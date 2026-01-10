Cât are de plătit impozit un gălățean cu dizabilități, care primește pensie 728 lei pe lună

Anul 2026 se anunță unul greu pentru români și a început cu creșteri de taxe și impozite. Mulți au fost surprinși să vadă cât au de plătit în plus față de anul trecut, iar în unele cazuri situația este chiar gravă. De exemplu, un gălățean cu dizabilități s-a trezit cu un impozit mai mare decât pensia pe care o primește. Acesta și-a strigat revolta în mediul online.

Românii sunt copleșiți de valul de scumpiri, iar creșterea impozitelor le lasă o gaură mare în buget. Creșterile pot fi de până la trei ori mai mari, cum este în cazul impozitelor pe locuințe (apartamentele din blocurilor mai vechi de 30 ani).

Cât are de plătit impozit un gălățean cu dizabilități

Creșterea impozitelor a creat rumoare la început de an și numeroase voci nemulțumite se ridică. Românii sunt revoltați că trebuie să scoată mai mulți bani din buzunar, iar unii chiar se află în situația în care impozitul pe care îl au de plătit le depășește cu mult veniturile.

Este și cazul unui gălățean cu dizabilități. Acesta primește o indemnizație de 728 de lei, însă impozitul pe care îl are de plătit acum se ridică la suma de 961 de lei. Astfel, bărbatul se află în imposibilitatea de a plăti și a adus acest lucru la cunoștință primăriei.

„Stimată Primărie Galați, În calitate de persoană cu dizabilități, mă confrunt cu o situație extrem de dificilă, având în vedere că indemnizația mea este de 728 ron. Totuși, mi-au fost impuse taxe care îmi pun o presiune financiară insuportabilă. Solicit revizuirea acestor taxe și găsirea unei soluții corecte și echitabile, ținând cont de situația mea financiară”, este solicitarea trimisă de gălățean.

Cazul acestuia a ajuns și în mediul online, iar mulți s-au arătat revoltați. Oamenii spun că în situații similare se găsesc numeroși români, iar mulți dintre ei nu o să își plătească taxele, nu din rea voință, ci pur și simplu pentru că nu au de unde.

„O să îl pună să își vândă casa și să se mute într-o colibă”; „Fraier e dacă plătește”; „Cum să plătim impozitele când salariile nu ajung de la o lună la alta”, sunt câteva dintre reacțiile din mediul online.

