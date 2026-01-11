Lino Golden se căsătorește cu Diana! A pregătit o cerere în căsătorie extrem de romantică și un inel de logodnă pe măsură

Lino Golden s-a așezat, din nou, în genunchi și a pus marea întrebare! Se pare că relația artistului cu noua iubită merge cât se poate de bine și deși sunt încă la început au planuri mari de viitor. Cântărețul nu a mai așteptat și deja a cerut-o în căsătorie. Lino a pregătit inelul, iar momentul cererii a fost unul spectaculos și extrem de emoționant.

După despărțirea de Delia Salchievici, Lino Golden pare că și-a găsit, din nou, fericirea. De această dată, cea care îi aduce zâmbetul pe buze este Diana, noua iubită. Relația celor doi deși încă este la început funcționează de minune, așa că artistul nu a mai așteptat și a pus marea întrebare.

Lino Golden, cerere în căsătorie extrem de romantică

De câteva luni, Lino Golden pare că a trecut peste divorțul de Delia, găsindu-și din nou liniștea. Acesta trăiește o nouă poveste de iubire alături de Diana, o tânără make-up artistă. Deși inițial artistul a vrut să își țină departe relația de ochii curioșilor, de ceva timp și-a asumat totul și în spațiul public, iar fotografiile de cuplul au curs în mediul online.

Ei bine, se pare că Lino Golden este cât se poate de îndrăgostit și a decis să facă pasul cel mare. La început de an și-a dus iubita într-o vacanță în New York, iar aici a avut pregătită o surpriză de proporții pentru ea. Mai exact, cântărețul nu a mai pierdut timpul și a cerut-o în căsătorie.

Momentul a fost unul spectaculos, iar din imaginile postate în mediul online pare că a avut loc chiar în celebra piață Times Square. Pe un ecran uriaș a apărut mesajul: „Diana, vrei să te căsătorești cu mine?”

Imediat cum mesajul a fost afișat pe ecranul gigantic, Lino Golden s-a pus în genunchi și a oferit inelul. Răspunsul Dianei a fost, evident, un mare „DA”. Momentul a fost unul emoționant și a fost împărtășit de către artist și cu fanii din mediul online.

Multe cereri în căsătorie au loc în Times Square, însă cei care își doresc ca întrebarea să fie afișată pe un ecran uriaș trebuie să scoată bani frumoși din buzunare. Prețurile ecranelor din Times Square variază foarte mult, de la aproximativ 150 de dolari pentru afișarea unei fotografii personale pe un ecran mai mic, până la zeci de mii de dolari pe zi pentru panouri digitale premium. Ecranele mari și emblematice pot costa între 50.000 și chiar peste 100.000 de dolari pe zi.

