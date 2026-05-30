BANC | Bulă și semnele de pe nas

De: Alina Drăgan 30/05/2026 | 08:16
Ziua bună se cunoaște încă de dimineață, așa că trebuie începută cu zâmbetul pe buze. Iar pentru asta am pregătit un banc care cu siguranță o să te amuze copios. Protagonistul de astăzi este Bulă.

– Bulă, ai început să porți ochelari?

– Nu, niciodată n-am purtat.

– Și atunci de unde ai semnele alea de pe nas?

– Aaa, semnele sunt de la halba de bere.

Întâmplare într-o farmacie din Botoșani

Intră o doamnă într-o farmacie în Botoşani:

– Bună ziua, aş dori o cutie cu aspirină!

Intră farmacistul pe uşa din spatele lui şi apare cu o cutie cu aspirină mare cât un televizor. Văzând privirile mirate ale doamnei farmacistul spune:

– He, he, se vede că nu sunteţi din Botoşani… La noi, lucrurile se fac în stil mare! Nu vă faceţi probleme, costă la fel ca şi cutiile mici. Doamna cere şi o sticluţă cu dezinfectant. Farmacistul îi aduce o damigeană de 10 litri:

-V-am spus doamnă că la Botoşani totul se face în stil mare… Nu vă faceţi probleme, costă la fel ca o sticlă mică! Mai doriți ceva?

– Voiam şi nişte supozitoare, dar o să cumpăr de la Suceava!

Un tip la un bar, mort de beat, cu paharul în față, plângea de rupea pământul.

Văzându-l așa de dezamăgit, barmanul îl întreabă:

– Dar ce s-a întâmplat?

– Păi, acum trei luni a murit mama și mi-a lăsat 10.000$…

– Condoleanțele mele…

– Acum două luni a murit tata și mi-a lăsat 25.000$…

– Îmi pare rău, domnule, foarte rău…

– Luna trecută a murit frate-meu și mi-a lăsat 50.000$…

– Vai, trei persoane dragi în așa scurt timp…

– Și luna asta nu mai pică nimic… nimic… fir-ar să fie…

 

