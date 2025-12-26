Acasă » Știri » Cum și-a pierdut fostul fotbalist de la Steaua averea de 5 milioane de euro. Ce a făcut imediat după

De: Denisa Iordache 26/12/2025 | 18:59
Fotbalistul care a pierdut 5 milioane de euro. Sursă: Pixabay

Marian Aliuță este fostul fotbalist care a ales un alt drum după ce a pierdut 5 milioane de euro în urmă cu 7 ani. El a trecut printr-o perioada grea în care doar soția și Dumnezeu i-a fost aproape, așa că a luat o decizie radicală în ceea ce privește viața lui. Toate detaliile în articol. 

Marian Aliuță a jucat la Steaua și a avut o perioadă în care a cunoscut succesul, dar investiția în imobiliare l-a adus la faliment. În acele momente grele toată lumea i-a întors spatele, inclusiv familia, așa că a rămas doar alături de soție. 

Invitat în cadrul unui podcast, Aliuță a vorbit despre poate cea mai grea perioadă din viața lui, care s-a petrecut în urmă cu 7 ani. Totul a început din momentul în care fostul fotbalist s-a decis să investească tot ceea ce are în domeniul imobiliar. Această decizie l-a adus la faliment. 

El spune că investiția lui în construcții s-a ridicat la 5 milioane de euro, bani pe care nu îi mai are. Această perioadă grea l-a determinat să se apropie de Dumnezeu și să își schimbe viața radical: s-a botezat. 

„Am dat de datorii de care marea majoritate știu, cu construcțiile, cu ce-am făcut eu… Eram ok, s-au dus banii, dar Dumnezeu m-a restaurat din nou și mi-a dat un drum nou prin El. Îi mulțumesc pentru că am crezut mereu nebunește că, prin credință, Dumnezeu mă poate întoarce și mă poate pune mai sus decât am fost.

Cheltuieli inutile… Noi nu avem educație financiară, ideea de a-i administra, pentru că mediul din care am venit cu toții, părinții oameni simpli… Nu am avut chestia asta.

Am fost pe minus cu 5 milioane de euro acum șapte ani. Disperare, nu știi pe unde să o iei și dacă alegi calea bună. E una singură: Iisus Hristos! Eu eram religios și n-am mai găsit calea. A trebuit să merg la biserică. I-am promis în acel moment că voi face tot ce vrea El”, a spus Marian Aliuță.

Marian Aliuță. Sursă: Captură Youtube
