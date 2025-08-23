Fosta soție a lui Lino Golden, hărțuită de fanii artistului după ce și-a asumat relația cu esteticianul vedetelor: ”Am luat în calcul ideea de a-l da în judecată pentru defăimare”

Delia Salchievici, fosta soție a lui Lion Golden, tună și fulgeră după despărțirea de artist. Tânăra și-a refăcut viața după divorț, însă este jignită și judecată de fanii fostului partener. Se pare că Delia a ajuns la limita răbdării și îl amenință chiar cu judecata pe Lino Golden, mai ales după ce acesta a lăsat să se înțeleagă că ea ar fi fost infidelă.

Delia și Lino Golden s-au cunoscu în mediul online în anul 2022, iar după un an de relație s-au căsătorit. Însă, povestea de iubire nu a durat mult, iar cei doi au semnat divorțul. Despărțirea nu a fost una chiar pașnică. După divorț, Delia a început o relație cu medicul Auday Al-Ahmad și este judecată aspru pentru acest pas.

Fosta soție a lui Lino Golden, hărțuită de fanii artistului

Mai mult, după ce fostul iubit a lăsat de înțeles că ea ar fi fost infidelă, Delia a început să fie asaltată de fanii artistului. Primește numeroase mesaje jignitoare și a ajuns la limita răbdării.

„Au devenit deja deranjante aluziile acestea, pentru că eu primesc sute de mesaje de jigniri și de amenințări. Deja mă deranjează și mă simt hărțuită de fanii lui. Nu s-a întâmplat (n.r. să-l înșele). Vreau să spun că, până să-l cunosc pe doctorul Auday, eu am dovada când am început colaborarea cu el, atunci l-am și cunoscut pe acest om. L-am cunoscut printr-o prietenă care și ea este influencer. Am întrebat-o la ce doctor merge, pentru că îmi place cum arată. M-a trimis la doctorul Auday, pe care eu nu îl cunoșteam. Asta s-a întâmplat acum o lună și ceva, atunci ne-am cunoscut. Relația dintre noi a început mult mai târziu după ce ne-am cunoscut, în perioada în care am fost surprinși la mare”, a declarat Delia, potrivit spynews.ro.

De asemenea, Delia a precizat clar că nu și-a înșelat niciodată partenerul, iar după divorț și-a luat timp să stea singură și nu s-a aruncat imediat într-o nouă relație, lucru pe care nu îl poate spune și despre Lino Golden.

„Eu am stat singură, fără niciun contact cu un alt bărbat, până în momentul în care l-am cunoscut pe Auday. El a fost primul. Eu nu am avut pe nimeni, nu am înșelat niciodată, nu am jucat la două capete niciodată. Nu sunt genul acesta de femeie. Tocmai din acest motiv mă deranjează aluziile. El nu poate să ne spună nouă că nu a avut niciun fel de contact cu o altă femeie. Eu, personal, știu că a avut contact cu alte femei încă din prima lună după ce noi ne-am despărțit. Spre deosebire de el, eu am ales să fiu în totalitate asumată și transparentă, pentru că despre asta este vorba în meseria pe care o practic. Oamenii au încredere totală în mine”, mai spune Delia.

„Am luat în calcul ideea de a-l da în judecată”

Sătulă de toate jignirile și amenințările pe care le primește, Delia spune că a luat în calcul să îl dea în judecată pe Lino Golden, căci toate insinuările de la el pornesc, spune tânăra.

„Am luat în calcul ideea de a-l da în judecată pentru defăimare, din moment ce sunt declarații mincinoase. Aș avea șanse de câștig de 100%, însă nu o să fac asta, pentru că poate putem să renunțăm la aceste afirmații pe cale amiabilă. Asta aș prefera, dar pot să acționez și legal dacă el continuă”, a mai spus Delia.

Foto: Instagram