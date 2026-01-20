De ce se închid multe fabrici în România, în 2026. Care este motivul real, de fapt

Mai multe companii industriale importante din România se confruntă cu dificultăți majore, iar unele dintre ele se află în pragul insolvenței.

În ultimele săptămâni, au fost anunțate valuri de concedieri și măsuri de reducere a activității, ceea ce pune în pericol mii de locuri de muncă la nivel național. Situația economică tensionată afectează atât industria auto, cât și sectorul siderurgic și cel chimic.

De ce se închid multe fabrici în România, în 2026

În județele Arad, Bihor și Prahova, mai multe fabrici din domeniul auto și-au suspendat activitatea sau au început procedurile de închidere. Angajații au fost informați că urmează restructurări masive, iar mulți dintre ei riscă să rămână fără venituri într-o perioadă în care piața muncii este deja extrem de fragilă.

În aceste zone, comunitățile locale depind în mare măsură de aceste unități industriale, iar efectele sociale sunt semnificative. La Galați, combinatul siderurgic Liberty traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimii ani. Peste 3.000 de salariați au fost trimiși în șomaj tehnic, iar compania se află în procedură de concordat preventiv, un pas premergător falimentului.

Numeroși angajați afirmă că nu și-au mai primit salariile de luni întregi, iar un muncitor a recurs la greva foamei pentru a atrage atenția asupra situației dramatice. Familia acestuia, în care ambii soți lucrează la combinat și au doi copii mici, spune că abia reușește să acopere cheltuielile de bază.

Care este motivul real, de fapt

Și Azomureș, unul dintre cei mai mari producători de îngrășăminte din țară, reduce activitatea. Aproximativ 600 de angajați intră în șomaj tehnic, iar suspendarea contractelor de mentenanță și servicii va afecta indirect încă peste 1.500 de persoane. Compania se confruntă cu probleme legate de aprovizionarea cu gaze naturale, un factor esențial pentru funcționarea instalațiilor.

În județul Bihor, concedierile colective sunt deja în desfășurare. Peste 300 de persoane au rămas fără loc de muncă, iar orașele Marghita și Beiuș sunt printre cele mai lovite de restructurări. Autoritățile locale avertizează că impactul economic va fi resimțit pe termen lung, în special în zonele unde alternativele profesionale sunt limitate.

Creșterea numărului de concedieri la nivel national reprezintă efectul unei economii instabile. Mulți români se tem că își vor pierde locurile de muncă, iar găsirea unui nou job devine tot mai dificilă. În acest context, tot mai mulți iau în calcul plecarea în străinătate, însă și acolo se anunță restructurări în diverse sectoare.

