa cu tot cu parter și cu etaj era încă disponibilă pentru vizionare, în vederea achiziționării.

„Mă mutasem de ceva săptămâni, când am găsit anunțul pe site, că atât parterul cât și apartamentul meu de la etajul 1 se vând împreună cu 1.200.000 de euro. Și pot fi vizionate oricând. Adică mai era de vânzare eventual și cu mine înăuntru”, a mărturisit aceasta în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Ce reacție a avut Iulia Albu

Reacția sa a fost însă una fabuloasă și i-a lăsat mască pe agenții imobiliari. Nici mai mult nici mai puțin, le-a spus că vrea să vizioneze respectiva proprietate, în care ea însă deja se mutase și pentru care făcuse actele.

„I-am sunat și i-am întrebat când pot viziona casa în care mă mutasem. După ce mi-au zis că oricând vreau, le-am cerut să-mi spună dacă Iulia Albu e de acord. S-au blocat în acel moment. După care m-am și prezentat”, ne-a povestit vedeta.

A transformat curtea într-o grădină urbană

Altfel, criticul de modă și-a pus cortul în curte, cu acordul vecinilor, unde a amenajat o grădină urbană de care se vor bucura toți locatarii.

„Am decis să fac această schimbare în curtea generoasă a proprietății. Cu acordul vecinilor, care sunt niște persoane extraordinare, am amenajat într-un cort o grădină urbană a cărei față se va schimba la două săptămâni.

Lucrările continuă și acum, lucrările sunt în toi. Dar asta nu înseamnă că nu putem profita la maxim de ce ne oferă această minunată proprietate. Amenajarea va continua cu cele două terase ale apartamentului, foarte generoase și cu wiew-uri superbe. E o plăcere și un privilegiu să o renovez. Sunt extrem de norocoasă că am putut achiziționa această proprietate”, a adăugat Iulia Albu.

