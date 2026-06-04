După un sezon record, celebrul sportiv primește cea mai mare veste din viața sa: va deveni tată de gemeni

Tyrone Tracy Jr., unul dintre cei mai promițători jucători ai echipei New York Giants, și logodnica sa, Zoe Rollon, au anunțat că familia lor se va mări în această toamnă. Cuplul a dezvăluit pe rețelele sociale că așteaptă gemeni, la doar câteva luni după logodna care a atras atenția fanilor NFL.

Tyrone Tracy Jr. va fi tătic!

Running back-ul echipei New York Giants și logodnica sa au împărtășit vestea printr-o postare comună pe Instagram, însoțită de imagini realizate în cadrul unei ședințe foto de maternitate.

„Două mici surprize. O mare dezvăluire”, au scris cei doi în mesajul care a însoțit fotografiile.

Cuplul a adăugat și o veste care i-a încântat pe urmăritori:

„Gemenii Tracy vin în această toamnă!!”

Fotografiile îi surprind pe Tyrone Tracy Jr. și Zoe Rollon ținând în mâini un ziar simbolic intitulat The Newborn Times, pe prima pagină fiind afișată imaginea ecografică a celor doi copii.

Tyrone Tracy Jr. și Zoe Rollon vor avea gemeni

Sportivul nu și-a ascuns emoțiile și a distribuit ulterior un mesaj pe Instagram Story.

„Sunt binecuvântat și foarte norocos. Mulțumesc, Doamne”, a scris Tracy.

La rândul său, Zoe Rollon a publicat un videoclip în care viitorul tată sărută fotografia ecografică a gemenilor.

„Bebelușii noștri, vă iubim deja atât de mult”, a transmis ea.

Cei doi formează un cuplu din 2023 și și-au construit relația departe de atenția excesivă a presei.

O logodnă desprinsă din filme romantice

Vestea sarcinii vine la doar câteva luni după ce Tyrone Tracy Jr. a cerut-o în căsătorie pe Zoe Rollon. Cererea în căsătorie a avut loc în ianuarie 2026, într-un decor spectaculos amenajat pe o plajă. Sportivul a îngenuncheat în fața iubitei sale înconjurat de lumânări, trandafiri roșii și un arc decorativ în formă de inimă.

Cei doi au făcut publică logodna printr-o postare comună pe Instagram.

„Din momentul în care ai intrat în viața mea, Dumnezeu și-a revărsat binecuvântările asupra mea. Pentru totdeauna în această viață și în următoarea”, au scris atunci cei doi.

Zoe Rollon, asistentă medicală specializată în oncologie, și-a etalat cu acea ocazie impresionantul inel cu diamant tăiat smarald.

Tyrone Tracy Jr., o perioadă excelentă a carierei

Anunțul privind viitorii gemeni vine într-un moment foarte bun și din punct de vedere profesional pentru jucătorul lui New York Giants. Ales în runda a cincea a Draftului NFL din 2024, Tracy a avut un sezon 2025 remarcabil, acumulând 1.028 de yarzi din acțiuni ofensive.

Performanța l-a transformat în doar al treilea jucător din istoria francizei care depășește pragul de 1.000 de yarzi din scrimmage în fiecare dintre primele două sezoane ale carierei sale, alăturându-se unor nume legendare precum Odell Beckham Jr. și Saquon Barkley.

Deși sezonul a fost marcat și de o accidentare la umăr, Tracy a revenit puternic și și-a recâștigat rolul de titular, demonstrând că este una dintre piesele importante ale viitorului echipei din New York.

O nouă aventură pentru familia Tracy

Pentru Tyrone Tracy Jr. și Zoe Rollon, anul 2026 va rămâne unul memorabil. După logodnă și un sezon de succes în NFL, cei doi se pregătesc acum pentru cea mai importantă provocare din viața lor: venirea pe lume a gemenilor.

Dacă pe teren sportivul este obișnuit să facă față presiunii, în această toamnă va începe un rol complet nou, cel de tată a doi copii deodată.

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