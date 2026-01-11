Acasă » Știri » Cât l-a costat pe Lino Golden cererea în căsătorie pe ecranele din New York! Și-a impresionat complet viitoarea soție și nu s-a uitat la bani

Cât l-a costat pe Lino Golden cererea în căsătorie pe ecranele din New York! Și-a impresionat complet viitoarea soție și nu s-a uitat la bani

De: Alina Drăgan 11/01/2026 | 13:29
Cât l-a costat pe Lino Golden cererea în căsătorie pe ecranele din New York! Și-a impresionat complet viitoarea soție și nu s-a uitat la bani
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
7 poze
Vezi galeria foto

Deși are un mariaj eșuat la activ, Lino Golden a pus, din nou, marea întrebare. Artistul și-a cerut noua iubită în căsătorie, iar momentul a fost unul spectaculos. Din imaginile publicate în mediul online, pare că marea întrebare a fost pusă chiar în faimoasa piață Times Square, iar mesajul a apărut pe unul din ecranele uriașe. Cât a scos Lino Golden din buzunar pentru asta?

Ei bine, se pare că Lino Golden este cât se poate de îndrăgostit de noua iubită și chiar dacă relația este încă la început a decis să facă pasul cel mare. Și-a dus partenera într-o vacanță în New York, iar aici a avut pregătită o surpriză de proporții pentru ea. Mai exact, cântărețul nu a mai pierdut timpul și a cerut-o în căsătorie.

Momentul a fost unul spectaculos, iar din imaginile postate în mediul online pare că a avut loc chiar în celebra piață Times Square. Pe un ecran uriaș a apărut mesajul: „Diana, vrei să te căsătorești cu mine?” Imediat cum mesajul a fost afișat pe ecranul gigantic, Lino Golden s-a pus în genunchi și a oferit inelul. Iar răspunsul Dianei a fost, evident, un mare „DA”.

Lino Golden, cerere în căstorie în New York /Foto: Instagram

Cât l-a costat pe Lino Golden cererea în căsătorie pe ecranele din New York

Multe cereri în căsătorie au loc în Times Square, însă cei care își doresc ca întrebarea să fie afișată pe un ecran uriaș trebuie să scoată bani frumoși din buzunare. Prețurile ecranelor din Times Square variază foarte mult, în funcție de dimensiunea ecranului și zona în care acesta se află. Acestea pornesc de la câteva sute de dolari și pot ajunge până la 100.000 de dolari pe zi.

Cea mai frecventă și ieftină opțiune disponibilă pentru persoanele care vor să pregătească un astfel de moment special pornește de la aproximativ 150 de dolari și poate ajunge până la 1.000 de dolari. Pentru acești bani, mesajul dorit sau fotografia sunt afișate 15 secunde, o dată pe oră timp de 24 h.

Însă, așa cum spuneam, prețurile variază în funcție de dimensiunea și poziționarea ecranului. Pentru panourile publicitare premium prețurile sunt cuprinse între 5.000 și 50.000 de dolari pe zi și ajung până la 20.000 – 100.000 de dolari pe lună.

Pentru cele mai mari și dominante afișaje digitale, precum celebrul ecran Marriott Marquis prețurile sunt cuprinse între 50.000 – 150.000 $+ pe zi și depășesc 300.000 de dolari pentru o lună.

Nu se mai ascund! Lino și-a prezentat iubita focoasă. Blondina a fost ținută la secret

Lino Golden, pregătit iar de însurătoare?! Gestul făcut de iubita lui l-a convins pe artist că merită să-i fie soție

 

Foto: Instagram

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Top 4 zodii care aduc magie în viața celorlalți. Prezența lor schimbă atmosfera fără efort
Știri
Top 4 zodii care aduc magie în viața celorlalți. Prezența lor schimbă atmosfera fără efort
Irinel Columbeanu a recunoscut motivul pentru care s-a pocăit. Acum totul este clar
Știri
Irinel Columbeanu a recunoscut motivul pentru care s-a pocăit. Acum totul este clar
Meteo București: Strat de zăpadă de până la 15 cm și temperaturi minime de până la -10 grade
Mediafax
Meteo București: Strat de zăpadă de până la 15 cm și temperaturi minime...
Sute de români au aderat la o nouă sectă după ce un așa zis pastor i-a convins că poate să-i vindece de cancer. Ce spun reprezentanții Guvernului
Gandul.ro
Sute de români au aderat la o nouă sectă după ce un așa...
Soția a apărat-o public pe amantă: „Nu e distrugătoare de casă”. Cum arată
Prosport.ro
Soția a apărat-o public pe amantă: „Nu e distrugătoare de casă”. Cum arată
De la Trezoreria SUA la București. Americanul care trăiește în România cu un buget infim: „Am vândut tot ca să mă mut aici”
Adevarul
De la Trezoreria SUA la București. Americanul care trăiește în România cu un...
Traian Băsescu spune că Nicușor Dan face „o mare greşeală”: E într-o capcană să prezinte raportul pentru anularea alegerilor în 2024
Digi24
Traian Băsescu spune că Nicușor Dan face „o mare greşeală”: E într-o capcană...
33 de plaje dintre cele mai vizitate din sudul Mediteranei ar putea dispărea în următorii ani
Mediafax
33 de plaje dintre cele mai vizitate din sudul Mediteranei ar putea dispărea...
Parteneri
O mai țineți minte pe Adela Lupșe, cunoscută pentru replica „Vreau să sune telefonul”? Cum arată acum, la 10 ani de când a renunțat la tv
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
O mai țineți minte pe Adela Lupșe, cunoscută pentru replica „Vreau să sune telefonul”? Cum...
Cristina ICH, apariție hot în costum de baie, în St. Barts
Prosport.ro
Cristina ICH, apariție hot în costum de baie, în St. Barts
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Cum a fost distrusă una dintre cele mai mari fabrici de lactate din România. A fost un simbol al industriei alimentare românești
Click.ro
Cum a fost distrusă una dintre cele mai mari fabrici de lactate din România. A...
O capitală europeană ia în considerare sistemul „comunist” par-impar. Mașinile ar putea circula doar din două în două zile
Digi 24
O capitală europeană ia în considerare sistemul „comunist” par-impar. Mașinile ar putea circula doar din...
Washington Post: Vaticanul a negociat cu SUA pentru a-i oferi lui Nicolas Maduro o cale să fugă în Rusia înainte de capturarea sa
Digi24
Washington Post: Vaticanul a negociat cu SUA pentru a-i oferi lui Nicolas Maduro o cale...
Cum ar putea arăta Dacia C-Neo: spaniolii publică primele randări ale noului break
Promotor.ro
Cum ar putea arăta Dacia C-Neo: spaniolii publică primele randări ale noului break
BANCUL ZILEI. Două pițipoance stau de vorbă: – M-ai prins în mijlocul unei partide de amor!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Două pițipoance stau de vorbă: – M-ai prins în mijlocul unei partide de...
Arma sovietică TM-62, veche de peste 60 de ani, reinventată cu ajutorul dronelor
go4it.ro
Arma sovietică TM-62, veche de peste 60 de ani, reinventată cu ajutorul dronelor
Polul Sud tocmai s-a mutat! Cum a fost posibil?
Descopera.ro
Polul Sud tocmai s-a mutat! Cum a fost posibil?
Surpriză pregatită de Nintendo pentru fanii Switch 2
Go4Games
Surpriză pregatită de Nintendo pentru fanii Switch 2
Sute de români au aderat la o nouă sectă după ce un așa zis pastor i-a convins că poate să-i vindece de cancer. Ce spun reprezentanții Guvernului
Gandul.ro
Sute de români au aderat la o nouă sectă după ce un așa zis pastor...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Top 4 zodii care aduc magie în viața celorlalți. Prezența lor schimbă atmosfera fără efort
Top 4 zodii care aduc magie în viața celorlalți. Prezența lor schimbă atmosfera fără efort
Am aflat care este plăcerea lui “vinovată”, la 49 de ani. Vedeta pe care nu te așteptai să o ...
Am aflat care este plăcerea lui “vinovată”, la 49 de ani. Vedeta pe care nu te așteptai să o vezi într-un magazin cu jucării
Irinel Columbeanu a recunoscut motivul pentru care s-a pocăit. Acum totul este clar
Irinel Columbeanu a recunoscut motivul pentru care s-a pocăit. Acum totul este clar
Lino Golden se căsătorește cu Diana! A pregătit o cerere în căsătorie extrem de romantică și ...
Lino Golden se căsătorește cu Diana! A pregătit o cerere în căsătorie extrem de romantică și un inel de logodnă pe măsură
De ce poartă Nick dispozitivul negru tot timpul pe nas. Telespectatorii Power Couple s-au întrebat ...
De ce poartă Nick dispozitivul negru tot timpul pe nas. Telespectatorii Power Couple s-au întrebat încă de la începutul competiției
Ce este obligatoriu să ai în mașină când ninge. Puțini șoferi știu
Ce este obligatoriu să ai în mașină când ninge. Puțini șoferi știu
Vezi toate știrile
×