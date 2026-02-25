Încă o lovitură pentru Ruxandra Luca! Pusă pe hold de Antena 1, acum a fost și părăsită de ”iubi”

Problemele par să se țină lanț de Ruxandra Luca. După incidentul din benzinărie, când a fost surprinsă de CANCAN.RO în timp ce petrecea clipe romantice pe bancheta din spate, alături de un chirurg căsătorit, vedeta ar fi fost pusă pe hold de Antena 1, iar acum apar semne că și viața personală ar fi trecut printr-un nou cutremur.

Ruxandra Luca prezenta, de ani de zile, rubrica de parenting din cadrul emisiunii Neața de la Antena 1, însă postul TV s-a dezis de ea după incidentul din benzinărie. Nimeni nu știe dacă măsura este una definitivă sau dacă șefii de la Antenă vor doar ca publicul să uite ieșirea scandaloasă a Ruxandrei, preferând să o țină departe de ecran câteva luni, până când ecoul momentului controversat se va estompa.

Iubi a dispărut din peisaj

Dacă pe plan profesional lucrurile par afectate, nici în plan personal situația nu arată prea roz. Ruxandra Luca ar fi fost părăsită de partenerul ei, iar indiciile au apărut chiar în mediul online. Vedeta și-ar fi editat discret fotografiile din vacanțe, acele carusele celebre în care își arăta subtil iubitul, mai o mână, mai un picior, eliminând toate imaginile în care apărea acesta, semn că relația celor doi nu mai e pe un făgaș bun.

Linkurile unde, anterior, existau fotografii cu el arată acum diferit, semn că postările au fost modificate.

Recent, CANCAN.RO a analizat atent postările vedetei din ultimele șapte luni, mai ales cele din vacanțele sale în destinații exclusiviste. ( Vezi aici mai multe detalii) Printre imaginile cu peisaje spectaculoase și selfie-uri vesele, Ruxandra Luca strecurase constant detalii care sugerau prezența partenerului: o mână, o siluetă surprinsă din spate, încălțămintea lui lângă a ei sau obiecte personale care apăreau repetat în cadru. Paris, Capri, Coasta Amalfi, Napoli sau Atena au fost doar câteva dintre locurile în care relația s-ar fi consumat discret, dar constant.

O perioadă dificilă

În ultimele săptămâni, viața Ruxandrei Luca s-a schimbat radical, după ce paparazzi CANCAN.RO au surprins-o într-o postură delicată. Mamă a trei copii și divorțată recent, vedeta Antena 1 a împărțit România în două cu aventura, la propriu, din benzinărie. Dacă mulți au judecat-o și criticat-o pentru amantlâc, au fost și voci care au aplaudat-o pentru modul în care își trăiește viața romantică.

VEZI ȘI: Chirurgul (căsătorit) a ”operat-o” pe bancheta din spate a mașinii pe frumușica de la Neatza! Au ieșit scântei amoroase într-o benzinărie

VEZI ȘI: Ruxandra Luca s-a „autodenunțat”! Adevărul despre relația ascunsă cu medicul: durează de aproape 7 luni