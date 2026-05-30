Marea finală Survivor 2026. Am aflat cine sunt cei doi finaliști

Competiția Survivor 2026 se pregătește să ajungă la final. Nu mai este mult până când marele câștigător o să fie desemnat. Concurenții au intrat în linie dreaptă către marea finală, iar publicul abia așteaptă să afle deznodământul. Cine sunt cei doi finaliști care se vor înfrunta în ultima luptă?

După numeroase probe grele, confruntări intense, jocuri, recompense și chiar conflicte, competiția Survivor este aproape de final. Mulți concurenți au fost, iar acum puțini au mai rămas. Doar doi vor ajunge să se confrunte în marea finală, iar noi am aflat despre cine este vorba. Se pare că o să fie o finală intensă, cu multe răsturnări de situație.

Am aflat cine sunt cei doi finaliști

Marea finală Survivor 2026 va fi difuzată în direct duminică, 7 iunie 2026, începând cu ora 20:00. Evenimentul ar urma să fie transmis direct din Republica Dominicană, locul în care concurenții au trăit luni întregi în condiții dificile, departe de confort și de familii.

Finala acestui sezon va arăta ușor diferit. Spre deosebire de sezoanele trecute, de această dată nu vor mai fi trei, ci doar doi finaliști, iar noi știm deja despre cine este vorba. Ultima confruntare a sezonului se va da între un Faimos și un Războinic.

Mai exact, unul dintre finaliștii acestui sezon este Gabi Tamaș. Fotbalistul a știut de la început cum să își facă strategiile, iar acum culege roadele. Va intra în confruntarea finală și rămâne de văzut dacă va ieși victorios.

În marea finală lui Gabi Tamaș i se va alătura și Lucian Popa. Sportivul a demonstrat că este un concurent puternic și o să joace și marea finală.

Așadar, nu mai este mult până când fanii Survivor o să afle marele câștigător al acestui sezon. Gabi Tamaș și Lucian Popa o să fie cei care vor intra în confruntarea finală și rămâne de văzut care dintre ei va reuși să își adjudece victoria și să pună mâna pe marele premiu.

CITEȘTE ȘI:

Ajunsă în România, Maria dă de pământ cu Tamaș. A spus adevărul: ce i-a făcut Gabi la Survivor + ce s-a întâmplat în ultima noapte

Cele 2 cuvinte pe care i le-a zis Gabi Tamaș la ureche Mariei, după ce a fost eliminată de la Survivor