Cine va difuza CM 2026, de fapt! Antena 1, mutare de ultimă oră după achiziția colosală de 30 de milioane de euro

Antena 1 analizează posibilitatea de a sublicenția o parte dintre meciurile Campionatului Mondial din 2026, turneu pentru care televiziunea a achiziționat drepturile de difuzare în România. TVR este televiziunea aflată în pole-position pentru a prelua aceste partide, în special din cauza dificultăților generate de programarea orelor de dispută.

Principala provocare ține de fusul orar al competiției. Meciurile din faza grupelor, inclusiv unele cu potențial ridicat de audiență, vor avea loc frecvent după miezul nopții sau în prima parte a dimineții, cu unele partide începând chiar la ora 4:00 dimineața, ora României. Astfel de intervale orare pot influența negativ audiența, reducând atractivitatea comercială pentru televiziunea care le transmite și implicit posibilitatea de a vinde publicitate la nivel optim.

Antena 1, mutare de ultimă oră după achiziția colosală de 30 de milioane de euro

Se estimează că Antena 1 a plătit aproximativ 30 de milioane de euro pentru drepturile de difuzare ale CM 2026 și ar fi dispusă să împartă o parte din această sarcină financiară prin sublicențierea unor meciuri către televiziunea de stat. TVR a transmis, în trecut, edițiile recente ale celor mai importante competiții de fotbal internațional, experiență care o plasează în poziție favorabilă pentru a prelua o parte din meciuri.

Campionatul Mondial din 2026 va avea loc între 11 iunie și 19 iulie și va fi organizat pentru prima dată de trei țări simultan: Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada. Aceasta va fi și prima ediție care va reuni 48 de echipe, împărțite în 12 grupe, urmând să se dispute un total de 104 meciuri în 38 de zile, ceea ce îl face cel mai lung turneu final din istorie.

Diferențele de fus orar reprezintă o provocare majoră pentru televiziunile din Europa. În timp ce FIFA a stabilit ca semifinalele și finala să fie programate la ore convenabile pentru publicul european, restul partidelor, desfășurate în special în faza grupelor, vor avea loc în intervale mai puțin prietenoase pentru telespectatori. Astfel, Antena 1 caută soluții pentru a optimiza impactul financiar și pentru a evita pierderile de audiență cauzate de meciurile nocturne sau de dimineață.

În ceea ce privește echipa națională a României, aceasta nu s-a calificat direct la turneul final și va participa la prima rundă de baraj. Primul meci va avea loc pe 26 martie 2026, la Istanbul, pe stadionul Beșiktaș Arena, împotriva Turciei. În cazul unui succes, România va disputa meciul decisiv cu învingătoarea din confruntarea Slovacia – Kosovo, de asemenea în deplasare. Dacă va reuși să se califice, România ar urma să joace într-o grupă cu SUA, Paraguay și Australia.

CITEŞTE ŞI: Finala Vocea României 2025. Alessia Pop din echipa lui Tudor Chirilă a câștigat marele premiu

Ceremonii în memoria eroilor căzuți în decembrie 1989, în București. Programul celor 3 zile de omagii