Impozit de 1500% mai mare pentru o categorie de mașini. Suma uriașă pe care trebuie să o achite un bucureștean

De: David Ioan 07/01/2026 | 22:13
Un proprietar de autoturism hibrid s-a trezit că trebuie să achite un impozit auto considerabil mai mare decât un șofer care deține o mașină veche de peste două decenii, încadrată automat în categoria vehiculelor cu nivel ridicat de emisii.

Diferențele de taxare sunt notabile, iar în anumite situații sumele datorate sunt chiar de trei sau patru ori mai mari, ceea ce a generat numeroase discuții în rândul contribuabililor.

Implementarea noului sistem de impozitare auto a scos la iveală situații controversate, în special pentru cei care conduc mașini moderne, cu emisii reduse. În loc să beneficieze de taxe mai mici, mulți dintre acești șoferi ajung să plătească impozite superioare celor percepute pentru vehicule vechi și poluante.

Un exemplu relevant vine din București, unde un șofer de mașină hibrid a constatat o majorare a impozitului de aproximativ 1.500%. Dacă anul trecut achita 145 de lei, în prezent suma datorată a urcat la 2.244 de lei, fără ca vehiculul să fi suferit modificări tehnice.

Conform noilor reguli, criteriile de calcul par să favorizeze, paradoxal, mașinile vechi, chiar dacă acestea au un impact mult mai mare asupra mediului. Astfel, vehiculele moderne, inclusiv cele hibride, sunt încadrate în categorii de taxare care pot depăși cu mult nivelul impus pentru mașinile non-euro sau euro 1.

În numeroase cazuri, impozitele pentru mașinile hibride ajung la valori de peste 2.000 de lei, ceea ce reprezintă creșteri de 1.000% sau chiar 3.000% față de anii anteriori.

Un exemplu elocvent este cel al unui autoturism hibrid cu motor de 3 litri, pentru care impozitul anual poate ajunge la aproximativ 2.200 de lei. În contrast, un vehicul vechi, cu motor non-euro de peste 1,6 litri, este taxat cu doar 260 de lei pe an.

Această diferență ridică semne de întrebare privind logica sistemului și modul în care sunt stabilite categoriile de impozitare.

Specialiștii atrag atenția că noua formulă de calcul ar putea descuraja achiziția de vehicule mai puțin poluante, în condițiile în care taxele nu reflectă nivelul real al emisiilor. În același timp, proprietarii de mașini vechi continuă să beneficieze de impozite reduse, deși impactul lor asupra calității aerului este semnificativ mai mare.

Controversele generate de aceste diferențe de taxare au determinat numeroși șoferi să solicite clarificări din partea autorităților și chiar să ia în calcul contestarea impozitelor. În lipsa unor ajustări, sistemul riscă să creeze dezechilibre majore și să afecteze direcția politicilor publice privind reducerea poluării și înnoirea parcului auto.

Până la finalul anului trecut, autoritățile locale aplicau o reducere de 95% la impozitul auto pentru anumite categorii de vehicule. Începând însă cu 1 ianuarie, modul de calcul s-a modificat semnificativ. Noul sistem ia în considerare capacitatea cilindrică, norma de poluare și valoarea de piață a autoturismului, ceea ce schimbă radical nivelul taxelor datorate.

