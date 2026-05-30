Cât te costă să îl chemi pe Constantin Enceanu să-ți cânte la nuntă, în 2026. Cât cere pentru o oră sau pentru toată noaptea

De: Denisa Crăciun 30/05/2026 | 08:34
Tarif Constantin Enceanu 2026
Sezonul nunților se apropie cu pași repezi. Mirii își doresc ca ziua lor cea mare să fie perfectă, așadar organizează totul în detaliu. Unul dintre cele mai importante aspecte este muzica. 

Artiștii care cântă live la nunți sunt din ce în ce mai căutați. Printre cei care performează exclusiv în acest mod se află și Constantin Enceanu. Acesta întreține atmosfera la eveniment, însă un lucru important de luat în calcul este tariful cerut. Prețurile variază în funcție de programul solicitat, dar și în funcție de locație.

Căsătoria este una dintre cele mai importante evenimente din viața unui cuplu. Pregătirile încep chiar și cu doi ani înainte, însă și organizarea pe suta de metri poate fi o opțiune. Fiindcă este aproape iunie, majoritatea locațiilor și artiștilor sunt rezervate, mirii care se gândesc acum la ziua cea mare trebuie să ia în calcul costurile. Unul dintre cele mai importante aspecte este întreținerea atmosferii. Unii miri aleg DJ, alții formație sau soliști. Constantin Enceanu este foarte căutat și asta datorită repertoriului său inedit.

Artistul de muzică populară are două opțiuni atunci când vine vorba de program. El poate veni doar pentru un singur program, adică pentru 45-60 de minute, iar tariful în acest caz pornește de la 1.500 de euro și poate crește în funcție de cerințe și distanța localului. Un lucru important de menționat este că solistul cântă exclusiv live, ceea ce înseamnă că are nevoie să fie acompaniat de formația sau taraful care este deja prezent la eveniment. În acest context este esențial ca trupa să știe piesele sale. A doua opțiune este ca artistul să vină însoțit de propriul instrumentist, ceea ce modifică prețul.

De asemenea, Constantin Enceanu, la fel ca alți artiști de muzică populară nu cântă întreaga noapte, adică 6-8 ore continuu. El poate avea una sau două programe importante care să ridice atmosfera. Mirii care își doresc mai multe reprize, trei sau patru, prețul se negociază sub forma unui pachet complet. Acesta poate ajunge de obicei la câteva mii de euro.

