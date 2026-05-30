Acasă » Știri » Adevărul despre divorțul lui Kaká. Fosta sa soție dezminte povestea care a făcut înconjurul lumii

Adevărul despre divorțul lui Kaká. Fosta sa soție dezminte povestea care a făcut înconjurul lumii

De: Paul Hangerli 30/05/2026 | 08:10
Adevărul despre divorțul lui Kaká. Fosta sa soție dezminte povestea care a făcut înconjurul lumii
Fosta soție a lui Kaka dezmințește din nou vechile zvonuri, sursa-colaj CANCAN.RO
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

La mai bine de un deceniu de la divorțul de legenda fotbalului brazilian Kaka, Caroline Celico a fost nevoită din nou să dezmintă public unul dintre cele mai răspândite mituri despre relația lor. Într-un mesaj emoționant publicat săptămâna aceasta pe Instagram, fosta soție a lui Kaká a respins categoric afirmația care circulă de ani de zile pe internet, potrivit căreia și-ar fi părăsit soțul pentru că era „prea perfect”.

Fraza a devenit virală pe rețelele sociale, fiind transformată în meme-uri și folosită frecvent în discuțiile despre relații, însă Caroline susține că nu a rostit niciodată aceste cuvinte.

„Este o minciună. Nu am spus niciodată asta”

Într-un videoclip de două minute și 25 de secunde postat pentru cei peste 1,1 milioane de urmăritori ai săi de pe Instagram, Caroline Celico a explicat că a decis să nu mai păstreze tăcerea. Caroline a declarat:

„Mult timp am ales să nu răspund, dar acum am realizat că nu ar fi trebuit să fac astaNu. Nu am spus niciodată că am divorțat de Kaká, tatăl copiilor mei mai mari, pentru că era prea perfect. Este o minciună. Probabil ați văzut această frază sub formă de meme sau ca pe un atac la adresa mea și vreau să explic ce s-a întâmplat.”

Cum a apărut citatul care a făcut înconjurul lumii

Caroline afirmă că întreaga poveste a pornit de la interpretarea greșită a unui jurnalist străin, după un interviu acordat în 2022.

„A apărut în presa tabloidă internațională ca interpretare a unui jurnalist, dar acelea nu au fost niciodată cuvintele mele. Titlul respectiv a fost preluat de nenumărate site-uri din Brazilia și din întreaga lume ca și cum ar fi fost o declarație a mea.”

Ea a explicat că informația falsă a început să se răspândească într-un moment sensibil din viața sa.

„Povestea a devenit virală când eram însărcinată în nouă luni cu fiul meu cel mic, aveam grijă de copiii mei mai mari și conduceam compania mea. M-am trezit într-o dimineață și am citit această minciună.”

Atacuri și critici timp de ani de zile

Fosta soție a lui Kaká spune că efectele dezinformării au fost mult mai grave decât și-ar putea imagina mulți oameni.

„Am fost insultată, criticată și am primit atacuri misogine și violente. Imaginea mea a fost folosită pentru a vinde cursuri, produse și pentru a genera engagement pe baza unor discursuri sexiste. Iar acest lucru continuă și astăzi.”

Potrivit acesteia, nu doar ea a avut de suferit.

„Ambele familii au fost afectate fără să merite acest lucru.”

A mai dezmințit zvonul și în 2024

Nu este pentru prima dată când Caroline încearcă să oprească răspândirea acestei informații. În aprilie 2024, ea a publicat un mesaj pe Instagram în care a catalogat afirmația drept „fake news” și „citate false”. La acel moment, Caroline a subliniat că ea și Kaká au reușit să construiască o relație sănătoasă de co-parenting după divorț:

„Am divorțat acum aproape 10 ani. Eu și fostul meu soț am găsit o modalitate sănătoasă de a ne crește copiii și sunt foarte recunoscătoare pentru acest lucru”

O poveste care a devenit virală pe internet

Caroline Celico și Kaká s-au căsătorit în 2005 și au divorțat în 2015, după aproape un deceniu de căsnicie. Cei doi au împreună doi copii și și-au refăcut între timp viețile, recăsătorindu-se.
Cu toate acestea, povestea potrivit căreia Caroline l-ar fi părăsit pe Kaká pentru că era „prea perfect” a continuat să circule pe internet și să fie considerată de mulți drept adevărată.
Popularitatea zvonului a fost amplificată și de imaginea lui Kaká, considerat de-a lungul carierei unul dintre cei mai respectați și discreți fotbaliști din lume.

Sătulă de faptul că informația continuă să fie distribuită după ani de zile, Caroline a anunțat că va apela la mijloace legale. Aceasta a concluzionat:

„Am decis să fac ceea ce ar fi trebuit să fac cu mult timp în urmă: să folosesc instrumentele legale pentru a mă apăra și pentru a opri definitiv această minciună.
Această decizie reflectă valorile mele personale, care nu lasă loc misoginiei și știrilor false”

CITEȘTE ȘI: Celebrul fotbalist turc s-a căsătorit la Roma, iar rochia miresei a împărțit internetul în două

Cum arată acum Inoke Ibacka, fiica din prima căsnicie a lui Cabral, cu Luana. Cum se întreține tânăra de 23 de ani, după ce a plecat de acasă și a „rupt-o” cu tatăl ei

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ce se dă de pomană de Moșii de vară 2026: Alimente de împărțit în Sâmbăta Morților
Știri
Ce se dă de pomană de Moșii de vară 2026: Alimente de împărțit în Sâmbăta Morților
Test de personalitate | Alege unul dintre cei 3 bărbați și vei afla ce crede lumea despre tine, de fapt
Știri
Test de personalitate | Alege unul dintre cei 3 bărbați și vei afla ce crede lumea despre tine,…
Lovitură de ultim moment în Sănătate! Ministerul prelungește termenul pentru proiectele PNRR până în august 2026
Mediafax
Lovitură de ultim moment în Sănătate! Ministerul prelungește termenul pentru proiectele PNRR până...
Un criminal care viola și omora femei acostate în centrul Capitalei, descoperit după ADN. Bărbatul a fost comparat cu Ion Rîmaru
Gandul.ro
Un criminal care viola și omora femei acostate în centrul Capitalei, descoperit după...
FOTO. Prezentatoarea TV a revenit pe „sticlă”. Cum arată după ce a fost diagnosticată cu o boală rară
Prosport.ro
FOTO. Prezentatoarea TV a revenit pe „sticlă”. Cum arată după ce a fost...
Un angajat al primăriei a găsit din întâmplare lingouri de aur de 40.000 de euro în timp ce tundea iarba
Adevarul
Un angajat al primăriei a găsit din întâmplare lingouri de aur de 40.000...
Anchetă după tragedia din Târgu Jiu: informații șocante despre bărbatul suspectat de dublă crimă
Digi24
Anchetă după tragedia din Târgu Jiu: informații șocante despre bărbatul suspectat de dublă...
Anunțul momentului de la Putin. „Războiul din Ucraina se apropie de sfârșit”
Mediafax
Anunțul momentului de la Putin. „Războiul din Ucraina se apropie de sfârșit”
Parteneri
Anda Adam, de nerecunoscut după ce a slăbit spectaculos! Ce dietă drastică ține artista
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Anda Adam, de nerecunoscut după ce a slăbit spectaculos! Ce dietă drastică ține artista
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie. Imagini hot de pe plaja din Grecia
Prosport.ro
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie. Imagini hot de pe plaja din Grecia
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Povestea Pompiliei Stoian, artista care a iubit și a cântat alături de Dan Spătaru. De ce a plecat din România în Germania
Click.ro
Povestea Pompiliei Stoian, artista care a iubit și a cântat alături de Dan Spătaru. De...
Washington Post, despre drona rusească prăbușită în Galați: Putin este încolțit și atacă violent. Trump nu-și joacă bine cartea
Digi 24
Washington Post, despre drona rusească prăbușită în Galați: Putin este încolțit și atacă violent. Trump...
Cine va plăti mai mult pentru RCA în 2026?
Promotor.ro
Cine va plăti mai mult pentru RCA în 2026?
4 bancuri cu Meșterul Manole. – Ana e fată bună. O să fac casă cu ea!
Râzi cu lacrimi
4 bancuri cu Meșterul Manole. – Ana e fată bună. O să fac casă cu...
Atac devastator ținut ascuns: Navă militară a SUA, scufundată de drone
go4it.ro
Atac devastator ținut ascuns: Navă militară a SUA, scufundată de drone
Cât de aproape suntem de călătoriile interstelare rapide?
Descopera.ro
Cât de aproape suntem de călătoriile interstelare rapide?
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Go4Games
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Un criminal care viola și omora femei acostate în centrul Capitalei, descoperit după ADN. Bărbatul a fost comparat cu Ion Rîmaru
Gandul.ro
Un criminal care viola și omora femei acostate în centrul Capitalei, descoperit după ADN. Bărbatul...
ULTIMA ORĂ
Ce se dă de pomană de Moșii de vară 2026: Alimente de împărțit în Sâmbăta Morților
Ce se dă de pomană de Moșii de vară 2026: Alimente de împărțit în Sâmbăta Morților
Test de personalitate | Alege unul dintre cei 3 bărbați și vei afla ce crede lumea despre tine, de ...
Test de personalitate | Alege unul dintre cei 3 bărbați și vei afla ce crede lumea despre tine, de fapt
Marea finală Survivor 2026. Am aflat cine sunt cei doi finaliști
Marea finală Survivor 2026. Am aflat cine sunt cei doi finaliști
Cât te costă să îl chemi pe Constantin Enceanu să-ți cânte la nuntă, în 2026. Cât cere pentru ...
Cât te costă să îl chemi pe Constantin Enceanu să-ți cânte la nuntă, în 2026. Cât cere pentru o oră sau pentru toată noaptea
Bukayo Saka rupe tăcerea despre marele vis al Angliei: „Asta este ceea ce ne dorim cu adevărat”
Bukayo Saka rupe tăcerea despre marele vis al Angliei: „Asta este ceea ce ne dorim cu adevărat”
BANC | Bulă și semnele de pe nas
BANC | Bulă și semnele de pe nas
Vezi toate știrile