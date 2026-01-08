Acasă » Știri » Indemnizația care se majorează de la 1 martie. Cine va primi mai mulți bani

08/01/2026 | 17:52
Anul 2026 vine cu vești bune pentru o parte dintre românii care depind de sprijinul statului. De la 1 martie 2026, indemnizația pe care aceștia o primesc se majorează. Cine sunt românii care o să primească mai mulți bani în noul an?

Ca urmare a mecanismelor legale de indexare, persoanele cu handicap și pensionarii de invaliditate se află printre beneficiarii unor majorări anunțate oficial. Deși veniturile pe care aceștia le primesc nu sunt încadrate în toate cazurile ca pensii în sens strict, ele sunt ajustate periodic. Iar de la 1 martie 2026 sumele primite vor crește semnificativ.

Mai multe ajutoare și indemnizații acordate de stat sunt calculate pornind de la Indicatorul Social de Referință (ISR). Orice modificare a mecanismelor de indexare sau a indicatorilor economici care influențează ISR se reflectă direct în veniturile beneficiarilor. În cazul indemnizațiilor asociate dizabilității, ajustările anuale sunt prevăzute clar în legislație, iar anul 2026 nu face excepție.

Așadar, pentru beneficiarii de indemnizație de handicap urmează o creștere automată ce va avea loc la data de 1 martie 2026. Majorarea se va face în funcție de rata inflației aferente anului 2025, care este estimată în prezent între 9% și 10%.

Cine sunt românii care o să primească mai mulți bani în 2026

Pe lângă beneficiarii indemnizației de handicap, o altă categorie de români primește bani în plus în 2026. Este vorba despre beneficiarii indemnizației de însoțitor. Această indemnizație este acordată în special pensionarilor de invaliditate gradul I și nu este raportată la punctul de pensie. Este calculată în funcție de salariul minim brut pe economie.

Astfel, orice majorare a salariului minim atrage automat o creștere a acestui tip de indemnizație. În 2026, salariul minim este programat să fie majorat la data de 1 iulie. De asemenea, în contextul unei posibile creșteri a salariului minim brut în anul 2026, estimările arată că indemnizația pentru invaliditate gradul I ar putea depăși pragul de 2.300 de lei. Este de menționat că această valoare depinde direct de nivelul exact la care va fi stabilit salariul minim.

