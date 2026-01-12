Acasă » Știri » Orașul din România în care taxa pentru gunoi a ajuns 1500 de lei. Majorarea prețului a fost de peste 75%

Orașul din România în care taxa pentru gunoi a ajuns 1500 de lei. Majorarea prețului a fost de peste 75%

De: Denisa Iordache 12/01/2026 | 12:22
Orașul din România în care taxa pentru gunoi a ajuns 1500 de lei. Majorarea prețului a fost de peste 75%
Anul 2026 a venit cu majorări de taxe și impozite în toate domeniile. Acest lucru s-a aplicat și asupra taxei de salubrizare din Galați, acolo unde Consiliul Local a luat decizia ca aceasta să fie majorată. Cât a ajuns să coste? Toate detaliile în articol.

Cu toate că toate orașele din țară au suportat majorări în ceea ce privește taxa de salubrizare, cea mai mare s-a înregistrat în Galați, acolo unde suma a crescut cu 110 lei. Astfel, fiecare locatar plătește acum 288 de lei de persoană pe an pentru gunoi.

Având în vedere faptul că există familii cu mulți membri, acolo unde taxa poate ajunge la 1.150 de lei sau chiar 1.550 de lei, majorarea este una destul de mare. Taxele și impozitele în Galați au fost majorate cu aproape 75% în anul 2026.

Taxa de salubrizare a fost majorată în Galați

Ce impozit plătește o femeie pentru un apartament cu 2 camere

Majorarea taxelor și impozitelor în România a avut un impact puternic asupra românilor. Cei mai afectați sunt cetățenii cu salarii mici și pensionarii cu venituri mici.

În urmă cu un an, ieșeanca plătea un impozit de 70 de lei – pentru un apartament cu două camere – în 2026, femeia are de plătit 210 lei. Cu lacrimi în ochi, femeia se gândește cu groază la cum va face față cheltuielilor.

„Este foarte mult. Anul trecut, în 2025, am plătit 70 de lei, iar anul acesta am de plătit 210 lei. Este exagerat. Este prea mult pentru un apartament cu două camere, care și alea sunt mici și cu igrasie, cu umezeală. Este prea de tot! Guvernul să se mai gândească și la ceilalți cu pensiile mici. Cu o pensie de 1.280 de lei este prea exagerat”, a spus cu lacrimi în ochi o femeie din Iași.

