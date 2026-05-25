Mondialul marilor absenți! Superstarurile care vor urmări turneul de acasă

Cei mai buni fotbaliști ai lumii vor ajunge în această vară în America de Nord pentru cel mai așteptat eveniment sportiv al anului: Cupa Mondială FIFA 2026.

Deși turneul cu 48 de echipe va aduce laolaltă tinere talente și veterani ai fotbalului mondial, câteva dintre marile vedete vor lipsi de la competiție, fie din cauza accidentărilor, fie pentru că naționalele lor nu au reușit să obțină calificarea.

CANCAN.RO prezintă cei mai importanți jucători care nu vor participa la Cupa Mondială 2026.

Robert Lewandowski (Polonia)

Ediția din 2026 ar fi fost, cel mai probabil, ultima șansă pentru Robert Lewandowski de a evolua la o Cupă Mondială.

Atacantul Barcelonei, în vârstă de 37 de ani, a părăsit terenul în lacrimi după ultimul meci de calificare al Poloniei, disputat pe 31 martie, când echipa a ratat la limită calificarea.

Lewandowski a sugerat chiar posibilitatea retragerii din națională, fără a confirma însă o decizie oficială.

Cu 165 de selecții și 89 de goluri pentru Polonia, atacantul este cel mai important marcator din istoria țării sale. Totuși, a participat doar la două Cupe Mondiale, cea mai bună performanță fiind calificarea în optimile de finală din 2022.

Gianluigi Donnarumma și Sandro Tonali (Italia)

Eșecul Italiei de a se califica pentru a treia Cupă Mondială consecutiv înseamnă că turneul va fi lipsit de câțiva dintre cei mai valoroși jucători ai Squadrei Azzurra.

Portarul Gianluigi Donnarumma și mijlocașul Sandro Tonali vor rata competiția după ce Italia a fost eliminată dramatic de Bosnia și Herțegovina la loviturile de departajare în baraj.

Italia devine astfel prima fostă campioană mondială care ratează trei turnee finale consecutive. Ultima participare a italienilor la Cupa Mondială a avut loc în 2014, când au fost eliminați în faza grupelor din Brazilia.

Presa italiană a descris situația drept „blestemul Cupei Mondiale”.

Khvicha Kvaratskhelia (Georgia)

Unul dintre cei mai periculoși extremi din fotbalul european, Khvicha Kvaratskhelia nu va ajunge în America de Nord după ce Georgia a ratat calificarea la turneul final.

Aripa lui Paris Saint-Germain, considerată unul dintre cei mai creativi jucători ai sezonului din Liga Campionilor, nu a participat încă la o Cupă Mondială. Ultimul său turneu major alături de Georgia a fost EURO 2024, unde echipa a ajuns până în optimile de finală.

Hugo Ekitike (Franța)

Visul lui Hugo Ekitike de a debuta la Cupa Mondială s-a încheiat dramatic după o accidentare gravă suferită în tricoul lui Liverpool.

Atacantul francez și-a rupt tendonul lui Ahile în timpul unui meci împotriva lui PSG, în aprilie, accidentare care l-ar putea ține departe de teren până în ianuarie 2027.

Fotbalistul de 23 de ani a părăsit terenul în lacrimi, pe targă, în timpul returului unui sfert de finală din Liga Campionilor disputat pe Anfield.

Până la accidentare, Ekitike marcase 17 goluri în toate competițiile și intrase în atenția selecționerului Didier Deschamps pentru lotul Franței.

Victor Osimhen și Ademola Lookman (Nigeria)

După Italia, Nigeria este considerată cea mai importantă națională care a ratat calificarea la Cupa Mondială 2026.

„Super Eagles” au avut o campanie de calificare dezastruoasă și au fost eliminați dramatic de Republica Democrată Congo la loviturile de departajare în barajul african.

Astfel, fanii nu îi vor putea vedea la turneul final pe Victor Osimhen, unul dintre cei mai temuți atacanți africani, și pe Ademola Lookman, considerat unul dintre cei mai buni jucători ai Cupei Africii pe Națiuni din 2025.

Pentru Nigeria, aceasta este prima dată în 36 de ani când ratează două Cupe Mondiale consecutive.

Estevao și Rodrygo (Brazilia)

Unul dintre cele mai promițătoare talente ale fotbalului mondial, Estevao, era pregătit pentru debutul său la Cupa Mondială înainte ca o accidentare musculară gravă să îi distrugă visul.

Extrema de 19 ani a suferit o ruptură musculară de gradul patru în timpul unui meci jucat pentru Chelsea, în aprilie, și a fost exclus din lotul Braziliei.

Transferat de Chelsea de la Palmeiras în 2024, Estevao impresionase în primul său sezon din Anglia, cu opt goluri și patru pase decisive.

Alături de el va lipsi și Rodrygo, extrema lui Real Madrid, care a suferit o ruptură de menisc și ligament încrucișat anterior la genunchiul drept.

Brazilianul de 25 de ani este așteptat să revină abia la finalul anului 2026.

Bryan Mbeumo (Camerun)

Neașteptata eliminare a Camerunului din calificări a reprezentat una dintre marile surprize ale campaniei africane.

„Leii Neîmblânziți”, care dețin recordul african de participări la Cupa Mondială – opt – au fost eliminați de Republica Democrată Congo în semifinalele barajului.

Astfel, Bryan Mbeumo a ratat șansa de a evolua la primul său turneu final mondial.

Atacantul lui Manchester United a avut un sezon solid, cu 10 goluri și trei pase decisive în toate competițiile.

Xavi Simons (Țările de Jos)

Mijlocașul ofensiv Xavi Simons va rata Cupa Mondială după ce a suferit o ruptură a ligamentului încrucișat anterior în timpul unui meci jucat pentru Tottenham împotriva lui Wolverhampton.

Fotbalistul de 23 de ani era considerat unul dintre oamenii de bază ai selecționerului Ronald Koeman și urma să participe la a doua sa Cupă Mondială după debutul din 2022.

Simons are 34 de selecții pentru naționala Olandei.

Alte nume importante care vor lipsi

Mai mulți jucători importanți vor rata, de asemenea, competiția.

Mijlocașul spaniol Fermin Lopez va lipsi după o operație la piciorul drept, iar germanul Serge Gnabry este indisponibil din cauza unei rupturi musculare.

Anglia i-a exclus din lot pe Cole Palmer și Phil Foden după sezoane dezamăgitoare.

Japonezii Takumi Minamino și Kaoru Mitoma vor lipsi și ei din cauza accidentărilor.

Selecționerul Braziliei, Carlo Ancelotti, i-a exclus din lot pe Eder Militao, Joao Pedro și Richarlison.

De asemenea, portarul sloven Jan Oblak și mijlocașul maghiar Dominik Szoboszlai vor rata Cupa Mondială după ce naționalele lor nu s-au calificat.

