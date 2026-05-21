Mihail Pautov dezvăluie ce se ascunde în spatele chipsurilor pe care românii le adoră. „Totul este calculat în laborator”

Medicul Mihail Pautov a vorbit pe pagina sa de socializare despre unul dintre cele mai consumate produse din comerț și explică de ce chipsurile sunt atât de greu de refuzat. Specialistul atrage atenția asupra alimentelor ultraprocesate și spune că acestea sunt create special pentru a activa circuitele de recompensă din creier, astfel încât oamenii să consume din ce în ce mai mult.

În intervenția sa online, medicul explică faptul că industria alimentară investește enorm în dezvoltarea unor produse care să ofere maximum de plăcere la consum, iar chipsurile sunt unul dintre cele mai clare exemple. Tot mai mulți specialiști atrag atenția că aceste alimente nu mai sunt simple gustări, ci produse construite în laborator pentru a influența comportamentul alimentar și pentru a crea poftă continuă de consum.

Ce este „hiperpalatabilitatea” despre care vorbește medicul

Mihail Pautov spune că alimentele ultraprocesate sunt concepute astfel încât să creeze o plăcere intensă în momentul consumului și să stimuleze creierul să ceară din nou același produs.

Medicul dezvăluie:

„Un alt lucru care se întâmplă atunci când consumăm alimente ultraprocesate este faptul că avem hiperpalatabilitate din inginerie. Da? Am vorbit despre acest bliss point. Avem combinații de zahăr, grăsimi, sare calibrate în laborator să activeze circuite de recompensă.”

Acest „bliss point”, despre care vorbesc tot mai des nutriționiștii și cercetătorii, reprezintă punctul în care un aliment oferă maximum de satisfacție creierului. De aceea, chipsurile sunt atât de crocante, sărate și aromate. Totul este atent calculat pentru ca produsul să fie cât mai greu de refuzat.

În aceeași categorie intră și fast-food-ul, dulciurile industriale, băuturile carbogazoase sau produsele de patiserie ambalate, alimente care stimulează rapid pofta și dau senzația că vrem mereu încă puțin.

De ce este atât de greu să te oprești după primul chips

Medicul explică faptul că aceste produse activează puternic sistemul de recompensă din creier și produc eliberarea de dopamină, substanța asociată cu plăcerea și satisfacția.

Mihail Pautov adaugă:

„Laboratorul face în fiecare an un chips mai crocant, mai sărat, mai bun la gust, astfel încât tu, când ai băgat primul chips în gură, tu nu te poți abține să nu termini toată punga. Și tu vei termina toată punga.”

Potrivit specialiștilor, alimentele ultraprocesate se consumă foarte repede și nu oferă o senzație reală de sațietate. Din contră, ele păcălesc mecanismele naturale ale organismului și stimulează dorința de a continua să mănânci, chiar și atunci când corpul nu mai are nevoie de hrană.

De aceea, foarte mulți oameni spun că își propun să mănânce doar câteva chipsuri, însă ajung să termine întreaga pungă fără să își dea seama.

Legătura dintre chipsuri și problemele de sănătate

În mesajul său, Mihail Pautov vorbește și despre studiile care au asociat consumul excesiv de alimente ultraprocesate cu numeroase probleme de sănătate.

Celebrul medic dezvăluie românilor și riscurile reale:

„Și ține minte, pe fiecare chips, deja aveam scris plus 0,5% risc de depresie. Dar nu doar depresia a fost studiată în aceste studii, ar trebui să scriem și plus 0,1% risc de obezitate, plus 0,2% risc de anxietate, plus 0,5% risc de boală autoimună, plus 0,01% risc de cancer. Toate alea sunt pe acel chips.”

Specialiștii spun că există tot mai multe cercetări care leagă consumul frecvent de alimente ultraprocesate de depresie, anxietate, obezitate, diabet, boli cardiovasculare și inflamație cronică.

Riscurile apar în timp, în urma unui consum constant și a unui stil de viață dezechilibrat.

Mesajul transmis de Mihail Pautov vine într-un moment în care consumul de chipsuri și produse ultraprocesate a crescut semnificativ, mai ales în rândul tinerilor și adolescenților.

