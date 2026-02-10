Acasă » Știri » Categoria de români care vor rămâne fără certificatele de handicap. Ilie Bolojan a anunțat controale majore

Categoria de români care vor rămâne fără certificatele de handicap. Ilie Bolojan a anunțat controale majore

De: Andreea Stăncescu 10/02/2026 | 12:16
Categoria de români care vor rămâne fără certificatele de handicap. Ilie Bolojan a anunțat controale majore
Categoria de români care va rămâne fără certificatele de handicap / Sursa foto: Facebook

Guvernul României pregătește o revizuire importantă a certificatelor de handicap, într-o măsură menită să clarifice cine beneficiază cu adevărat de facilități și să limiteze abuzurile. Decizia vine după ce autoritățile au constatat că numărul persoanelor scutite de taxe și impozite s-a extins semnificativ, ceea ce a pus presiune pe buget.

Un motiv pentru revizuirea acestor certificate este că o parte importantă dintre ele ar fi fost acordate necorespunzător. Acest lucru a dus la situații în care persoane care nu ar fi trebuit să beneficieze de anumite drepturi au avut acces la scutiri de taxe locale, afectând resursele disponibile pentru cei care au nevoie reală de sprijin.

Statul român vrea astfel să se asigure că ajutorul social și fiscal ajunge doar la cei care într-adevăr au nevoie de el, limitând abuzurile.

„Aveau şi alte drepturi, scutirea de impozite pe proprietate, în totalitate, ceea ce, datorită numărului foarte mare, 957.000 de persoane din această situație, ne-a dus la un efect în care o bună parte, aproape 10% din fondul imobiliar al României, nu plătea impozite pe proprietate”, a spus llie Bolojan.

Sursa foto: Facebook

Verificări la persoanele care beneficiază de ajutor de handicap

Verificările certificateleor de handicap se vor desfășura gradual și vor acoperi documentele eliberate în trecut pentru diverse tipuri de boli. Autoritățile își propun să identifice cazurile suspecte și să ajusteze sistemul, astfel încât numărul beneficiarilor să fie realist și sustenabil pentru bugetul țării.

De asemenea, se analizează dacă anumite scutiri de taxe locale, cum ar fi impozitul pe locuință sau pe autoturisme, ar trebui să fie acordate doar celor care au nevoie veritabilă de acestea. Această măsură vine ca răspuns la extinderea excesivă a bazei de beneficiari, care a afectat eficiența sistemului social și fiscal în România.

„Eu voi fi întotdeauna foarte precaut să generez niște așteptări care nu pot fi onorate și aş vrea să mai punctez un lucru: în această perioadă ceea ce trebuie să facă statul român este să verifice treptat, treptat certificatele care au fost date de-a lungul anilor pentru anumite tipuri de boli. Din verificările care au fost făcute cel puțin acum a rezultat că există un număr, din păcate, destul de important de certificate care nu au fost eliberate în bună regulă. Și atunci, în loc să poți să dai un sprijin direct celor care într-adevăr sunt netransportabili, care au probleme foarte grave, dar care ar fi într-un număr suportabil pentru România, plaja de beneficiari s-a extins foarte mult și oameni care în condiții normale n-ar trebui să beneficieze de aceste drepturi practic le consumă rezerva pe care ţara asta o are pentru această categorie”, a mai spus premierul.

CITEȘTE ȘI:  Decizia luată de Ilie Bolojan după ce Mihai Neșu s-a plâns de impozitul de 36.000 de euro

De ce se închid multe fabrici în România, în 2026. Care este motivul real, de fapt

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Zodiile lovite de noroc de pe 15 februarie. Totul le iese cum și-au imaginat
Știri
Zodiile lovite de noroc de pe 15 februarie. Totul le iese cum și-au imaginat
Ce poți să faci dacă vecinul nu vrea să contribuie la reparația gardului comun. Ce prevede legea
Știri
Ce poți să faci dacă vecinul nu vrea să contribuie la reparația gardului comun. Ce prevede legea
Bolojan: Mecanismul de stabilire a taxelor locale va fi modificat
Mediafax
Bolojan: Mecanismul de stabilire a taxelor locale va fi modificat
Grindeanu, discurs dur de lângă Bolojan: „Nu ar trebui să fie titlu de glorie în a da oameni afară”/„Să ne folosim mai mult mintea decât toporul”
Gandul.ro
Grindeanu, discurs dur de lângă Bolojan: „Nu ar trebui să fie titlu de...
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
Prosport.ro
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut...
Ce se ascunde sub șantierul Autostrăzii Vestului. Descoperirea impresionantă la săparea primului tunel de la Holdea
Adevarul
Ce se ascunde sub șantierul Autostrăzii Vestului. Descoperirea impresionantă la săparea primului tunel...
Elementul-cheie invocat de Rusia pentru pacea în Ucraina: „Fără el, niciun tratat de pace nu este posibil”
Digi24
Elementul-cheie invocat de Rusia pentru pacea în Ucraina: „Fără el, niciun tratat de...
Medicii amenință cu greva generală
Mediafax
Medicii amenință cu greva generală
Parteneri
Imagini uitate cu Raluca Bădulescu când avea 121 de kilograme. Cum arăta înainte de operația de micșorare a stomacului
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini uitate cu Raluca Bădulescu când avea 121 de kilograme. Cum arăta înainte de operația...
FOTO. L-a părăsit deși au împreună 4 copii. Milionarul ar avea amantă: „Nu au inimă!”
Prosport.ro
FOTO. L-a părăsit deși au împreună 4 copii. Milionarul ar avea amantă: „Nu au inimă!”
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Click.ro
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o...
Titlu delirant în presa rusă: „Moarte României!” Experți militari ruși sugerează bombardarea Bucureștiului: „E o reacție adecvată”
Digi 24
Titlu delirant în presa rusă: „Moarte României!” Experți militari ruși sugerează bombardarea Bucureștiului: „E o...
A fost Jeffrey Epstein agent Mossad? Noile documente publicate de SUA adâncesc misterul: „Oricine poate fi spion”
Digi24
A fost Jeffrey Epstein agent Mossad? Noile documente publicate de SUA adâncesc misterul: „Oricine poate...
EXCLUSIV | Blindate românești: Firma care va produce 200 de vehicule/an
Promotor.ro
EXCLUSIV | Blindate românești: Firma care va produce 200 de vehicule/an
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Am fost aseară la o tipă… A stins becul și mi-a zis: „Profită de mine!”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Am fost aseară la o tipă… A stins becul și mi-a zis:...
„Fuga” este cheia: Răspunsul suprinzător dat de comandantul trupelor franceze din România
go4it.ro
„Fuga” este cheia: Răspunsul suprinzător dat de comandantul trupelor franceze din România
Ceva fără precedent a fost găsit într-o galaxie!
Descopera.ro
Ceva fără precedent a fost găsit într-o galaxie!
Hacking și shooting cum nu ați mai văzut! Puteți juca demo-ul chiar acum
Go4Games
Hacking și shooting cum nu ați mai văzut! Puteți juca demo-ul chiar acum
Grindeanu, discurs dur de lângă Bolojan: „Nu ar trebui să fie titlu de glorie în a da oameni afară”/„Să ne folosim mai mult mintea decât toporul”
Gandul.ro
Grindeanu, discurs dur de lângă Bolojan: „Nu ar trebui să fie titlu de glorie în...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
(P) Weekendurile la munte transformă pauzele scurte în vacanțe adevărate
(P) Weekendurile la munte transformă pauzele scurte în vacanțe adevărate
Zodiile lovite de noroc de pe 15 februarie. Totul le iese cum și-au imaginat
Zodiile lovite de noroc de pe 15 februarie. Totul le iese cum și-au imaginat
Ce poți să faci dacă vecinul nu vrea să contribuie la reparația gardului comun. Ce prevede legea
Ce poți să faci dacă vecinul nu vrea să contribuie la reparația gardului comun. Ce prevede legea
Noi informații din cazul crimei de la Cenei prezentate de avocatul Adrian Cuculis + povestea tânărului ...
Noi informații din cazul crimei de la Cenei prezentate de avocatul Adrian Cuculis + povestea tânărului care a murit suspect
Următoarea emisiune la care Niky vrea să participe, după eliminarea de la Survivor 2026. Și-a ales ...
Următoarea emisiune la care Niky vrea să participe, după eliminarea de la Survivor 2026. Și-a ales deja partenera
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16.45. Se văd „transferurile”!. Gesturile lui Nicolescu și ce urmează ...
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16.45. Se văd „transferurile”!. Gesturile lui Nicolescu și ce urmează la Dinamo
Vezi toate știrile
×