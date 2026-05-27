Ajunsă în România, Maria dă de pământ cu Tamaș. A spus adevărul: ce i-a făcut Gabi la Survivor + ce s-a întâmplat în ultima noapte

Nici bine nu a ajuns în România că Maria Dumitru a lansat primele acuzații de „blat” la adresa lui Gabi Tamaș. Fosta războinică de la Survivor 2026 este de părere că rivalul său a fost cel care a avut un cuvânt important de spus în ceea ce privește plecarea sa. La mijloc ar fi fost vorba despre o strategie gândită împreună cu Lucian Popa, câștigătorul colanului de imunitate.

Maria Dumitru a pierdut duelul cu cele două foste războinice, Ramona Micu și Bianca Stoica, eliminare care a stârnit un val de reacții și discuții aprinse în tabăra concurenților, dar și în rândul telespectatorilor. După ce băieții din trib au fost protejați de votul colegelor, Ramona Micu și Bianca Stoica au fost desemnate de ceilalți concurenți să meargă la duel. Ramona a primit 4 voturi, iar Bibi a primit și ea 4 voturi, în timp ce Maria Dumitru a fost nominalizată de Lucian Popa, câștigătorul colanului de imunitate.

Maria Dumitru dă de pământ cu Gabi Tamaș

Cursa pentru a rămâne în concurs a fost extrem de tensionată și strânsă, mai ales că toate cele trei fete au făcut parte din echipa Războinicilor. În cele din urmă, Maria a pierdut duelul cu cele mai bune prietene ale ei din concurs.

„Cumva, emoțiile m-au dat peste cap. Am intrat pe traseu, dar nu reușeam să mă coordonez. Așa mi-a fost scris până la urmă. Îmi pare rău că nu ajung să merg mai departe, dar dacă atât mi-a fost scris, atunci nu am ce face”, a spus Maria, înainte de a părăsi competiția.

Ajunsă în România, fosta războinică a acordat un interviu direct de pe Aeroportul Otopeni, pentru emisiunea ”După Junglă”. Practic, Maria îl acuză pe Gabi Tamaș că a eliminat-o, fiind în spatele nominalizării ei de către Lucian Popa la duel. Duel care a trimis-o acasă.

„O votez din considerente sportive pe Maria. Vreau să menționez că nu este răzbunare. Consider că este o concurentă puternică și o votez să meargă la duel”, a spus Lucian în consiliu. „Am înțeles decizia lui Lucian. Dar Gabi Tamaș a fost în spatele strategiei, să scape de mine. Nu sunt regrete. Totul se întâmplă cu un motiv”, a spus Maria Dumitru.

Momentul despărțirii a fost unul emoționant pentru toți concurenții. În timp ce își lua rămas bun de la colegii ei, Maria Dumitru a primit un mesaj de la Gabi Tamaș. Acesta i-a transmis, la ureche, într-un gest de încurajare: „Capul Sus”.

Câți bani a primit Maria Dumitru la Survivor 2026

Maria Dumitru a rezistat 17 săptămâni la Survivor 2026, însă ea nu a intrat de la început, ci după trei săptămâni. Pentru fiecare stage petrecut în joc, fosta războinică a încasat câte 1.500 de euro, ceea ce înseamnă că a plecat acasă cu 25.500 de euro.

