După durerea pierderii fiului său, văduva celebră a primit vestea care i-a schimbat viața: așteaptă un „copil-curcubeu”

Kelsey Parker a anunțat că este însărcinată cu partenerul său, Will Lindsay, la aproape un an după una dintre cele mai dureroase experiențe din viața sa. Văduva lui Tom Parker, fostul membru al trupei The Wanted, a dezvăluit că așteaptă un „copil-curcubeu”, după ce în 2025 și-a pierdut băiețelul, Phoenix, care s-a născut fără viață la 39 de săptămâni de sarcină.

Kelsey Parker a împărtășit vestea prin intermediul unei postări publicate pe Instagram. În videoclipul care a însoțit mesajul apar ea și partenerul său, Will Lindsay, dezvăluind imaginea unei ecografii. În imagini apar și cei doi copii pe care îi are din căsnicia cu Tom Parker, Aurelia și Bodhi.

„Luna viitoare se împlinește un an de când l-am pierdut pe frumosul nostru băiețel, Phoenix. Și, cumva, prin toată această durere, simt că Tom și Phoenix ne-au trimis un alt mic dar din cer, copilul nostru-curcubeu.”

Cunoscut în lumea anglo-saxonă drept „rainbow baby”, termenul este folosit pentru copiii care vin pe lume după pierderea unei sarcini sau după moartea unui copil, fiind considerat un simbol al speranței după una dintre cele mai grele încercări prin care poate trece o familie.

Un nou început după o perioadă devastatoare

Vestea sarcinii vine după un an extrem de dificil pentru Kelsey. În 2025, aceasta a trecut prin drama pierderii fiului său, Phoenix, care s-a născut fără viață.

Invitată recent în emisiunea „Good Morning Britain”, Kelsey a vorbit deschis despre momentele cumplite prin care a trecut în ziua tragediei. Travaliul a fost atât de rapid încât moașa nu a mai reușit să ajungă la timp.

„O aveam pe FaceTime, iar Phoenix s-a născut și dormea. Puteai vedea imediat că nu mai era printre noi.”

Nașterea a fost traumatizantă pentru Kelsey Parker

Ulterior, familia a chemat ambulanța, însă experiența care a urmat a fost una pe care Kelsey spune că nu o va uita niciodată. După sosirea echipajelor de intervenție, situația a devenit și mai traumatizantă pentru proaspăta mamă.

„Poliția a sosit și ne-a spus că este o scenă a crimei. Pentru că nu era prezentă nicio moașă și nu exista un proces oficial de predare a cazului, ambulanța și paramedicii au intrat pur și simplu. A fost îngrozitor. Copiii mei erau acolo.”

Kelsey a povestit că a fost ulterior transportată la spital și nevoită să aștepte într-o secție de maternitate, înconjurată de mame și nou-născuți, în timp ce un polițist stătea în fața salonului.

„Mă emoționez de fiecare dată când mă gândesc la acel moment. Mi se face pielea de găină pentru că sunt încă atât de supărată și furioasă din cauza felului în care am fost tratată.”

Poliția și serviciul de ambulanță și-au cerut scuze

În urma valului de reacții, atât serviciul de ambulanță, cât și Poliția Metropolitană au transmis scuze oficiale familiei. Reprezentanții poliției au recunoscut că folosirea expresiei „scenă a crimei” a fost nepotrivită și că familia ar fi trebuit tratată cu mai multă sensibilitate.

„Înțelegem că aceasta a fost o experiență profund traumatizantă. Recunoaștem că a fost nepotrivit să ne referim la locuință ca la o scenă a crimei și că familia putea și trebuia să fie tratată cu mai multă sensibilitate.”

Autoritățile au precizat că au fost implementate măsuri pentru a evita repetarea unor situații similare și că au propus o întâlnire cu familia pentru a discuta cele întâmplate.

Viața după Tom Parker

Kelsey Parker a rămas văduvă în 2022, după moartea lui Tom Parker, membru al trupei The Wanted. Artistul s-a stins la doar 33 de ani, după o luptă cu o tumoare cerebrală inoperabilă. Cei doi s-au căsătorit în 2018 și au împreună doi copii, Aurelia și Bodhi. În trecut, Kelsey a povestit că ea și Tom visau la o familie numeroasă și își doreau patru copii.

„Bucuria de a afla că sunt însărcinată și de a merge mai departe cu viața mea, în timp ce mă gândesc că viața mea ar fi putut fi atât de diferită. Am simțit toate emoțiile posibile”, mărturisea ea într-un interviu acordat publicației The Mirror.

Anunțul noii sarcini a fost întâmpinat cu numeroase mesaje de felicitare. Printre cei care au reacționat s-au numărat prezentatoarele Susanna Reid și Anna Williamson, dar și Siva Kaneswaran, fost coleg de trupă al lui Tom Parker.

Pentru Kelsey Parker, vestea sarcinii reprezintă un nou început și un motiv de speranță după ani marcați de pierderi dureroase și încercări emoționale.

