Acasă » Știri » Ajunsă în România, Maria dă de pământ cu Tamaș. A spus adevărul: ce i-a făcut Gabi la Survivor + ce s-a întâmplat în ultima noapte

Ajunsă în România, Maria dă de pământ cu Tamaș. A spus adevărul: ce i-a făcut Gabi la Survivor + ce s-a întâmplat în ultima noapte

De: Irina Vlad 27/05/2026 | 07:47
Ajunsă în România, Maria dă de pământ cu Tamaș. A spus adevărul: ce i-a făcut Gabi la Survivor + ce s-a întâmplat în ultima noapte
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Nici bine nu a ajuns în România că Maria Dumitru a lansat primele acuzații de „blat” la adresa lui Gabi Tamaș. Fosta războinică de la Survivor 2026 este de părere că rivalul său a fost cel care a avut un cuvânt important de spus în ceea ce privește plecarea sa. La mijloc ar fi fost vorba despre o strategie gândită împreună cu Lucian Popa, câștigătorul colanului de imunitate.

Maria Dumitru a pierdut duelul cu cele două foste războinice, Ramona Micu și Bianca Stoica, eliminare care a stârnit un val de reacții și discuții aprinse în tabăra concurenților, dar și în rândul telespectatorilor. După ce băieții din trib au fost protejați de votul colegelor, Ramona Micu și Bianca Stoica au fost desemnate de ceilalți concurenți să meargă la duel. Ramona a primit 4 voturi, iar Bibi a primit și ea 4 voturi, în timp ce Maria Dumitru a fost nominalizată de Lucian Popa, câștigătorul colanului de imunitate.

junsă în România, Maria dă de pământ cu Tamaș/ sursă foto: social media

Maria Dumitru dă de pământ cu Gabi Tamaș

Cursa pentru a rămâne în concurs a fost extrem de tensionată și strânsă, mai ales că toate cele trei fete au făcut parte din echipa Războinicilor. În cele din urmă, Maria a pierdut duelul cu cele mai bune prietene ale ei din concurs.

„Cumva, emoțiile m-au dat peste cap. Am intrat pe traseu, dar nu reușeam să mă coordonez. Așa mi-a fost scris până la urmă. Îmi pare rău că nu ajung să merg mai departe, dar dacă atât mi-a fost scris, atunci nu am ce face”, a spus Maria, înainte de a părăsi competiția.

Ajunsă în România, fosta războinică a acordat un interviu direct de pe Aeroportul Otopeni, pentru emisiunea ”După Junglă”. Practic, Maria îl acuză pe Gabi Tamaș că a eliminat-o, fiind în spatele nominalizării ei de către Lucian Popa la duel. Duel care a trimis-o acasă.

„O votez din considerente sportive pe Maria. Vreau să menționez că nu este răzbunare. Consider că este o concurentă puternică și o votez să meargă la duel”, a spus Lucian în consiliu.

„Am înțeles decizia lui Lucian. Dar Gabi Tamaș a fost în spatele strategiei, să scape de mine. Nu sunt regrete. Totul se întâmplă cu un motiv”, a spus Maria Dumitru.

Momentul despărțirii a fost unul emoționant pentru toți concurenții. În timp ce își lua rămas bun de la colegii ei, Maria Dumitru a primit un mesaj de la Gabi Tamaș. Acesta i-a transmis, la ureche, într-un gest de încurajare: „Capul Sus”.

Câți bani a primit Maria Dumitru la Survivor 2026

Maria Dumitru a rezistat 17 săptămâni la Survivor 2026, însă ea nu a intrat de la început, ci după trei săptămâni. Pentru fiecare stage petrecut în joc, fosta războinică a încasat câte 1.500 de euro, ceea ce înseamnă că a plecat acasă cu 25.500 de euro.

Cele 2 cuvinte pe care i le-a zis Gabi Tamaș la ureche Mariei, după ce a fost eliminată de la Survivor

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Scandal înainte de Cupa Mondială! Iranul, obligat să își mute cantonamentul din SUA în Mexic
Știri
Scandal înainte de Cupa Mondială! Iranul, obligat să își mute cantonamentul din SUA în Mexic
Toți pensionarii români ar putea rămâne fără pensii în 2027. Scenariul sumbru prezentat de BNR
Știri
Toți pensionarii români ar putea rămâne fără pensii în 2027. Scenariul sumbru prezentat de BNR
Download our new free desktop app
O clădire istorică din Transilvania a fost readusă la viață după 300 de ani. Cum arată conacul Gyárfás, „ultimul refugiu” al poetului maghiar Petőfi
Gandul.ro
O clădire istorică din Transilvania a fost readusă la viață după 300 de...
FOTO. Imagini cu Jordan Chiles în costum de baie. Rivala Anei Bărbosu profită de timpul liber
Prosport.ro
FOTO. Imagini cu Jordan Chiles în costum de baie. Rivala Anei Bărbosu profită...
De ce evită tot mai mulți români să vorbească cu vecinii și cum a dispărut ideea de comunitate
Adevarul
De ce evită tot mai mulți români să vorbească cu vecinii și cum...
Lukașenko se declară „îngrozit” de ideea ca Republica Moldova să se unească cu România. Ce l-a rugat pe omul lui Putin de la Chișinău
Digi24
Lukașenko se declară „îngrozit” de ideea ca Republica Moldova să se unească cu...
Download our new free desktop app
Parteneri
Cum arată Diana Matei în costum de baie la 44 de ani. Artista a dezvăluit cum reușește să se mențină în formă: „Mi-e foame de când mă știu”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Diana Matei în costum de baie la 44 de ani. Artista a dezvăluit...
FOTO. Cum arată azi Gabriela Roșu, handbalista care a cucerit toată România cu gestul mai puțin obișnuit din avion!
Prosport.ro
FOTO. Cum arată azi Gabriela Roșu, handbalista care a cucerit toată România cu gestul mai...
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Nuntă princiară la Palatul Știrbey! Marius Moga a fost nașul baronesei Nicoleta Scarlat și al lordului Răzvan Vasile de Brattleby! „Am plâns de am rupt!”
Click.ro
Nuntă princiară la Palatul Știrbey! Marius Moga a fost nașul baronesei Nicoleta Scarlat și al...
Un an de vechime la pensie va costa mai mult de la 1 iulie. Casa de Pensii anunță recalculări și pentru cei care au plătit în avans
Digi 24
Un an de vechime la pensie va costa mai mult de la 1 iulie. Casa...
Chinezi au adus, în sfârșit, noul rival pentru Renault Clio și Dacia Sandero
Promotor.ro
Chinezi au adus, în sfârșit, noul rival pentru Renault Clio și Dacia Sandero
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Bubulino, ce face ăsta sub pat ?!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Bubulino, ce face ăsta sub pat ?!
Ofertă LIDL la sculele Parkside și Ultimate Speed pentru casă și mașină
go4it.ro
Ofertă LIDL la sculele Parkside și Ultimate Speed pentru casă și mașină
Ce țări sunt în Eurasia? Mulți oameni greșesc!
Descopera.ro
Ce țări sunt în Eurasia? Mulți oameni greșesc!
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Go4Games
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
O clădire istorică din Transilvania a fost readusă la viață după 300 de ani. Cum arată conacul Gyárfás, „ultimul refugiu” al poetului maghiar Petőfi
Gandul.ro
O clădire istorică din Transilvania a fost readusă la viață după 300 de ani. Cum...
ULTIMA ORĂ
Scandal înainte de Cupa Mondială! Iranul, obligat să își mute cantonamentul din SUA în Mexic
Scandal înainte de Cupa Mondială! Iranul, obligat să își mute cantonamentul din SUA în Mexic
Toți pensionarii români ar putea rămâne fără pensii în 2027. Scenariul sumbru prezentat de BNR
Toți pensionarii români ar putea rămâne fără pensii în 2027. Scenariul sumbru prezentat de BNR
Celebrul fotbalist turc s-a căsătorit la Roma, iar rochia miresei a împărțit internetul în două
Celebrul fotbalist turc s-a căsătorit la Roma, iar rochia miresei a împărțit internetul în două
Cum arată acum Inoke Ibacka, fiica din prima căsnicie a lui Cabral, cu Luana. Cum se întreține tânăra ...
Cum arată acum Inoke Ibacka, fiica din prima căsnicie a lui Cabral, cu Luana. Cum se întreține tânăra de 23 de ani, după ce a plecat de acasă și a „rupt-o” cu tatăl ei
Rapperul care împărțea albume gratis în Piața Obor face acum artă experimentală
Rapperul care împărțea albume gratis în Piața Obor face acum artă experimentală
Regulile secrete de securitate care îi permit lui Kate Middleton să renunțe la centura de siguranță ...
Regulile secrete de securitate care îi permit lui Kate Middleton să renunțe la centura de siguranță a mașinii
Vezi toate știrile