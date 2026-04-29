Ce recomandă Mihail Pautov românilor: cei 6 stâlpi ai sănătății pe care trebuie să-i urmezi

Medicul Mihail Pautov le explică românilor care sunt cei șase stâlpi care ne pot susține viața. Vizitele la medic sunt bune, iar de multe ori, românii aud sfatul de a își schimba viața pentru a fi mai sănătoși. Mihail Pautov ne explică pe larg care sunt schimbările de dorit astfel încât vizitele la medic să fie o plăcere.

Tot mai mulți români se află într-o stare care se apropie de precaritatea sănătății. Riscul de prediabet, obezitatea dar și valorile mari ale tensiunii sunt la ordinea zilei.

Ce înseamnă de fapt stilul de viață?

Medicul Mihail Pautov explică românilor ce înseamnă cu adevărat stilul de viață cât și faptul că acesta nu se reduce la mâncare. Toți am auzit această expresie dar puțini știu ce presupune o schimbare a stilului de viață:

”Stilul de viață este format din obiceiurile tale zilnice: ce mănânci, cât te miști, cât te hidratezi, cum dormi, cât stres acumulezi și cum te raportezi la oamenii din jur. Toate acestea construiesc, în timp, starea ta de sănătate.”

Mai departe, medicul ne vorbește și despre schimbările pe care le putem face și cate nu doar că sunt folositoare pentru prevenție ci sunt și parte a tratamentului uneor afecțiuni:

” Schimbările nu înseamnă lucruri extreme, ci ajustări simple, care făcute constant, îți pot susține și îmbunătăți sănătatea fizică și mintală. De aceea, medicii recomandă schimbări de stil de viață nu doar pentru prevenție, ci și ca parte reală din tratamentul unor afecțiuni precum diabetul, bolile cardiovasculare sau obezitatea. ”

Care sunt cei 6 stâlpli prin care putem ajuta organismul?

Medicul ne recomandă în primul rând mișcarea, nu de performanță ci mișcare ușoară, relaxată. Medicul amintește românilor și că este preferat să ne mișcăm 20 de minute zilnic decât o oră o dată pe săptămână:

” Când ți se recomandă mișcare, nu trebuie să te imaginezi direct la sală sau făcând antrenamente intense. Atunci când ești sedentar, corpul tău va răspunde foarte bine și la lucruri simple: mers pe jos, urcat scări, exerciții ușoare acasă.De fapt, studiile arată că activitatea fizică moderată, făcută constant, reduce riscul de boli cardiovasculare, diabet și chiar depresie (WHO, 2020). Și ține minte o regulă simplă: mai bine 20-30 de minute zilnic, decât o oră o dată pe săptămână.”

Alimentația, al doilea stâlp

Subiectul alimentației este amplu discutat de diverși medici sau nutriționiști. Abordarea medicului Mihail Pautov este una simplă dar eficientă:

”Alimentația înseamnă ce alegi să pui în farfurie zi de zi, ideal mâncare cât mai naturală, cât mai simplu gătită, fără diete restrictive sau reguli complicate.Corpul tău are nevoie de nutrienți reali: proteine, fibre, grăsimi sănătoase, vitamine și minerale. Iar acestea vin, în principal, din alimente simple: legume, fructe, cereale integrale, surse de proteine de calitate.”

Regula 80/20 ne este amintită de medic, această regulă oferindu-ne și mult doritele ”recompense”- mâncăruri mai puțin sănătoase dar mai îndrăgite:

”Poți să te ghidezi după o regulă simplă: 80/20. În 80% din timp alegi alimente care îți susțin sănătatea, iar în 20% îți permiți flexibilitate. Sigur că poți să mănânci și un desert care îți place, și o friptură mai consistentă, și niște cartofi prăjiți în casă cu telemea și ou ochi, dar nu zilnic, ci rar, o dată la ceva timp, încercând să mănânci sănătos în restul timpului.”

Somnul, cel de-al treilea stâlp de sprijin

Mihail Pautov nu lasă cale de întors când vine vorba de somn. Acesta este esențial în buna funcționare a organismului, el influențând toate procesele din organism:

”Somnul influențează aproape toate procesele din organism, de la energie și concentrare, până la modul în care funcționează metabolismul. Când nu dormi suficient, lucrurile încep să se deregleze. Crește nivelul de stres, hormonii care controlează foamea și sațietatea nu mai funcționează corect, iar corpul tău devine mai predispus la dezechilibre.”

Medicul insistă și ne transmite că lipsa somnului suficient este asociată cu diverse afecțiuni care ne afectează nivelul de viață:

”Lipsa somnului nu înseamnă doar oboseală. Studiile arată că lipsa somnului este asociată cu obezitate, diabet și boli cardiovasculare. De aceea, un program regulat de somn nu este doar un detaliu, ci unul dintre lucrurile care pot face o diferență reală pentru sănătatea ta.”

Pauzele și gestionarea stresului-al patrulea stâlp

Mihail Pautov abordează și această problemă contemporană de care nu mai scapă decât foarte puțini dintre români. Prezent constant în viață, acesta ne poate ajuta pe termen scurt dar gestionat prost este o adevărată otravă pentru organism:

”Stresul face parte din viață. Problema nu este că apare, ci că rămâne constant. Pe termen scurt, stresul te poate ajuta să reacționezi rapid, dar pe termen lung, începe să afecteze lucruri esențiale: somnul, digestia, imunitatea și chiar modul în care îți reglezi apetitul. Când ești stresat constant, corpul tău stă într-o stare de alertă continuă. Asta înseamnă mai mult cortizol, mai puțină recuperare și, în timp, mai multă oboseală și dezechilibru.”

Soluțiile medicului sunt simple și la îndemâna oricui:

”Sigur că nu este realist să îți dorești să elimini complet stresul, dar poți să-l gestionezi mai bine, prin lucruri simple: mișcare zilnică, pauze în timpul zilei, timp pentru tine sau activități care îți fac plăcere, seara sau în weekend. Ai nevoie să faci pauze și să lași corpul să se recupereze. ”

Relațiile armonioase al 5 lea stâlp al stării de bine

Mihail Pautov vorbește în postarea sa și despre conexiunile sociale. Importanța lor este crucială, acestea crescând senzația de siguranță și apartenență și reducând astfel nivelul de cortizol:

” Interacțiunile simple, precum o conversație, un mesaj, timpul petrecut cu cineva apropiat, pot reduce nivelul de cortizol și pot crește senzația de siguranță și apartenență. De fapt, studiile arată că izolarea socială este asociată cu un risc mai mare de boli cardiovasculare și mortalitate, comparabil cu alți factori de risc clasici. Nu ai nevoie de cercuri mari sau relații perfecte, ci de relații autentice, reale, în care să te simți văzut și înțeles. Calitatea relațiilor contează mai mult decât numărul lor.”

Ultimul stâlp-cel mai important

În pledoaria sa pentru un stil de viață sănătos, Mihail Pautov ne vorbește în încheiere despre factorii nocivi, cei pe care îi alegem singuri, și care pot strica tot ce am construit dacă urmăm sfaturile anterioare. Astfel medicul critică nemilos viciile:

” Obiceiurile nocive influențează direct toate celelalte lucruri pe care încerci să le faci bine. Fumatul, consumul excesiv de alcool sau alte comportamente similare cresc inflamația, afectează somnul, metabolismul și sănătatea cardiovasculară. Practic, pot anula o mare parte din beneficiile mișcării, alimentației sau odihnei.”

Conștient că schimbările acestor obiceiuri nocive sunt complicate, Mihail Pautov ne sfătuiește să alegem moderația și pașii mici:

”E foarte greu să renunți de tot sau dintr-o dată, dar e important să conștientizezi, să alegi să schimbi ceva și să acționezi în fiecare zi câteun pic. Azi o țigară în minus, mâine doua și tot așa. Chiar și scăderi mici ale consumului pot avea efecte semnificative asupra sănătății pe termen lung.”

