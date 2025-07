Fosta soție a lui Lino Golden spune adevărul din spatele divorțului! ”Casa era a mea, nu cumpărată împreună! Stările lui proaste…”

Delia, fosta soție a lui Lino Golden, a oferit primul interviu după divorțul de cântăreț. Pentru CANCAN.RO, tânăra lămurește mai multe aspecte, spune ce a dus la separare și cum a reușit să se refacă atât de rapid după despărțire. Fosta concurentă de la Power Couple este deschisă către o noua relație și s-a afișat deja alături de esteticianul vedetelor, Dr Auday.

Delia, fosta soție a lui Lino Golden, vorbește pentru prima dată despre divorțul de artist. După ce cântărețul a dezvăluit, într-un interviu CANCAN EXCLUSIV, că vina îi aparține în mare parte, că a regretat separarea și că problemele sale emoționale au dus la sfârșitul mariajului, acum, tânăra spune și partea ei de poveste.

”După divorț, am renăscut. Nu m-am simțit niciodată la fel de bine! Nu este din vina fostului soț, ci pentru că acum mi-am permis să fiu autentică. Mă pierdusem mult în acea relație. Acum sunt un întreg, atunci eram în bucăți. Nu mai arătam, nu mă mai îmbrăcam cum voiam eu, eram doar o umbră în propria viață. Nu mai simțeam, eram foarte secată de orice energie. Nu, nu pentru că îmi impunea el ceva. Starea relației mă făcea să fiu așa. (…)

Am văzut interviul cu tine. Apreciez că își asumă vina. A spus că nu sunt suficient de matură, iar asta m-a deranjat, pentru că aceasta e definiția job-ului meu. Pe lângă tarot, fac și life couching, iar maturitatea mă definește. Acolo țin să îl contrazic”, a spus Delia, pentru CANCAN.RO.

Fosta soție a vedetei confirmă motivele separării, după ce Lino a recunoscut că probleme sale de ordin emoțional au contribuit la destrămarea mariajului, într-un interviu CANCAN EXCLUSIV.

”Stările lui proaste și egocentrismul au dus la divorț. Poți să ai stări proaste, dar să fii, totuși, empatic, să te gândești la persoana de lângă tine. Stările proaste s-au simțit mai profund după căsătorie, dar și înainte erau mici probleme. Din ziua 1 noi ne-am grăbit. Dacă ne-am fi cunoscut mai bine, ori nu am fi intrat într-o relație, ori nu știu… Noi nu eram compatabili. Arătam bine la public, dar compatibilitatea…(…)

Nu, nu a fost un minus că el era artist. Punctul carierei lui era problema, iar frustrarea lui era revărsată în relație. Nu vreau să arunc cu roșii în ele, nu a fost doar un om supărat în relație, doar că momentele bune se simțeau de parcă el era o bombă cu fitil, de parcă oricând se puteau strica.

Tot ce am făcut a fost destul! Nu știu ce om de pe planeta asta ar fi făcut ce am făcut eu, sunt foarte răbdătoare. Nu cred că era ceva de făcut în plus. El este cel care trebuie să facă schimbări, nu persoana de lângă el. (…)

I-am zis să meargă la terapie, inclusiv la mama mea, care e terapeut. Noi am mai avut o despărțire și i-am zis atunci că un criteriu foarte important pentru împăcare este terapia, dar nu s-a întâmplat”, a explicat fosta parteneră a cântărețului, care acum este într-o cunoaștere cu Dr. Auday.

”Casa în care locuiam era casa mea, nu era cumpărată împreună!”

Fosta concurentă de la Power Couple susține că locuința în care stăteau era achiziționată doar din banii săi, nu un bun comun. Ba mai mult, blondina mărturisește că l-ar fi avertizat pe Lino Golden că îi va acorda o ultimă șansă înainte de divoțul oficial.

”Nu l-am anunțat de divorț. Ne-am despărțit în ianuarie și i-am zis atunci că e ultima șansă, iar eu sunt un om de cuvânt… și n-a mers. Așa că am divorțat, pentru că, practic, anunțasem anterior. Inițial, el nu a fost de acord.

Nu am avut nimic de împărțit, câinele l-a luat el. Casa în care locuiam era casa mea, nu era cumpărată împreună! Acum doi ani, voiam să mă mut, iar părinții mei mi-au făcut cadou banii de avans. După divorț, eu am rămas acolo, fiind casa mea”, a încheiat fosta soție a lui Lino Golden.

