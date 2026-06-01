Marian Sîntion a spus de ce a acceptat să participe în „Procesul Cămătarilor”. Fostul procuror vine cu acuzații dure

Marian Sîntion a făcut declarații explozive în noul episod al seriei „Procesul Cămătarilor”, difuzată la „Dan Capatos Show”. Fostul procuror a vorbit despre sistem, justiție și proiectele pe care vrea să le dezvolte după retragere. Discuția a pornit de la impactul serialului „Cămătarii” și modul în care publicul percepe personajele controversate. CANCAN.ro are toate detaliile în exclusivitate!

Marian Sîntion a explicat că vrea să construiască proiecte pentru protejarea oamenilor.

„Aș vrea să fac ceva în așa fel încât poate reușesc să fac o infrastructură, să depună demersuri și să-i protejeze pe oameni, pentru că văd că la instituțiile statului n-avem nicio șansă.”

Fostul procuror a precizat că nu își dorește scandal public. Marian Sîntion susține că încearcă să găsească soluții legale.

„Eu nu aleg calea tâlhăriei și să dau cu pumnul și să fac chestii de genul ăsta. Eu vorbesc despre soluții. Doar sistemul poate opri treaba asta. Serialul este echilibrat. Prezintă și poveștile lor, dar și lupta sistemului.”

Marian Sîntion a explicat că a acceptat să participe tocmai pentru a aduce o contrapondere. Fostul procuror spune că instituțiile nu își explică niciodată poziția public.

„Parchetul sau structurile de informații nu stau să spună: băi, stai, că ăștia sunt așa și pe dincolo. Ei sunt instituții și trebuie să meargă implacabil. Eu mă îndrept către gulere albe, să zic așa. Poate să mă coste afirmația asta, dar dacă nu existau acești indivizi, nu mai aveam efectul pe care îl discutăm astăzi.”

Fostul procuror a dezvăluit că lucrează deja la mai multe proiecte importante. Unul dintre ele vizează chiar sistemul de magistratură din România.

„Un proiect pe care îl am se cheamă «Proba de microfon, afară procurorul de magistratură». Eu, ca procuror, am ajuns să cer scoaterea procurorilor de lângă judecători.”

Marian Sîntion a declarat că problemele din justiție au pornit din relația dintre procurori și instanțe.

„De aici au plecat toate nenorocirile în care se află sistemul de justiție. Sunt procurori care nici nu sunt procurori și se plimbă prin instanțe sub roba de judecători.”

Fostul procuror a mai dezvăluit că a înființat un ONG și o fundație pentru viitoarele proiecte.

„Am făcut ONG-ul ăsta, am și o fundație. Eu vreau să fac proiecte și să merg în extenso. Nu am sute de mii de euro să pot să-mi promovez munca.”

Viața lui Nuțu Cămătaru poate fi descoperită și prin intermediul cărții lui Codin Maticiuc. Regizorul are o legătură apropiată cu Nuțu Cămătaru, care s-a consolidat prin cartea „Dresor de lei și de fraieri: Viața lui Nuțu Cămătaru", volum la care autorul a lucrat timp de cinci ani și pentru care a intrat adânc în universul clanului Balint.

