Pensia alimentară după divorț. Cum se calculează și ce trebuie să știe părinții

De: Denisa Crăciun 01/06/2026 | 23:11
Pensia alimentară după divorț este un aspect foarte important și mai ales, obligatoriu. Legislația prevede că părintele care nu locuiește în permanență alături de copil trebuie să plătească lunar suma stabilită la momentul separării. Cu toate acestea, puțini știu cum se calculează, de fapt.

În fiecare an, în România au loc mii de divorțuri. De cele mai multe ori se întâmplă să fie la mijloc și un minor. În aceste situații, lucrurile sunt mai complexe și asta pentru că legislația din țara noastră este una clară: părintele care nu stă cu copilul are datoria să plătească lunar pensie alimentară. Acest aspect îi poate pune în dificultate pe mulți părinți, mai ales că puțini știu cum se stabilește și cum se calculează.

Cum se calculează pensia alimentară

Una dintre cele mai importante aspecte atunci când are loc un divorț în care este implicat și un minor este stabilirea custodiei. Conform articolului 397 din Codul Civil, instanța stabilește măsurile privind exercitarea autorității părintești având în vedere interesul superior al copilului. În 2026, în România, regula generală este custodia comună. Acest lucru presupune că ambii părinți au grijă de copil, respectând un program stabilit în prealabil. Mai mult decât atât, ambii se implică în educația, sănătatea și dezvoltarea minorului. Datele Ministerului Justiției arată că în peste 70% dintre cazuri instanțele dispun exercitarea în comun a autorității părintești de către ambii părinți.

Ulterior, un alt element important în urma finalizării unui divorț îl constituie pensia alimentară. În țara noastră, legea prevede că părintele care nu locuiește în permanență alături de copil are obligația de a plăti lunar o sumă stabilită. Este vorba despre pensia de întreținere, așa cum mai este cunoscută. Articolul 529 din Codul Civil stabilește limitele maxime ale acestei obligații. Puțini părinți știu cum se calculează, de fapt, așadar, pentru un copil se poate acorda până la 25% din venitul legal al părintelui care trebuie să plătească pensia. În cazul în care vorbim despre doi copii, situația se schimbă astfel, procentul poate ajunge până la 33%. Pentru trei sau mai mulți copii, procentul final crește, așadar părintele care are obligația să achite lunar banii poate acorda maximum 50% din venitul legal.

