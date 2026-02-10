Categoria de români care vor rămâne fără certificatele de handicap. Ilie Bolojan a anunțat controale majore

Guvernul României pregătește o revizuire importantă a certificatelor de handicap, într-o măsură menită să clarifice cine beneficiază cu adevărat de facilități și să limiteze abuzurile. Decizia vine după ce autoritățile au constatat că numărul persoanelor scutite de taxe și impozite s-a extins semnificativ, ceea ce a pus presiune pe buget.

Un motiv pentru revizuirea acestor certificate este că o parte importantă dintre ele ar fi fost acordate necorespunzător. Acest lucru a dus la situații în care persoane care nu ar fi trebuit să beneficieze de anumite drepturi au avut acces la scutiri de taxe locale, afectând resursele disponibile pentru cei care au nevoie reală de sprijin.

Statul român vrea astfel să se asigure că ajutorul social și fiscal ajunge doar la cei care într-adevăr au nevoie de el, limitând abuzurile.

„Aveau şi alte drepturi, scutirea de impozite pe proprietate, în totalitate, ceea ce, datorită numărului foarte mare, 957.000 de persoane din această situație, ne-a dus la un efect în care o bună parte, aproape 10% din fondul imobiliar al României, nu plătea impozite pe proprietate”, a spus llie Bolojan.

Verificări la persoanele care beneficiază de ajutor de handicap

Verificările certificateleor de handicap se vor desfășura gradual și vor acoperi documentele eliberate în trecut pentru diverse tipuri de boli. Autoritățile își propun să identifice cazurile suspecte și să ajusteze sistemul, astfel încât numărul beneficiarilor să fie realist și sustenabil pentru bugetul țării.

De asemenea, se analizează dacă anumite scutiri de taxe locale, cum ar fi impozitul pe locuință sau pe autoturisme, ar trebui să fie acordate doar celor care au nevoie veritabilă de acestea. Această măsură vine ca răspuns la extinderea excesivă a bazei de beneficiari, care a afectat eficiența sistemului social și fiscal în România.

„Eu voi fi întotdeauna foarte precaut să generez niște așteptări care nu pot fi onorate și aş vrea să mai punctez un lucru: în această perioadă ceea ce trebuie să facă statul român este să verifice treptat, treptat certificatele care au fost date de-a lungul anilor pentru anumite tipuri de boli. Din verificările care au fost făcute cel puțin acum a rezultat că există un număr, din păcate, destul de important de certificate care nu au fost eliberate în bună regulă. Și atunci, în loc să poți să dai un sprijin direct celor care într-adevăr sunt netransportabili, care au probleme foarte grave, dar care ar fi într-un număr suportabil pentru România, plaja de beneficiari s-a extins foarte mult și oameni care în condiții normale n-ar trebui să beneficieze de aceste drepturi practic le consumă rezerva pe care ţara asta o are pentru această categorie”, a mai spus premierul.

CITEȘTE ȘI: Decizia luată de Ilie Bolojan după ce Mihai Neșu s-a plâns de impozitul de 36.000 de euro

De ce se închid multe fabrici în România, în 2026. Care este motivul real, de fapt