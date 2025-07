Lino Golden face primele declarații, după separarea de Delia. Adevărul despre divorț: ”Sunt vinovat!”

Lino Golden a vorbit în cea mai recentă ediţie CANCAN EXCLUSIV despre divorţul de fosta parteneră, Delia. Artistul şi blondina au decis să o ia pe drumuri separate în urmă cu doar câteva luni, deşi relaţia lor părea din exterior una perfectă. De ce au ajuns la separare, aflaţi în următoarele rânduri.

La fix un an de când și-au jurat iubire veșnică, Lino Golden și Delia au luat pe toată lumea prin surprindere, după ce au anunţat că relaţia lor s-a încheiat. Povestea lor a trecut prin multe încercări, momente dificile şi situaţii limită, însă până într-un punct au găsit puterea să meargă mai departe. Fanii artistului l-au putut cunoaşte mai bine, atât pe el, cât şi pe fosta parteneră în emisiunea „Power Couple”, acolo unde amândoi au demonstrat că pot învinge, împreună, orice obstacol.

CITEŞTE ŞI: Fosta soție a lui Lino Golden rupe tăcerea! A fost sau nu înșelată Delia Salchievici? „Am încercat să…”

Cu trecerea timpului, lucrurile au luat o întorsătură neaşteptată, iar în final, despărţirea nu a mai putut fi evitată. Cântăreţul mărturiseşte că într-o mare măsură este vinovat pentru această ruptură, recunoaşte că nu şi-a dorit-o şi a încercat să se schimbe, dar, din păcate, a fost mult prea târziu.

Lino Golden, despre motivele divorţului

Lino Golden: La acest divorț evident că au dus ambele părți. Dar cred că-s destul de asumat să zic că probabil a fost mai mult vina mea. Pentru că în ultimul timp, nu știu să zic, un an, dar poate și mai mult să nu mint, am avut eu niște stări așa mai proaste din cauza carierei, pentru că nu m-am mai concentrat la ea. Dar frustrările din chestia asta s-au dus și s-au băgat în relație și m-au dus la o stare la care să nu mai fiu așa prezent în căsnicia mea, în căsnicia noastră.

CANCAN: Ai spus că de un an și ceva au început aceste stări, dar acum un an și puțin ați făcut nunta.

Lino Golden: Da. Cam în perioada aia a început și… Adică pe o parte eram fericit cu căsnicia și cu relația, pe cealaltă parte eram frustrat și dezorientat. Și cumva câștiga mai mult aparent partea asta cu cariera decât viața personală.

CANCAN: De cât timp erați voi împreună până să o ceri de soție?

Lino Golden: Trei ani.

CANCAN: Deci aveați ceva.

Lino Golden: Da, doar că cred că ne-am grăbit un pic la tot. Acum stau să mă gândesc că poate și de asta s-a stins așa repede. Ne-am grăbit cu toată relația noastră.

CANCAN: Adică, la ce mod? Că totuși erați de trei ani până să o ceri.

Lino Golden: Adică noi după două săptămâni ne-am mutat în casă împreună.

CANCAN: Ok, asta nu e neapărat ceva rău.

Lino Golden: Nu e rău, dar e o grabă. Ne înțelegeam, dar ne-am grăbit. Și poate trebuia să luăm procesul cum trebuie, normal și sănătos. Să stau numai bot în bot, non-stop, non-stop. Și poate, dar tot timpul am realizat, când am avut și în trecut alte relații, că tot timpul asta aduce la nu ceva bun. Când stai bot în bot, non-stop și n-ai alte activități separate cu partenerul tău.

CANCAN: Dar voi nu aveați și vieți separate în afara relației? Că mă gândesc că tu erai la studio, la concerte…

Lino Golden: Aveam vieți separate, dar în rest, 90% din timp stăteam împreună. 10% mergeam la concert, 10%… Ea nu prea pleca pe nicăieri. Adică stăteam non-stop împreună în casă. Ceea ce nu era un lucru rău, mie îmi plăcea. Ne plăcea amândurora, doar că la un moment dat am realizat că nu e bine chestia asta. Să stai cu cineva așa bot în bot, non-stop că intervine plictiseala, certuri degeaba. Adică nu ne-am certat niciodată pe ceva real, până acum.

CANCAN: Și după trei ani ai cerut-o de soție?

Lino Golden: Da.

CANCAN: Ce te-a determinat să faci asta inițial?

Lino Golden: Îmi doream o familie. Simțeam că e femeia care poate să fac chestia asta. A venit din sufletul. N-a fost nimic. N-a bătut niciodată vreun apropos. Eu luam inelul și-l țineam special să-l dau la ziua mea. Adică era plănuit oricum și n-a avut niciodată vreo glumă de asta acum fac femeile: „Dar suntem de ceva timp. Ce facem?” N-a avut niciodată chestia asta.

Lino Golden: „ Am intrat în relație nepregătit, nevindecat din ce era în urmă”

CANCAN: Ai spus că atunci considerai, evident, că e femeia vieții tale. Crezi că s-a schimbat ea din acest punct de vedere sau crezi că percepția ta nu era atunci 100% corectă?

Lino Golden: Nu, percepția mea era 100% corectă. S-a schimbat și ea, pentru că ea fiind un pic mai mică decât mine, probabil n-a apucat să-și dezvolte în totalitate personalitatea până la această vârstă și de-abia acum și-a găsit, devine femeie și-a găsit probabil personalitatea și poate n-a mai, cum să zic, n-a mai fost pe aceeași undă când a început ea să crească și să se descopere pe ea.

CANCAN: Dar la ce mod ți se pare că s-a schimbat vis-a-vis de tine?

Lino Golden: Probabil și datorită faptului că eram eu, am zis, în chestiile astea de mai aveam situații în care eu sunt mai așa, mai sensibil și mai sentimental cu chestiile mele din trecut, cu pierderea părintelui sau chestii astea. Și m-am mai apucat o perioadă în care eram constant ba nervos, ba supărat, ba nu prea vorbeam. Și probabil nu-i pică bine nimănui să stea cu o persoană de genul ăla mult timp. Adică ea îmi spunea că mă înțelege, dar probabil în capul ei nu accepta tot timpul. Real, acum nici eu n-aș putea să stau cu o persoană care non-stop e supărată și are ceva. Știi, adică cam așa eram în timpul ăla.

Cred că de fiecare dată, sau de ambele, de fapt de data asta am intrat în relație nepregătit, nevindecat din ce era în urmă. Și asta a fost o problemă. Adică la momentul acela când am început să ne cunoaștem, a fost cea mai frumoasă… era ca un vis așa, nu înțelegeam niciunul dintre noi nimic. Mi se părea că e așa, e real ce trăim. Și după aceea când te obișnuiești cu persoana și te ții împreună, mai realizezi niște chestii între timp. Că poate tu nu erai gata, poate nu erai vindecat ca să intri cu o persoană în ceva nou. Și de data asta mi-am promis că până nu mă vindec total din punct de vedere romantic, sau în orice ţine de o femeie, nu mai am de gând să îi mai facă o altă femeie fără să vreau. Adică nu-mi dai seama că n-am făcut. Dar presupun că a fost greu pentru ea.

CANCAN: Ce te frustra așa de tare?

Lino Golden: Mai multe lucruri mă frustrau. Și cariera. De fapt, cred că atât mă frustra probabil cariera.

CANCAN: Dar cariera la ce mod? Că erai obișnuit la un nivel?

Lino Golden: Da, dar se întâmplă. Acum, la vârsta la care sunt, am învățat că în orice job mai ieși sus, mai ieși jos, nu e tot timpul sus. De o perioadă era mai mult jos, pentru că nici nu mai aveam motivație aia văzând chestia asta. Adică era mai multe. Dar acum mă motiva că doar asta mai am. Acum nu mai am nicio distragere separată. Sunt doar eu, cariera și cățelul meu.

CANCAN: Cum se răsfrângeau aceste lucruri asupra ei? Erai nervos?

Lino Golden: Nu, nervos e mult spus. Nu prea comunicam. Eram așa, mai sec. Nu comunicam. Eram tăcut. Niciodată n-am avut ieșiri nervoase cu ea. Nici acum. Adică am fost… Tot timpul n-am trecut de bariera asta de respect în care să ne aruncăm frustrările unul pe altul fără niciun motiv.

CANCAN: Deci nu au fost scandaluri mari sau jigniri?

Lino Golden: Nu, niciodată. Nu, pentru că, în primul rând, îmi țineam foarte mult respect față de ea și de familia ei. Nu puteam să mai văd a doua zi cu socrii ştii că am făcut chestii de genul. Adică n-am trecut niciodată de bariera aia. Ok, certuri normale care au în orice cuplu, dar niciodată n-am depășit limita aia… în care să nu mai ținem cont de respectul reciproc.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741. CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.