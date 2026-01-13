Salariile mici din România. Domeniile unde munca abia se mai plătește

În contextul actual al pieței muncii, salariile și condițiile de angajare diferă foarte mult de la un domeniu la altul, iar unele sectoare continuă să se confrunte cu venituri foarte mici și cu lipsa beneficiilor care să asigure stabilitate financiară. Analizele recente arată că anumite meserii rămân deosebit de vulnerabile, afectând direct calitatea vieții angajaților și oportunitățile lor de dezvoltare profesională.

Potrivit analizelor din piața muncii și datelor statistice recente, anumite domenii continuă să ofere salarii semnificativ mai mici comparativ cu media națională, făcându-i pe angajați mai vulnerabili din punct de vedere financiar. Printre acestea se numără agricultura, unde predomină munca sezonieră, veniturile sunt reduse, iar beneficiile aproape inexistente. În comerțul retail, salariile sunt adesea apropiate de minimul pe economie, iar programul solicitant afectează echilibrul între viața profesională și cea personală, iar în sectorul HoReCa, angajații se bazează adesea pe bacșiș pentru a-și completa venitul, salariul de bază fiind scăzut.

De asemenea, în domeniul serviciilor, precum curățenie, pază sau livrări, salariile fixe oferite sunt reduse, cu puține oportunități de creștere. Chiar și în unele segmente ale industriei, câștigurile nu mai țin pasul cu inflația, ceea ce afectează puterea de cumpărare a angajaților. Astfel, aceste domenii rămân printre cele mai afectate de vulnerabilitatea economică a lucrătorilor.

Schimbări salariale în România

Cele mai mari creșteri salariale s-au înregistrat în fabricarea calculatoarelor și produselor electronice și optice (+12,9%), iar în sectoare precum imobiliare, tipărire, asigurări și intermedieri financiare acestea au urcat între 4% și 5,5%. Creșteri mai moderate, între 1,5% și 3%, au fost în domenii precum tutun, cercetare-dezvoltare, extracția minereurilor metalifere, tăbăcirea pielii, transport și comerț.

Cele mai mari scăderi au fost în activități auxiliare pentru asigurări și fonduri de pensii (-14,2%) și în extracția petrolului și gazelor naturale (-13,9%). Pierderi mai mici, între 5,5% și 8,5%, au afectat servicii asociate extracției, industria cocseriei și metalurgia, iar între 1% și 3% s-au înregistrat în IT, farmaceutice, băuturi, telecomunicații și producție media.

În sectorul bugetar, câștigul salarial mediu net a crescut în învățământ, de +2,4%, administrația publică +0,8% și sănătate și asistență socială +0,2%.

CITEȘTE ȘI: Contestație impozit 2026. De ce acte ai nevoie și unde se depun

Orașul din România în care taxa pentru gunoi a ajuns 1500 de lei. Majorarea prețului a fost de peste 75%