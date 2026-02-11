Doliu la Hollywood! James Van Der Beek a murit răpus de cancer, la 48 de ani

James Van Der Beek, actorul din Dawson’s Creek, a murit la vârsta de 48 de ani, după o lungă perioadă de suferință. Vestea a fost confirmată de soția sa, Kimberly, într-o postare din spațiul public.

James Van Der Beek, actorul din Dawson’s Creek, a murit în dimineața zilei de miercuri, 11 februarie 2026, la vârsta de 48 de ani, după ce timp de un an a înceract să se vindece de o formă agresivă de cancer.

James Van Der Beek a murit la 48 de ani

Pe contul de Instagram al actorului din Dawson’s Creek a fost postat un mesajm emoționant, în care este confirmată trecerea în neființă a starului: „Iubitul nostru James David Van Der Beek s-a stins în pace în această dimineață. Și-a trăit ultimele zile cu curaj, credință și demnitate. Sunt multe de spus despre dorințele sale, dragostea pentru umanitate și caracterul sacru al timpului. Acele zile vor veni. Deocamdată, vă rugăm să ne respectați intimitatea în timp ce îl plângem pe iubitul nostru soț, tată, fiu, frate și prieten.”

James și Kimberly au avut împreună șase copii, fiicele Olivia, Annabel, Emilia și Gwendolyn și fiii Joshua și Jeremiah. Actorul anunțase în noiembrie 2023 că a fost diagnosticat cu cancer colorectal în stadiul trei.

„Am făcut față în privat acestui diagnostic și am luat măsuri pentru a-l rezolva, cu sprijinul familiei mele incredibile”, a declarat actorul, pe atunci în vârstă de 47 de ani.

Actorul nu a putut participa la evenimentul caritabil de reuniune Dawson’s Creek din septembrie 2025 din New York City, dar a vorbit cu oaspeții printr-un mesaj video surpriză, în timp ce Kimberly și copiii lor au participat personal.

Când s-a așezat alături de Craig Melvin de la emisiunea Today într-un interviu difuzat pe 19 decembrie 2025, James a spus că se simte copleșit de situație, însă nu are de gând să renunțe la luptă: „Mă simt mult, mult mai bine decât acum câteva luni. A fost o călătorie mai lungă decât mi-am imaginat vreodată. Mi-a cerut mai mult decât credeam că pot da – mai multă răbdare, mai multă disciplină, mai multă forță decât știam că am. Știam că sunt puternic, dar nu știam că sunt atât de puternic. Însă mă simt bine.”, spunea actorul în urmă cu ceva timp.

