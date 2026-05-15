Cercul vicios care duce la obezitate, explicat de Mihail Pautov. Greșeala făcută zilnic de români

Mihail Pautov are o intervenție pe pagina sa de socializare prin care explică românilor legătura dintre caloriile goale și obezitate, într-un efort disperat pentru ca oamenii să conștientizeze pericolul reprezentat de aceste alimente.

Ce conține mâncarea ultra-procesată?

Mihail Pautov trage un semnal de alarmă legat de mâncarea total nesănătoasă, ultra-procesată, golită de orice urmă de minerale sau vitamine. Aceste alimente nu conțin nici măcar fibre sau proteine, ci doar calorii goale, care deși dau senzația de energie lasă corpul înfometat:

”În momentul în care tu mănânci mâncare ultra-procesată, ceea ce ajungi să ai în corp sunt calorii goale. Calorii goale care îți dau așa senzația de energie, dar de fapt corpul tău este înfometat de toate substanțele diverse și nutritive, vitamine, minerale, fibre, proteine, matrice alimentară păstrată din mâncare integrală. ”

Cercul vicios care duce la obezitate

Medicul continuă și explică faptul că în unele țări, printre care și România, aportul de mâncare goală din punct de vedere nutritiv este undeva la 60-70%. Este un ciclu de foame ce nu seamănă deloc cu foamea naturală ci este strâns legată de sistemul endocrin:

”Astfel, ajungând să mănânci în fiecare zi, cum arată studiile în unele țări, aproape 60-70% din aportul tău zilnic să fie mâncare goală din punct de vedere nutritiv, corpului tău începe să îi fie foame, dar că foamea aia nu este ca foamea de la prânz sau seara când ai mâncat nimic și ți-e foame. Foamea aia este o foame surdă, care, probabil, începe să se joace cu sistemul tău endocrin. ”

Mihail Pautov tratează și problema dependenței pe care această mâncare golită de calorii o dă, dependență ce umple buzunarele producătorilor în timp ce consumatorul este aruncat în brațele obezității deși corpul este malnutrit. Acesta este ”foamea ascunsă” ghidată tocmai de mâncarea nesănătoasă:

” Probabil începe să se joace cu neurotransmițătorii care îți ghidează senzația de foame sau îți ghidează poftele. Și te aruncă la magazin unde tu cauți mâncare cu și mai multă energie. Și, în felul ăsta, ajungi într-un cerc vicios în care suferi de obezitate, dar ești malnutrit. Asta înseamnă, de fapt, foamea ascunsă care este ghidată de aceste alimente ultra-procesate. ”

Medicul atrage atenția că obezitatea nu înseamnă întotdeauna că organismul este bine hrănit, ci din contră, multe persoane ajung să fie supraponderale în timp ce corpul lor suferă de carențe serioase de vitamine și minerale. Mihail Pautov îi îndeamnă pe români să fie mult mai atenți la ceea ce consumă zilnic și să reducă pe cât posibil alimentele ultra-procesate, considerate una dintre principalele cauze ale „foamei ascunse”.

CITEȘTE ȘI: Ce recomandă Mihail Pautov românilor: cei 6 stâlpi ai sănătății pe care trebuie să-i urmezi

„Stresul constant creează haos în organism” De ce apar kilogramele în plus