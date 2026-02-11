Acasă » Știri » Dezvăluirile momentului despre scandalul dintre Alex Bodi și Meko: ”Nu intervine nimeni!”

Dezvăluirile momentului despre scandalul dintre Alex Bodi și Meko: ”Nu intervine nimeni!”

De: Simona Vlad 11/02/2026 | 22:29
Invitat în platoul lui Dan Capatos, Ion Migdală a venit să vorbească despre scandalul dintre Meko și Alex Bodi! Acesta a vorbit despre efectele conflictului asupra comunității și în special asupra tinerilor nevinovați care sunt prinși în mijlocul disputelor. CANCAN.ro are toată discuția în exclusivitate!

Migdală a explicat că astfel de conflicte devin periculoase atunci când nu există limite și nu se intervine la timp pentru a opri escaladarea. El a atras atenția că cei implicați, precum Meko sau Bodi ar trebui să își gestioneze divergențele singuri. În discuție, Ion Migdală a spus că deseori tinerii sau rudele lor ajung victime colaterale! De asemenea, a zis că mentalitatea de „hai că se rezolvă” doar agravează situația. Vezi aici emisiunea integrală!

Conflictul a fost agravat de lipsa unei intervenții din partea autorităților. Migdală a spus că atunci când nimeni nu intervine, oamenii ajung să se simtă neputincioși, iar comportamentele agresive sau conflictuale devin normale pentru mediul în care se desfășoară. Tinerii se simt liberi să acționeze fără să fie trași la răspundere, ceea ce poate genera incidente și mai grave.

Ion Migdală a vorbit și despre experiențele personale legate de astfel de dispute, spunând că deseori a fost martor la situații în care conflictele au escaladat din cauze minore.

Ion Migdală: Să-și vadă fiecare de treaba lui

„Vedeți-vă de treaba voastră, fiți băieți, dați mâna dacă vreți să dați mâna, dacă nu, du-te pe drumul tău, lasă-mă pe mine în pace, lasă-mă pe mine cu mentalitatea mea. (…) Nu intervine nimeni, pare că nu intervine nimeni. (…) De frică, știi că de frică trebuie să știi, de frica poliției, de frica legii… nu mai ascultă nimeni pe nimeni și se va ajunge… doamne ferește.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI

Emisiunea Dan Capatos Show se difuzează în fiecare săptămână, de luni până joi, la ora 18:00, numai pe conturile oficiale de Facebook și YouTube CANCAN.RO.

