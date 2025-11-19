Ce a pățit iubita lui Lino Golden, la primele ore ale zilei. Artistul a citit mesajul ei cu stupoare

Artistul Lino Golden a început ziua cu o surpriză neașteptată, care a stârnit amuzament și curiozitate în rândul fanilor săi. Blondina care i-a câștigat inima a fost implicată în ceea ce poate fi descris drept un incident inedit, dar care nu a produs pagube serioase. Povestea a atras atenția publicului nu doar prin peripeția în sine, ci și pentru modul în care cei doi gestionează situațiile neprevăzute în relația lor.

Iubita lui Lino Golden l-a pus pe jar pe artist! Se pare că acesta traversează o perioadă plină de emoții în plan sentimental. Lino a lăsat să se întrevadă posibilitatea unui pas important în relația sa, iar prin gesturile pe care le împărtășește cu fanii săi online devine clar cât de mult are încredere în partenera sa.

Ce a pățit iubita lui Lino Golden

Într-un context în care mulți artiști aleg să păstreze momentele personale departe de ochii publicului, Lino Golden a decis să împărtășească micile întâmplări de zi cu zi cu urmăritorii săi. Dimineața, în timp ce cântărețul își petrecea primele ore de după somn, iubita sa a avut parte de un mic „accident” cu mașina. Fără a exista pagube evidente, blondina a reușit să creeze o situație surprinzătoare, care a stârnit râsete și uimire în rândul celor care urmăresc activitatea artistului pe rețelele sociale.

Incidentul, potrivit iubitei artistului, a implicat un copac, dar, din fericire, nu a existat nicio deteriorare semnificativă a vehiculului sau a mediului înconjurător. Gestul a fost tratat mai mult cu umor și ușoară neliniște.

„Ce crezi că am făcut?”, i-a scris iubita lui Lino Golden. „Ce?”, a întrebat artistul. „Am împins puțin un copac cu mașina, dar nu pare să aibă nimic“, a mai spus aceasta.

