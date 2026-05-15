Acasă » Știri » Cercul vicios care duce la obezitate, explicat de Mihail Pautov. Greșeala făcută zilnic de români

Cercul vicios care duce la obezitate, explicat de Mihail Pautov. Greșeala făcută zilnic de români

De: Paul Hangerli 15/05/2026 | 05:40
Cercul vicios care duce la obezitate, explicat de Mihail Pautov. Greșeala făcută zilnic de români
Mihail Pautov despre caloriile goale, sursa- colaj CANCAN.RO
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Mihail Pautov are o intervenție pe pagina sa de socializare prin care explică românilor legătura dintre caloriile goale și obezitate, într-un efort disperat pentru ca oamenii să conștientizeze pericolul reprezentat de aceste alimente.

Ce conține mâncarea ultra-procesată?

Mihail Pautov trage un semnal de alarmă legat de mâncarea total nesănătoasă, ultra-procesată, golită de orice urmă de minerale sau vitamine. Aceste alimente nu conțin nici măcar fibre sau proteine, ci doar calorii goale, care deși dau senzația de energie lasă corpul înfometat:

”În momentul în care tu mănânci mâncare ultra-procesată, ceea ce ajungi să ai în corp sunt calorii goale. Calorii goale care îți dau așa senzația de energie, dar de fapt corpul tău este înfometat de toate substanțele diverse și nutritive, vitamine, minerale, fibre, proteine, matrice alimentară păstrată din mâncare integrală. ”

Cercul vicios care duce la obezitate

Medicul continuă și explică faptul că în unele țări, printre care și România, aportul de mâncare goală din punct de vedere nutritiv este undeva la 60-70%. Este un ciclu de foame ce nu seamănă deloc cu foamea naturală ci este strâns legată de sistemul endocrin:

”Astfel, ajungând să mănânci în fiecare zi, cum arată studiile în unele țări, aproape 60-70% din aportul tău zilnic să fie mâncare goală din punct de vedere nutritiv, corpului tău începe să îi fie foame, dar că foamea aia nu este ca foamea de la prânz sau seara când ai mâncat nimic și ți-e foame. Foamea aia este o foame surdă, care, probabil, începe să se joace cu sistemul tău endocrin. ”

Mihail Pautov tratează și problema dependenței pe care această mâncare golită de calorii o dă, dependență ce umple buzunarele producătorilor în timp ce consumatorul este aruncat în brațele obezității deși corpul este malnutrit. Acesta este ”foamea ascunsă” ghidată tocmai de mâncarea nesănătoasă:

” Probabil începe să se joace cu neurotransmițătorii care îți ghidează senzația de foame sau îți ghidează poftele. Și te aruncă la magazin unde tu cauți mâncare cu și mai multă energie. Și, în felul ăsta, ajungi într-un cerc vicios în care suferi de obezitate, dar ești malnutrit. Asta înseamnă, de fapt, foamea ascunsă care este ghidată de aceste alimente ultra-procesate. ”

Medicul atrage atenția că obezitatea nu înseamnă întotdeauna că organismul este bine hrănit, ci din contră, multe persoane ajung să fie supraponderale în timp ce corpul lor suferă de carențe serioase de vitamine și minerale. Mihail Pautov îi îndeamnă pe români să fie mult mai atenți la ceea ce consumă zilnic și să reducă pe cât posibil alimentele ultra-procesate, considerate una dintre principalele cauze ale „foamei ascunse”.

CITEȘTE ȘI:  Ce recomandă Mihail Pautov românilor: cei 6 stâlpi ai sănătății pe care trebuie să-i urmezi

„Stresul constant creează haos în organism” De ce apar kilogramele în plus

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cabral și Andreea, decizie de neînțeles după ce s-a aflat despre divorț. Gestul care confirmă totul
Știri
Cabral și Andreea, decizie de neînțeles după ce s-a aflat despre divorț. Gestul care confirmă totul
Cine este Mihail Soare, bărbatul care a făcut eforturi supraomenești pentru a-l salva pe micuțul Alexandru din Sibiu
Știri
Cine este Mihail Soare, bărbatul care a făcut eforturi supraomenești pentru a-l salva pe micuțul Alexandru din Sibiu
Te poți îmbogăți dacă ai un asemenea telefon vechi! Ai și tu unul uitat prin casă?
Mediafax
Te poți îmbogăți dacă ai un asemenea telefon vechi! Ai și tu unul...
Tensiuni incredibile în interiorul STB. Principalul sindicat este acuzat de trădare: „A făcut o înțelegere cu Primăria Capitalei să dea oameni afară”
Gandul.ro
Tensiuni incredibile în interiorul STB. Principalul sindicat este acuzat de trădare: „A făcut...
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
Prosport.ro
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și...
Cum a păcălit un colonel FSB „echipele morții” ale lui Putin, ascuns în cadavrul unei vaci
Adevarul
Cum a păcălit un colonel FSB „echipele morții” ale lui Putin, ascuns în...
„Părea doar un virus obișnuit”. Medicul testat pozitiv după focarul de hantavirus de pe vasul de croazieră vorbește din carantină
Digi24
„Părea doar un virus obișnuit”. Medicul testat pozitiv după focarul de hantavirus de...
Grevă în cluburile de striptease în cea mai aglomerată noapte a anului!
Mediafax
Grevă în cluburile de striptease în cea mai aglomerată noapte a anului!
Parteneri
Cum arată vila de lux din Pipera în care locuiește Mugur Mihăescu. Are gazon pe acoperiș și valorează 800.000 de euro
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată vila de lux din Pipera în care locuiește Mugur Mihăescu. Are gazon pe...
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Prosport.ro
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Rețeta Laura Cosoi pentru plăcinta cu brânză dulce și foietaj: „Iese foarte bună”. E un desert simplu pe care vedeta îl prepară acasă
Click.ro
Rețeta Laura Cosoi pentru plăcinta cu brânză dulce și foietaj: „Iese foarte bună”. E un...
Casa Albă a anunțat ce au convenit Donald Trump şi Xi Jinping privind Strâmtoarea Ormuz
Digi 24
Casa Albă a anunțat ce au convenit Donald Trump şi Xi Jinping privind Strâmtoarea Ormuz
„Iranul ne ține arma la tâmplă”, avertizează un fost șef al CIA. Ce spune Leon Panetta despre opțiunile lui Trump de a încheia războiul
Digi24
„Iranul ne ține arma la tâmplă”, avertizează un fost șef al CIA. Ce spune Leon...
Noul model Dacia Striker, surprins în trafic pe autostrada din Argeș. Imagini exclusive cu noul crossover
Promotor.ro
Noul model Dacia Striker, surprins în trafic pe autostrada din Argeș. Imagini exclusive cu noul...
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Vreau să fac schimbul de ulei. Mecanicul: - Ce maşină e?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Vreau să fac schimbul de ulei. Mecanicul: - Ce maşină e?
Barca militară „de nescufundat” făcută în România cu licență din UCraina
go4it.ro
Barca militară „de nescufundat” făcută în România cu licență din UCraina
Cine a fost primul matematician din istorie?
Descopera.ro
Cine a fost primul matematician din istorie?
Vești proaste pentru fanii Nintendo
Go4Games
Vești proaste pentru fanii Nintendo
Tensiuni incredibile în interiorul STB. Principalul sindicat este acuzat de trădare: „A făcut o înțelegere cu Primăria Capitalei să dea oameni afară”
Gandul.ro
Tensiuni incredibile în interiorul STB. Principalul sindicat este acuzat de trădare: „A făcut o înțelegere...
ULTIMA ORĂ
Cabral și Andreea, decizie de neînțeles după ce s-a aflat despre divorț. Gestul care confirmă totul
Cabral și Andreea, decizie de neînțeles după ce s-a aflat despre divorț. Gestul care confirmă totul
Cine este Mihail Soare, bărbatul care a făcut eforturi supraomenești pentru a-l salva pe micuțul ...
Cine este Mihail Soare, bărbatul care a făcut eforturi supraomenești pentru a-l salva pe micuțul Alexandru din Sibiu
Cum a reacționat Teo Trandafir, după ce a aflat că Andreea și Cabral divorțează: ”Aoleu, după ...
Cum a reacționat Teo Trandafir, după ce a aflat că Andreea și Cabral divorțează: ”Aoleu, după 15 ani”
Cei mai bine plătiți jucători de la Cupa Mondială 2026! Un singur fotbalist câștigă peste 200 ...
Cei mai bine plătiți jucători de la Cupa Mondială 2026! Un singur fotbalist câștigă peste 200 de milioane
Meteorologii Accuweather anunță cea mai friguroasă vară din acest mileniu, în România. Prognoză ...
Meteorologii Accuweather anunță cea mai friguroasă vară din acest mileniu, în România. Prognoză iunie, iulie și august 2026
Fanii au observat primii despărțirea! Ce s-a întâmplat între Leandro Trossard și Laura Hilven
Fanii au observat primii despărțirea! Ce s-a întâmplat între Leandro Trossard și Laura Hilven
Vezi toate știrile