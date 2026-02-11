Lino Golden se pregătește de cununia civilă, la jumătate de an după divorț! Ce spune despre femeia care i-a schimbat viața

Cel mai recent an din viața lui Lino Golden poate fi rezumat simplu: Anul schimbărilor majore. Artistul a divorțat de fosta soție, Delia Salchievici, și-a cunoscut actuala parteneră pe care a și cerut-o în căsătorie la începutul acestui an și cu care urmează să își unească destinul în primăvara aceasta. În plus, artistul se pregătește de lansări noi, iar stilul abordat este unul cu totul nou pentru el: raggaeton. Într-un interviu exclusiv CANCAN.RO, Lino Golden vorbește despre toate schimbările din viața lui, despre femeia care i-a devenit logondică, dar și despre petrecerea de după cununie acolo unde îi va invita pe toți prietenii apropiați.

Lino Golden a fost prezent aseară la petrecerea dată de Jo în cinstea lansării noului album. Dezinvolt și sincer, cântărețul a făcut dezvăluiri despre schimbările din viața sa. A vorbit despre relația cu logodnica lui, dezvăluind că nu ar mai merge la emisiuni de cuplu așa cum a făcut în trecut, unul dintre motive fiind și faptul că tânăra vrea să stea departe de lumina reflectoarelor. În plus, cei doi se pregătesc de cununia civilă, acolo unde vor avea invitați pe cei mai apropiați prieteni. Întrebat dacă Ian se va afla pe listă, în contextul în care au colaborat în trecut, Lino Golden a oferit un răspuns sincer și fără ocolișuri.

Lino Golden se pregărește să se cunune la jumătate de an de la divorț: „Suntem în căutarea unei locații”

CANCAN.RO: Mă bucur tare mult că ne întâlnim la o petrecere frumoasă de lansare a albumului lui Jo. Ce te leagă de ea?

Lino Golden: O prietenie de peste 10 ani, colaborări, sesiuni, un lucru foarte frumos: muzica.

CANCAN.RO: Cum a fost ultima perioadă din viața ta?

Lino Golden: M-am logodit, m-am plimbat, m-am îngrășat, am muncit foarte mult, vreau să lansez album în octombrie. Lansez o piesă alături de Costel Biju luna viitoare, multe piese. Mă focusez mult pe carieră în perioada aceasta pentru că a fost o perioadă în care am lăsat-o un pic și nu mai vreau.

CANCAN.RO: Ai mai colaborat cu Costel Biju până acum?

Lino Golden: Nu, mereu ne-am vorbit să colaborăm, mie îmi place foarte mult de el, îl respect, dar nu s-a nimerit până acum. În sfârșit s-a găsit momentul să facem această colaborare. E o combinație între două personalități și distractive, și serioase.

CANCAN.RO: E o trapanea?

Lino Golden: Nu este o trapanea, nu are un gen specific, este o piesă foarte dansabilă, un fel de raggaeton.

CANCAN.RO: Felicitări pentru logodnă, zi-ne mai multe despre logodnica ta.

Lino Golden: E un pas pe care mi-l doream să-l fac, suntem fericiți amândoi pentru această logodnă, vrem să facem cununia în o lună sau două luni. Nunta o vom face la anul pentru că este prea din scurt să ne organizăm pentru anul acesta și nu reușim să le facem în același an. Muncim amândoi mult.

CANCAN.RO: Ea este make-up artist, din câte știu?

Lino Golden: Da, este make-up artist și are și salonul ei. Îmi doream pe cineva care să aibă un job și să avem amândoi lucruri de făcut și să ne întâlnim apoi să povestim ce am realizat în ziua sau săptămâna respectivă și să avem în comun lucruri.

CANCAN.RO: Deși joburile voastre sunt diferite, totuși se întâlnesc în anumite puncte.

Lino Golden: Da, acum nu mai trebuie să dau bani la machiaj pentru videoclip, mi-l fac acasă. Sunt diferite, dar amândouă țin de artă.

CANCAN.RO: Ce te-a atras la iubita ta?

Lino Golden: În primul rând nu m-am mai dus după lookuri deloc, am 28 de ani nu mă mai uit doar la aspect, nu pot să zic că nu mă interesează, dar nu mă uit doar la asta. Pot să fiu în preajma ei exact așa cum sunt eu, să nu am rețineri în nimic. Să fiu 100% cum sunt eu în viața reală.

CANCAN.RO: Îi ceri și sfaturi?

Lino Golden: Evident, și legate de carieră, și legate de viața de zi cu zi, ne sfătuim în tot ce facem împreună sau separat.

CANCAN.RO: Te vezi mergând la un reality show de genul Power Couple, Insula Iubirii, alături de ea?

Lino Golden: Nu, le ținem separat lucrurile. Eu pe treaba mea de viață publică, muzică, ea ce își dorește ea să facă, make-up.

CANCAN.RO: Ea nu își dorește să intre în lumea aceasta?

Lino Golden: Nu, nu are nevoie, în sensul că este o femeie realizată în viață, nu are nevoie de expunere, nu ar ajuta-o cu nimic și nici nu vrea. Noi când ne-am cunoscut și ne-am decis să fim împreună, ea și-a făcut profilul privat să nu se uite lumea. E privat, dar nu secret. Știm că suntem fericiți, ne postăm. Nici la podcast nu cred că este cazul, am filmat-o puțin pe vlog cu japca, dar ei nu-i place.

CANCAN.RO: Ați stabilit data cununiei civile?

Lino Golden: Încă nu am stabilit data, acum suntem în căutarea unei locații, mergem să le vedem și după aceea ne decidem exact, probabil prin mai o să facem, să se facă mai frumos afară.

Ce spune artistul despre Ian după imaginile cu fosta soție: „Nu suntem la nivelul acela de prietenie”

CANCAN.RO: O să faceți și petrecere?

Lino Golden: Da, o să facem și o petrecere cu prieteni restrânși, familia și atât.

CANCAN.RO: O să vină și prieteni mai vechi, trapperi ceva?

Lino Golden: Câțiva cu care sunt prieten demult, Petre Ștefan spre exemplu.

CANCAN.RO: Ian?

Lino Golden: Nu am o prietenie cu el, am colaborat în trecut, dar nu suntem la nivelul acela de prietenie încât să-l chem într-un mediu atât de important, nici pe Rava, deși ne știm cu toții. Petre Ștefan a venit la toate zilele mele de naștere, suntem prieteni apropiați.

