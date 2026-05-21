Luka Modric nu renunță! La 40 de ani revine după operație și merge la Mondial

Luka Modrić a fost inclus în lotul Croației pentru Cupa Mondială, iar oficialii naționalei sunt convinși că veteranul mijlocaș se va recupera la timp după fractura suferită la nivelul obrazului. Fotbalistul în vârstă de 40 de ani, care evoluează în prezent la AC Milan, s-a accidentat la finalul lunii aprilie, după o ciocnire violentă cap în cap în meciul cu Juventus.

Modrić, câștigător al Balonului de Aur în 2018, a fost operat între timp, însă selecționerul Zlatko Dalić l-a inclus în lotul de 26 de jucători pentru turneul final.

Selecționerul Croației a declarat că Luka Modrić se recuperează bine și că pauza forțată l-ar fi putut chiar ajuta. Zlatko Dalić a explicat:

„Se antrenează cu o mască facială și se simte bine. Poate că această pauză l-a ajutat. Vom vedea în ce condiție va fi, dar nu mă îndoiesc de el. Va fi într-o formă bună.”

Fostul jucător al cluburilor Real Madrid și Tottenham Hotspur va participa la al cincilea Campionat Mondial din carieră.

Modrić a avut un rol esențial în performanțele istorice ale Croației din ultimii ani, după ce naționala a ajuns în finala Cupei Mondiale din 2018 și în semifinalele ediției din 2022. Cu 196 de selecții, Luka Modrić este cel mai selecționat fotbalist din istoria Croației.

Și Joško Gvardiol revine după accidentare

În lotul Croației a fost inclus și fundașul Joško Gvardiol, legitimat la Manchester City, deși acesta a suferit o fractură la tibie în luna ianuarie.

Zlatko Dalić a spus că fundașul de 24 de ani va primi minute în meciurile de pregătire pentru a-și recăpăta ritmul înaintea turneului final. Selecționerul a mai declarat:

„Sperăm să fie pregătit să joace. Ne așteptăm să fie un mare plus pentru noi în Statele Unite.”

Croația va întâlni echipa națională de fotbal a Angliei în primul meci din Grupa L, pe 17 iunie, la Dallas Stadium din Arlington, Texas.

Ulterior, croații vor mai juca împotriva naționalelor din Panama și Ghana. Dalić a mai adăugat:

„Obiectivul principal este să trecem de faza grupelor. Sunt optimist, ca întotdeauna. Avem o echipă bună, cu experiență și tinerețe. Cu Anglia vom fi mai defensivi și mai compacți la mijlocul terenului. Ei vor să devină campioni mondiali.”

