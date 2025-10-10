Lino Golden are iubită! Artistul și-a ales o copie aproape fidelă a fostei soții. Unde a dus-o în vacanță

Lino Golden iubește din nou, la șase luni de la divorț. Artistul trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de o blondă focoasă, care seamănă extrem de bine cu fosta…soție. Cei doi petrec momente romantice în Dubai și se bucură, din plin, unul de celălalt.

În luna aprilie a acestui an, Lino Golden și fosta lui soție, Delia, au decis să meargă pe drumuri separate. După despărțire, au început să apară din ce în ce mai multe informații despre căsnicia lor. Artistul și fosta parteneră au făcut ieșit public și au vorbit despre ce s-a întâmplat, de fapt, între ei.

Lino Golden are iubită

La scurt timp de la separare, Delia, fosta soție a cântărețului și-a găsit fericirea în brațele unui medic estetician celebru, în timp ce artistul a spus în repetate rânduri că nu are o iubită. Chiar și în urmă cu câteva săptămâni, artistul a mărturisit că nu și-a găsit jumătatea, însă situația stătea, de fapt, altfel.

De o lună și ceva, Lino Golden iubește din nou. Acesta trăiește o frumoasă poveste de dragoste, alături de o blondă superbă pe care a dus-o în vacanță, în Dubai. Artistul împreună cu noua sa iubită, petrec timp de calitate în orașul milionarilor. Lino Golden postează imagini din vacanța romantică în care este plecat cu iubita lui și pare că se distrează de minune.

Iubita lui Lino Golden a atras atenția printr-un detaliu important. Are același stil de tatuaje ca și fosta soție a artistului, iar acest lucru nu a trecut neobservat de fanii cântărețului,

Delia Salchievici, fosta soție a lui Lion Golden, tună și fulgeră după ce s-a despărțit de artist. Tânăra și-a refăcut viața după divorț, însă aceasta susține că este jignită de fanii fostului soț. Se pare că Delia a ajuns la capătul puterilor și îl amenință chiar cu judecata pe Lino Golden, mai ales după ce acesta a lăsat să se înțeleagă că ea ar fi fost infidelă.

„Au devenit deja deranjante aluziile acestea, pentru că eu primesc sute de mesaje de jigniri și de amenințări. Deja mă deranjează și mă simt hărțuită de fanii lui. Nu s-a întâmplat (n.r. să-l înșele). Vreau să spun că, până să-l cunosc pe doctorul Auday, eu am dovada când am început colaborarea cu el, atunci l-am și cunoscut pe acest om. L-am cunoscut printr-o prietenă care și ea este influencer. Am întrebat-o la ce doctor merge, pentru că îmi place cum arată. M-a trimis la doctorul Auday, pe care eu nu îl cunoșteam. Asta s-a întâmplat acum o lună și ceva, atunci ne-am cunoscut. Relația dintre noi a început mult mai târziu după ce ne-am cunoscut, în perioada în care am fost surprinși la mare”, a declarat Delia în urmă cu ceva timp, potrivit spynews.ro.

Fosta soție a lui Lino Golden, hărțuită de fanii artistului după ce și-a asumat relația cu esteticianul vedetelor: ”Am luat în calcul ideea de a-l da în judecată pentru defăimare”