Acasă » Știri » Marian Sîntion a spus de ce a acceptat să participe în „Procesul Cămătarilor”. Fostul procuror vine cu acuzații dure

Marian Sîntion a spus de ce a acceptat să participe în „Procesul Cămătarilor”. Fostul procuror vine cu acuzații dure

De: Simona Vlad 01/06/2026 | 23:44
"Cămătarii", regizor: Anghel Damian, 2026, sursa: Voyo
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Marian Sîntion a făcut declarații explozive în noul episod al seriei „Procesul Cămătarilor”, difuzată la „Dan Capatos Show”. Fostul procuror a vorbit despre sistem, justiție și proiectele pe care vrea să le dezvolte după retragere. Discuția a pornit de la impactul serialului „Cămătarii” și modul în care publicul percepe personajele controversate. CANCAN.ro are toate detaliile în exclusivitate!

Marian Sîntion a explicat că vrea să construiască proiecte pentru protejarea oamenilor. Vezi emisiunea integrală aici!

„Aș vrea să fac ceva în așa fel încât poate reușesc să fac o infrastructură, să depună demersuri și să-i protejeze pe oameni, pentru că văd că la instituțiile statului n-avem nicio șansă.”

Fostul procuror a precizat că nu își dorește scandal public. Marian Sîntion susține că încearcă să găsească soluții legale.

„Eu nu aleg calea tâlhăriei și să dau cu pumnul și să fac chestii de genul ăsta. Eu vorbesc despre soluții. Doar sistemul poate opri treaba asta. Serialul este echilibrat. Prezintă și poveștile lor, dar și lupta sistemului.”

Marian Sîntion a explicat că a acceptat să participe tocmai pentru a aduce o contrapondere. Fostul procuror spune că instituțiile nu își explică niciodată poziția public.

„Parchetul sau structurile de informații nu stau să spună: băi, stai, că ăștia sunt așa și pe dincolo. Ei sunt instituții și trebuie să meargă implacabil. Eu mă îndrept către gulere albe, să zic așa. Poate să mă coste afirmația asta, dar dacă nu existau acești indivizi, nu mai aveam efectul pe care îl discutăm astăzi.”

Fostul procuror a dezvăluit că lucrează deja la mai multe proiecte importante. Unul dintre ele vizează chiar sistemul de magistratură din România.

„Un proiect pe care îl am se cheamă «Proba de microfon, afară procurorul de magistratură». Eu, ca procuror, am ajuns să cer scoaterea procurorilor de lângă judecători.”

Marian Sîntion a declarat că problemele din justiție au pornit din relația dintre procurori și instanțe.

„De aici au plecat toate nenorocirile în care se află sistemul de justiție. Sunt procurori care nici nu sunt procurori și se plimbă prin instanțe sub roba de judecători.”

Fostul procuror a mai dezvăluit că a înființat un ONG și o fundație pentru viitoarele proiecte.

„Am făcut ONG-ul ăsta, am și o fundație. Eu vreau să fac proiecte și să merg în extenso. Nu am sute de mii de euro să pot să-mi promovez munca.”

Viața lui Nuțu Cămătaru poate fi descoperită și prin intermediul cărții lui Codin Maticiuc. Regizorul are o legătură apropiată cu Nuțu Cămătaru, care s-a consolidat prin cartea „Dresor de lei și de fraieri: Viața lui Nuțu Cămătaru”, volum la care autorul a lucrat timp de cinci ani și pentru care a intrat adânc în universul clanului Balint. Cartea poate fi comandata de AICI.

CITEȘTE ȘI:

Sile Cămătaru, adevărul despre trecutul care l-a urmărit ani la rând: „Nu mă disculp, dar nu a fost chiar așa”

Sile Cămătaru, la un pas să fie împușcat în Revoluția din 1989. Se instalase haosul în penitenciarele României comuniste

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ce a descoperit psihologul criminalist despre Nuțu și Sile Cămătaru. Declarații surprinzătoare la Dan Capatos
Știri
Ce a descoperit psihologul criminalist despre Nuțu și Sile Cămătaru. Declarații surprinzătoare la Dan Capatos
Polițiști opriți de polițiști, în Galați. Situația neobișnuită surprinsă în trafic
Știri
Polițiști opriți de polițiști, în Galați. Situația neobișnuită surprinsă în trafic
Băutura pe care un chirurg cardiac o numește „moartea lichidă”: „Punct. Gata”
Mediafax
Băutura pe care un chirurg cardiac o numește „moartea lichidă”: „Punct. Gata”
Premierul demis a preferat vizita în Moldova în locul CSAT-ului pe drona din Galați. Se derulează un plan? Istoricul bunelor relații dintre Maia Sandu și Ilie Bolojan
Gandul.ro
Premierul demis a preferat vizita în Moldova în locul CSAT-ului pe drona din...
Simona Halep, bogată și divorțată, a atras toate privirile cu apariția ei la gala pentru Nadia Comăneci. Și-a făcut selfie în oglindă
Prosport.ro
Simona Halep, bogată și divorțată, a atras toate privirile cu apariția ei la...
O fată de 15 ani a fost omorâtă după ce a refuzat să se mărite cu un văr. Calvarul prin care a trecut adolescenta
Adevarul
O fată de 15 ani a fost omorâtă după ce a refuzat să...
Cum funcționează injecţia care a eliminat complet tumorile la pacienţi la care chimioterapia nu dădea rezultate
Digi24
Cum funcționează injecţia care a eliminat complet tumorile la pacienţi la care chimioterapia...
Țara care îți dă banii înapoi dacă stai în ambuteiaj. Regula intră în vigoare de azi
Mediafax
Țara care îți dă banii înapoi dacă stai în ambuteiaj. Regula intră în...
Parteneri
Andreea Bănică, imagini interzise pentru cardiaci! A pozat într-un costum transparent și a lăsat aproape tot la vedere
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Andreea Bănică, imagini interzise pentru cardiaci! A pozat într-un costum transparent și a lăsat aproape...
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Prosport.ro
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Dezvăluirile lui Octavian Ursulescu despre Sanda Țăranu: „Mă invitase vara asta în căsuța ei din Breaza.” De ce se retrăsese, în plină glorie, din TVR?
Click.ro
Dezvăluirile lui Octavian Ursulescu despre Sanda Țăranu: „Mă invitase vara asta în căsuța ei din...
Un oraș polonez înlătură steagul ucrainean de pe primărie după un gest făcut de Zelenski. „Nu va duce la nimic bun”
Digi 24
Un oraș polonez înlătură steagul ucrainean de pe primărie după un gest făcut de Zelenski....
Te-ai gândit vreodată că va exista o CAMIONETĂ PORSCHE?
Promotor.ro
Te-ai gândit vreodată că va exista o CAMIONETĂ PORSCHE?
4 bancuri cu Meșterul Manole. – Ana e fată bună. O să fac casă cu ea!
Râzi cu lacrimi
4 bancuri cu Meșterul Manole. – Ana e fată bună. O să fac casă cu...
Lidl vinde o baterie solară pentru balcon la preț mic
go4it.ro
Lidl vinde o baterie solară pentru balcon la preț mic
Falsul secolului: Povestea Omului din Piltdown, „veriga lipsă” care a păcălit lumea științifică
Descopera.ro
Falsul secolului: Povestea Omului din Piltdown, „veriga lipsă” care a păcălit lumea științifică
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Go4Games
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Premierul demis a preferat vizita în Moldova în locul CSAT-ului pe drona din Galați. Se derulează un plan? Istoricul bunelor relații dintre Maia Sandu și Ilie Bolojan
Gandul.ro
Premierul demis a preferat vizita în Moldova în locul CSAT-ului pe drona din Galați. Se...
ULTIMA ORĂ
Ce a descoperit psihologul criminalist despre Nuțu și Sile Cămătaru. Declarații surprinzătoare ...
Ce a descoperit psihologul criminalist despre Nuțu și Sile Cămătaru. Declarații surprinzătoare la Dan Capatos
Polițiști opriți de polițiști, în Galați. Situația neobișnuită surprinsă în trafic
Polițiști opriți de polițiști, în Galați. Situația neobișnuită surprinsă în trafic
Detaliul care ar putea explica accidentul mortal de pe A1. Ancheta este in plina desfasurare
Detaliul care ar putea explica accidentul mortal de pe A1. Ancheta este in plina desfasurare
Fostul procuror Marian Sîntion, afirmații explozive. Ce rol ar fi avut lumea interlopă în perioada ...
Fostul procuror Marian Sîntion, afirmații explozive. Ce rol ar fi avut lumea interlopă în perioada alegerilor
Pensia alimentară după divorț. Cum se calculează și ce trebuie să știe părinții
Pensia alimentară după divorț. Cum se calculează și ce trebuie să știe părinții
Ce produs folosește Victoria Beckham pentru a avea părul sănătos: „Am devenit destul de obsedată ...
Ce produs folosește Victoria Beckham pentru a avea părul sănătos: „Am devenit destul de obsedată de el”
Vezi toate știrile