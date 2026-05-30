BANC | Bulă și semnele de pe nas

Ziua bună se cunoaște încă de dimineață, așa că trebuie începută cu zâmbetul pe buze. Iar pentru asta am pregătit un banc care cu siguranță o să te amuze copios. Protagonistul de astăzi este Bulă.
– Bulă, ai început să porți ochelari?
– Nu, niciodată n-am purtat.
– Și atunci de unde ai semnele alea de pe nas?
– Aaa, semnele sunt de la halba de bere.
Intră o doamnă într-o farmacie în Botoşani:
– Bună ziua, aş dori o cutie cu aspirină!
Intră farmacistul pe uşa din spatele lui şi apare cu o cutie cu aspirină mare cât un televizor. Văzând privirile mirate ale doamnei farmacistul spune:
– He, he, se vede că nu sunteţi din Botoşani… La noi, lucrurile se fac în stil mare! Nu vă faceţi probleme, costă la fel ca şi cutiile mici. Doamna cere şi o sticluţă cu dezinfectant. Farmacistul îi aduce o damigeană de 10 litri:
-V-am spus doamnă că la Botoşani totul se face în stil mare… Nu vă faceţi probleme, costă la fel ca o sticlă mică! Mai doriți ceva?
– Voiam şi nişte supozitoare, dar o să cumpăr de la Suceava!
Un tip la un bar, mort de beat, cu paharul în față, plângea de rupea pământul.
Văzându-l așa de dezamăgit, barmanul îl întreabă:
– Dar ce s-a întâmplat?
– Păi, acum trei luni a murit mama și mi-a lăsat 10.000$…
– Condoleanțele mele…
– Acum două luni a murit tata și mi-a lăsat 25.000$…
– Îmi pare rău, domnule, foarte rău…
– Luna trecută a murit frate-meu și mi-a lăsat 50.000$…
– Vai, trei persoane dragi în așa scurt timp…
– Și luna asta nu mai pică nimic… nimic… fir-ar să fie…
