Te simți obosit fără motiv? Mihail Pautov explică astenia de primăvară care afectează românii în această perioadă și cum se poate combate

În această perioadă, tot mai mulți români se plâng de insomnie, stare generală proastă, de cele mai multe ori fără un motiv clar. Medicul Mihail Pautov vine să lămurească rapid ce este astenia de primăvară, cum ne afectează și cum o putem combate.

Starea de oboseală temporară, lipsa de energie și dificultățile de concentrare apar mai ales la trecerea de la iarnă la primăvară.

De ce apare astenia de primăvară?

Astenia de primăvară nu este o boală. Este mai degrabă o reacție de adaptare a organismului la trecerea de la sezonul rece la cel cald. Mihail Pautov ne clarifică fenomenul declarând că la baza asteniei stau doi hormoni esențiali pentru organism, melatonina și serotonina. Pe scurt, hormonul somnului și hormonul stării de bine:

„Astăzi vorbim despre astenia de primăvară și până să ajungem la soluții, trebuie să înțelegem cauzele asteniei de primăvară. În primul rând, vorbim despre un dezechilibru hormonal. La baza acestui dezechilibru sunt doi hormoni, melatonina și serotonina. Aceste două dezechilibre sunt cele care ne împiedică să dormim.”

Cauzele dezechilibrului dintre melatonină și serotonină le regăsim exact în specificul iernii. Pe timpul iernii organismul, din pricina lipsei de lumină, produce mai multă melatonină. Odată cu venirea primăverii și creșterea expunerii la lumină, corpul trebuie să reducă melatonina și să crească serotonina. Tranziția nu se face instant, iar dezechilibrul duce la insomnie, somn agitat, iritabilitate, oboseală și lipsă de energie.

Care sunt soluțiile la astenia de primăvară?

Medicul Pautov ne spune clar și concis soluțiile cele mai îndemână, care nu costă nimic decât un pic de efort din partea fiecăruia și un pic de disciplină. Igiena somnului, menționată de medicul Mihail Pautov este foarte importantă. În epoca device-urilor este importan să evităm ecranele,TV, telefon, căci mulți români adorm cu ele. La fel, foarte mulți români, din pricina lipsurilor îndurate de zeci de ani de frig, tind să supraîncălzească camerele în care dorm. Un mediu mai răcoros ajută însă somnul să intre mai ușor în starea de somn profund:

„În primul rând, vă recomand să aveți o igienă a somnului, un spațiu întunecat în care dormim, bine aerisit și fără dispozitive electronice înainte de somn. Vorbim și despre o temperatură scăzută în casă atunci când dormim. Avem nevoie de undeva la 19-21 de grade Celsius pe parcursul nopții.”

O altă componentă importantă pentru depășirea asteniei este sportul. Având un program exagerat de încărcat, dar dorin totuși să fie în formă fizică de invidiat, mulți români aleg să meargă la sală seara târziu, supunând corpul la un bombardament hormonal fără rost. Sportul, după cum spune Mihail Pautov trebuie făcut dimineața și pe lumină, astfel încât seara să fim obosiți:

„Sportul, de preferat dimineața și pe lumină, este esențial ca să ne lase obosiți seara și să ne ajute la un somn profund.”

Programul este la rândul său vital în depășirea stării de astenie. Disciplina este aici factorul cheie. Orele fixe pentru mese sau somn sunt elemente primordiale. Pauzele dar și socializarea cu cei apropiați întregesc tabloul și grăbesc vindecarea:

„Este foarte important să încercăm, pe cât posibil, să ne trezim la ore fixe, să luăm mesele la ore fixe, să avem o pauză de prânz și să ne lăsăm suficient timp pentru lucrurile care ne plac nouă cu adevărat și, nu în ultimul rând, socializarea cu cei apropiați.”

