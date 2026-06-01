Fostul procuror Marian Sîntion, afirmații explozive. Ce rol ar fi avut lumea interlopă în perioada alegerilor

Noi declarații incendiare au fost făcute în seria „Procesul Cămătarilor”, difuzată la „Dan Capatos Show”. Marian Sîntion a vorbit despre dosarele interlopilor, politică și influența din culisele sistemului. CANCAN.ro are toate detaliile!

Discuția a pornit de la ideea că anumite personaje importante din lumea interlopă puteau fi utile oamenilor politici. Vezi emisiunea integrală aici!

„Știu că în martie 2004 au venit cu notă cei de la Doi și-un Sfert. Eu am primit să lucrez pe dosar. A fost înainte de alegerile locale și înainte de alegerile generale. Cine a calculat să iasă nebunia aia între alegerile locale și generale poate fi considerat că este o optică care a ajutat.”

Fostul procuror a declarat că nu poate confirma cine a decis exact momentul intervenției. Totuși, admite că dosarul a avut un impact puternic în perioada electorală.

„Ei au fost folosiți și că au decartat bani, indiscutabil. Cum s-a ales momentul, aici pe mine mă depășește. Eu sunt omul care a primit să lucrez pe dosar. Eu am o problemă cu sistemul pe chestiile astea, cu ăia care au ținut în brațe și tot bat monedă pe chestia asta. Am făcut și un ONG, se cheamă Mișcarea Uniți Împotriva Abuzurilor.”

Invitatul lui Dan Capatos a spus că experiențele trăite în sistem l-au făcut să își schimbe complet perspectiva. Marian Sîntion susține că instituțiile nu mai lucrează pentru cetățeni.

„Din punctul meu de vedere, instituțiile nu lucrează pentru cetățean. Eu am simțit-o pe pielea mea. Luptele mele au fost interne și sunt diferite forme de luptă în cadrul sistemului.”

Dan Capatos l-a întrebat dacă și-a reclamat vreodată superiorii sau oamenii care îi blocau activitatea.

„La mine nu s-a pus problema așa. Am avut o discuție cu ministrul înainte să iasă nebunia. Blaga a încercat să fie împăciuitor înainte să facă declarația aia. În toamna anului 2006 s-a încercat o reconciliere, o modalitate de lucru. Discuția a fost inițiată și mediată cu Andreescu Anghel.”

