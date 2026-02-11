Acasă » Știri » Bani în plus pentru angajații care au salariul mai mic de 6.000 de lei. Când se face plata

Bani în plus pentru angajații care au salariul mai mic de 6.000 de lei. Când se face plata

De: Iancu Tatiana 11/02/2026 | 17:16
Bani în plus pentru angajații care au salariul mai mic de 6.000 de lei. Când se face plata
Bani mai mulți pentru angajații care au salariul mai mic de 6.000 de lei.

În urma presiunii din domeniul învățământului și a unei viitoare greve la care vor să participe 77% dintre dascălii care au răspuns unui chestionar realizat de FSE „Spiru Haret”, potrivit Edu.Pedu, Ministerul Finanțelor a emis un ordin prin care unui angajat cu un salariu sub 6.000 i se va acorda în plus o sumă de bani.

Statul a decis acordarea unei indemnizații pentru salariații care se află sub pragul de 6.000 de lei. Aceasă decizie vine ca urmare a presiunii exercitate de către profesori, care intenționează să protesteze după ce au apărut nemulțumiri referitoare la finanțarea educației. Aceștia protestează împotriva măsurilor de austeritate care au un efect direct asupra salariilor și orelor de muncă exercitate.

Bani în plus pentru salariul mai mic de 6.000

Această indemnizație va fi acordată sub forma unei indemnizații de hrană, iar beneficiarii nu trebuie să primească un alt ajutor. În acest fel, ce care vor primi suma de bani trebuie să nu beneficieze de ajutoare sociale și sporuri.

Conform informațiilor transmise de Ministerul Finanțelor, acordarea indemnizației de hrană va fi acordată începând cu 14 februarie 2026, iar mai apoi va fi virată în contul angajților o dată cu salariul din fiecare lună.

Cui i se oferă bani în plus?

Măsura vizează primordial corpului profesoral și angajaților din sistemul de învățământ, care au salarii nete sub 6.000 de lei. Alături de profesori, decizia va avea în vizor și angajații care nu primesc indemnizații de hrană și care nu au un salariu mai mare de 6.000 de lei.

Conform Monitorului Oficial, prevederile următoare vor fi implementate în funcție de nivelul salariului net.

„Art. 1. – (1) Pentru personalul din sistemul de învățământ de stat, acordarea indemnizației de hrană se stabilește prin raportare la salariul net cuvenit funcției de bază. (2) Indemnizația de hrană se acordă personalului din sistemul de învățământ de stat al cărui salariu lunar net format din drepturile salariale aferente funcției de bază, altele decât indemnizația de hrană, este de până la 6.000 lei inclusiv.”, este menționat în actul normativ publicat în Monitorul Oficial.

Art. 2. – Prevederile prezentului ordin se pun în aplicare începând cu plata drepturilor salariale aferente lunii ianuarie 2026.”

