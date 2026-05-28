Ronald Koeman amână anunțul lotului Olandei! Probleme uriașe înainte de Cupa Mondială 2026

De: Paul Hangerli 28/05/2026 | 08:30
Olanda încă nu a anunțat lotul, sursa- colaj CANCAN.RO
Naționala Olandei se pregătește pentru Cupa Mondială 2026 după o campanie de calificare aproape perfectă, însă selecționerul Ronald Koeman are deja motive serioase de îngrijorare înaintea anunțării lotului final. Accidentarea lui Xavi Simons și semnele de întrebare din ofensivă pun presiune pe staff-ul tehnic al „Portocalei Mecanice”, într-un moment în care fanii așteaptă cu nerăbdare lista oficială a celor 26 de jucători care vor merge la turneul final.

Olanda a impresionat în preliminarii

Sub conducerea lui Ronald Koeman, Olanda a avut un parcurs excelent în preliminariile Cupei Mondiale.

„Portocala Mecanică” a terminat campania fără înfrângere, cu 27 de goluri marcate și doar patru primite în opt meciuri, confirmând statutul de una dintre cele mai solide naționale europene.

Pentru pregătirea turneului final, olandezii și-au ales drept bază de cantonament orașul Kansas City, unde echipa se va antrena la complexul KC Current Training Facility.

Cea mai mare problemă pentru selecționata Olandei este accidentarea lui Xavi Simons.

Mijlocașul ofensiv a suferit o ruptură de ligamente încrucișate (ACL) și a fost scos din lot, absența sa fiind considerată una extrem de importantă pentru compartimentul ofensiv al echipei.

În lipsa lui Simons, presiunea va cădea pe alți jucători ofensivi care trebuie să compenseze creativitatea și viteza acestuia.

Virgil van Dijk rămâne liderul defensivei

Chiar și cu problemele din atac, Olanda continuă să se bazeze pe un nucleu defensiv extrem de solid.

Virgil van Dijk rămâne liderul incontestabil al echipei, coordonând apărarea și contribuind la construcția fazelor prin experiența și pasele sale.

La mijlocul terenului, Frenkie de Jong este omul care controlează ritmul jocului și organizează fazele de atac.

În ofensivă, Cody Gakpo este așteptat să își asume un rol mult mai important, mai ales după accidentarea lui Xavi Simons.

De asemenea, Denzel Dumfries și Jeremie Frimpong vor avea un rol esențial pe benzi, datorită vitezei și forței lor fizice.

Când va fi anunțat lotul final al Olandei

Olanda face parte din Grupa F la Cupa Mondială FIFA 2026, alături de Japonia, Suedia și Tunisia.

Lotul oficial de 26 de jucători urmează să fie anunțat miercuri, 27 mai 2026.

Federația Olandeză de Fotbal (KNVB) este așteptată să publice lista oficială și să organizeze conferința de presă între orele 12:00 și 14:00, ora Europei Centrale.

Ronald Koeman a decis să amâne cu două zile anunțul lotului pentru a le oferi mai mult timp jucătorilor accidentați să demonstreze că sunt pregătiți pentru turneul final.

Anunțurile oficiale vor fi publicate pe platformele OnsOranje și KNVB, iar toate loturile participante la Cupa Mondială 2026 vor putea fi urmărite și pe platforma oficială FIFA.

