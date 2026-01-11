Cât l-a costat pe Lino Golden cererea în căsătorie pe ecranele din New York! Și-a impresionat complet viitoarea soție și nu s-a uitat la bani

Deși are un mariaj eșuat la activ, Lino Golden a pus, din nou, marea întrebare. Artistul și-a cerut noua iubită în căsătorie, iar momentul a fost unul spectaculos. Din imaginile publicate în mediul online, pare că marea întrebare a fost pusă chiar în faimoasa piață Times Square, iar mesajul a apărut pe unul din ecranele uriașe. Cât a scos Lino Golden din buzunar pentru asta?

Ei bine, se pare că Lino Golden este cât se poate de îndrăgostit de noua iubită și chiar dacă relația este încă la început a decis să facă pasul cel mare. Și-a dus partenera într-o vacanță în New York, iar aici a avut pregătită o surpriză de proporții pentru ea. Mai exact, cântărețul nu a mai pierdut timpul și a cerut-o în căsătorie.

Momentul a fost unul spectaculos, iar din imaginile postate în mediul online pare că a avut loc chiar în celebra piață Times Square. Pe un ecran uriaș a apărut mesajul: „Diana, vrei să te căsătorești cu mine?” Imediat cum mesajul a fost afișat pe ecranul gigantic, Lino Golden s-a pus în genunchi și a oferit inelul. Iar răspunsul Dianei a fost, evident, un mare „DA”.

Cât l-a costat pe Lino Golden cererea în căsătorie pe ecranele din New York

Multe cereri în căsătorie au loc în Times Square, însă cei care își doresc ca întrebarea să fie afișată pe un ecran uriaș trebuie să scoată bani frumoși din buzunare. Prețurile ecranelor din Times Square variază foarte mult, în funcție de dimensiunea ecranului și zona în care acesta se află. Acestea pornesc de la câteva sute de dolari și pot ajunge până la 100.000 de dolari pe zi.

Cea mai frecventă și ieftină opțiune disponibilă pentru persoanele care vor să pregătească un astfel de moment special pornește de la aproximativ 150 de dolari și poate ajunge până la 1.000 de dolari. Pentru acești bani, mesajul dorit sau fotografia sunt afișate 15 secunde, o dată pe oră timp de 24 h.

Însă, așa cum spuneam, prețurile variază în funcție de dimensiunea și poziționarea ecranului. Pentru panourile publicitare premium prețurile sunt cuprinse între 5.000 și 50.000 de dolari pe zi și ajung până la 20.000 – 100.000 de dolari pe lună.

Pentru cele mai mari și dominante afișaje digitale, precum celebrul ecran Marriott Marquis prețurile sunt cuprinse între 50.000 – 150.000 $+ pe zi și depășesc 300.000 de dolari pentru o lună.

Nu se mai ascund! Lino și-a prezentat iubita focoasă. Blondina a fost ținută la secret

Lino Golden, pregătit iar de însurătoare?! Gestul făcut de iubita lui l-a convins pe artist că merită să-i fie soție

Foto: Instagram