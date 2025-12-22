Acasă » Știri » Fostul concurent de la Survivor România care a încasat 60.000 de euro pentru participarea la emisiune, dar e nemulțumit: „Am suferit mult rău de tot!”

De: David Ioan 22/12/2025 | 12:52
Sebastian Chitoșcă, fost jucător de fotbal cunoscut în special pentru retragerea sa neașteptată la doar 26 de ani, a revenit recent în atenția publicului printr-o serie de declarații făcute într-un podcast.

Fostul mijlocaș a explicat că decizia de a renunța la carieră a venit după o perioadă marcată de dezamăgiri profesionale și personale, care l-au determinat să se distanțeze definitiv de lumea fotbalului.

Câţi bani a încasat Sebastian Chitoşcă de la Survivor

În cadrul podcastului, Chitoșcă a vorbit deschis despre experiența sa din cadrul emisiunii Survivor România, unde a participat într-un moment în care, după cum spune, avea nevoie urgentă de bani. Acesta a mărturisit că participarea la show i-a schimbat percepția despre unele persoane, inclusiv despre Cătălin Moroșanu, pentru care afirmă că și-a pierdut respectul în urma interacțiunilor din timpul filmărilor.

Sebastian Chitoșcă, fostul concurent Survivor Sursă foto: Instagram

De-a lungul discuţiei, fostul fotbalist a explicat motivele pentru care a acceptat provocarea Survivor.

„M-am dus la Survivor că îmi era foame rău de tot de bani”, a spus acesta.

Mai mult, Sebastian Chitoșcă a desecretizat suma primită: „60.000 de euro.”

Drama neştiută a lui Sebastian Chitoşcă

Întrebat dacă efortul depus a meritat recompensa financiară, fostul fotbalist a răspuns tranșant: „Nu!”. Ulterior, acesta a detaliat motivele:

„Pentru că am suferit mult rău de tot! Pentru bani nu a meritat, pentru ceea ce am devenit ca om a meritat suferința aia sau ce tot am învățat acolo. Dar nu pentru bani, repet, nu sunt omul banilor. M-am dus pentru că aveam nevoie de ei să îmi susțin familia. Am stat șase luni și jumătate…”

Pe lângă dificultățile fizice și psihice din competiție, Chitoșcă a dezvăluit că perioada Survivor a coincis cu un moment extrem de dureros din viața sa personală. Fostul sportiv a povestit că, imediat după revenirea în țară, a aflat că soția sa, Alexandra, l-a înșelat în timp ce el se afla în Republica Dominicană pentru filmări.

„Am văzut-o din aeroport, i-am văzut fața. Un om pierdut, speriat, nu știa cum să reacționeze. Mi-am dat seama. Eu n-am citit multe cărți, dar citesc oamenii bine de tot. Am văzut în ochii ei că nu a fost fidelă”, a mărturisit acesta.

