Ce a descoperit psihologul criminalist despre Nuțu și Sile Cămătaru. Declarații surprinzătoare la Dan Capatos

De: Simona Vlad 01/06/2026 | 23:45
"Cămătarii", regizor: Anghel Damian, 2026, sursa: Voyo
În seria specială de la Procesul Cămătarilor, discuția de la Dan Capatos a mutat complet accentul pe analiză psihologică. Leliana Pârvulescu, psiholog criminalist, a explicat că miza a fost înțelegerea comportamentului uman din spatele unor nume extrem de cunoscute. CANCAN.ro are toate detaliile!

Psihologul criminalist a dezvăluit că i-a psihanalizat pe Nuțu și Sile Cămătaru, iar rezultatele au fost de necrezut.

„Pentru mine a fost o provocare incredibilă și fantastică în același timp, pentru că eu merg în penitenciare, stau de vorbă cu infractori și criminali, le fac profilul comportamental și încerc să înțeleg în profunzime traseul lor, dar aici a fost diferit, pentru că a trebuit să înțeleg de ce au ajuns oamenii aceștia exact în punctul în care sunt astăzi și ce mecanisme i-au împins spre acest drum. (…) Frica, în astfel de contexte, nu este doar frica de oameni sau de pericolul direct, ci mai ales frica de sistem, de lucruri pe care nu le vezi, nu le poți anticipa și nu știi niciodată când se activează, iar asta creează o stare permanentă de tensiune și analiză a fiecărui detaliu din jur.”

Analiza a intrat apoi în zona rolurilor psihologice, unde au fost discutate diferențele dintre lider, executant și persoană reactivă.

„Dacă ne uităm la dinamica lor, vedem clar diferențe de roluri psihologice: Nuțu alege controlul, strategie și influență, și Sile reacționează imediat la amenințare, mai ales când este implicată familia, iar aceste diferențe nu sunt întâmplătoare, ci se construiesc în timp, prin experiențe repetate și contexte de viață foarte dure.”

Un punct esențial al discuției a fost legat de originea comportamentelor agresive. Psihologul a declarat că multe reacții sunt rezultatul mediului și al expunerii constante la conflicte.

„În astfel de cazuri, violența nu apare dintr-o tulburare de personalitate și nu vorbim despre oameni fără control sau fără conștientizare, ci despre indivizi care au învățat încă din copilărie că violența este un instrument de supraviețuire, o formă de protecție și un mod de a răspunde la amenințare într-un mediu în care altfel nu aveai resurse.”

Un alt punct important a fost modul în care anumite persoane domină spațiul social prin simpla lor prezență. Psihologul a explicat că limbajul nonverbal, postura și siguranța influențează percepția celor din jur.

„Există oameni care, atunci când intră într-o încăpere, schimbă complet dinamica acelei încăperi, pentru că au o postură, o siguranță, un tip de control al expresiei și al emoției care transmite imediat putere și autoritate, iar cei din jur, indiferent dacă îi cunosc sau nu, reacționează instinctiv la acest tip de prezență. Când îi privești din afară, este foarte ușor să pui etichete, dar când stai și analizezi în profunzime traseul lor, vezi că sunt oameni cu inteligență, cu reziliență psihologică foarte mare și cu o carismă puternică, iar în spatele acestor lucruri există o combinație de factori care țin de copilărie, de mediu, de experiențe extreme și de modul în care au învățat să supraviețuiască într-un context care nu a fost deloc ușor.”

Viața lui Nuțu Cămătaru poate fi descoperită și prin intermediul cărții lui Codin Maticiuc. Regizorul are o legătură apropiată cu Nuțu Cămătaru, care s-a consolidat prin cartea „Dresor de lei și de fraieri: Viața lui Nuțu Cămătaru”, volum la care autorul a lucrat timp de cinci ani și pentru care a intrat adânc în universul clanului Balint. Cartea poate fi comandata de AICI.

