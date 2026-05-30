Bukayo Saka rupe tăcerea despre marele vis al Angliei: „Asta este ceea ce ne dorim cu adevărat”

Atacantul Angliei, Bukayo Saka, folosește dezamăgirile trăite la turneele finale recente drept motivație pentru a ajuta naționala să cucerească primul titlu mondial după 60 de ani.

Anglia continuă să viseze la gloria mondială

Deși presiunea asupra echipei naționale a Angliei este uriașă, Saka spune că jucătorii își impun singuri cele mai mari așteptări și nu se lasă afectați de zgomotul din exterior. Acesta a declarat pentru FIFA:

„Știm că există așteptări, dar ceea ce este important este că și noi avem așteptări de la noi înșine. Odată ce ai asta, nu prea mai există altceva care să pună atât de multă presiune pe tine. Încercăm să ignorăm tot zgomotul din jur și știm exact ce vrem să realizăm. Știm cu ce obiectiv mergem la turneu și ne concentrăm permanent asupra acestuia.”

Aproape de trofeu, dar fără succes până acum

La doar 24 de ani, Saka a participat deja la trei turnee majore și a făcut parte din cea mai de succes generație a Angliei din ultimele șase decenii.

La EURO 2020, disputat în 2021 din cauza pandemiei, Anglia a ajuns în prima sa finală majoră după Cupa Mondială din 1966, fiind învinsă de Italia la loviturile de departajare.

Un an și jumătate mai târziu, la 2022 FIFA World Cup, Anglia a ajuns în sferturile de finală, unde a fost eliminată de Franța.

La UEFA Euro 2024, englezii au disputat o nouă finală, pierdută însă în fața Spaniei după un gol marcat pe finalul partidei.

„Folosim aceste dezamăgiri ca motivație”

În loc să fie afectat de eșecurile suferite, Saka spune că acestea îi motivează și mai mult pe el și pe colegii săi. Fotbalistul a explicat:

„La toate aceste turnee am intrat cu încrederea că putem câștiga și am fost foarte aproape. Acum folosim aceste experiențe ca motivație. Vom continua să luptăm și să ne punem în poziția de a câștiga”

O generație plină de talent și foame de succes

Saka vine la Cupa Mondială după un sezon de excepție în care a ajutat-o pe Arsenal să câștige titlul în Premier League pentru prima dată după 22 de ani.

Lotul Angliei este format din jucători experimentați, vedete aflate la maturitate și tineri extrem de talentați. Saka a declarat:

„Văd puncte forte peste tot și văd foarte multă foame de succes și pasiune pentru victorie. Este combinația perfectă de care ai nevoie. Această echipă are enorm de mult talent, dar și foarte multă concurență. Este un mediu sănătos și cred că toți progresăm. Avem mult talent, multă competiție și, în același timp, un puternic spirit de unitate.”

Thomas Tuchel, omul care a schimbat atmosfera

Un alt motiv de optimism pentru Anglia este selecționerul Thomas Tuchel.

Tehnicianul german a condus echipa într-o campanie de calificare perfectă, cu opt victorii din opt meciuri și fără niciun gol primit. Fotbalistul a adăugat:

„Cred că este un antrenor excelent. De când a venit, a fost foarte clar în ceea ce privește ceea ce își dorește și cerințele pe care le are de la echipă. Este un învingător, iar această echipă își dorește și ea să câștige. Ne-am adaptat foarte bine la stilul lui.”

Marele vis: repetarea performanței din 1966

Anglia nu a mai câștigat un trofeu major internațional din 1966, când a devenit campioană mondială pe teren propriu, într-o echipă legendară condusă de Bobby Moore și Geoff Hurst.

Pentru Saka și colegii săi, obiectivul este clar. Starul Naționalei Angliei a concluzionat:

„Ca jucători ai Angliei, ei au stabilit standardele pentru noi. Vrem să le urmăm pașii și să realizăm ceea ce au realizat ei.Acesta este visul. Pentru asta muncim și ar fi ceva cu adevărat special dacă am reuși să obținem acest lucru”

