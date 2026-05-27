Când va fi înmormântată Storiana, tânăra din Timișoara care a murit subit: „Cu durere în suflet ne despărțim”

Moartea prematură și fulgetăroare a Storianei Boghiu a îndurerat întreaga comunitate din Timișoara. Tânăra, cunoscută în industria beauty locală, a suferit subit un stop cardio-respirator fatal. Apropiații au anunțat data și ora când va avea loc înmormântarea.

Originară din Dâmbovița, Storiana lucra la un salon de înfrumusețare din Timișoara, unde era considerată una dintre cele mai dedicate profesioniste din domeniul beauty. Tânăra s-a stins din viață în mod neașteptat, iar vestea a provocat durere în întreaga comunitate.

Când va fi înmormântată Storiana

Soriana a murit subit după ce a suferit un stop cardio-respirator, iar toți cei care au cunoscut-o sau au avut ocazia să lucreze cu ea încă nu își revin din șoc. După aflarea veștii, apropiații tinerei au susținut că nimic nu avea să prevestească această nenorocire, deoarece tânăra părea să aibă o stare de sănătate bună.

Cei care își doresc să își ia adio de la Storiana o pot face miercuri, 27 mai, de la ora 15:00. Apropiații au anunțat că sicriul cu trupul neînsuflețit al tinerei va fi depus la Casa Funerară Eden, situată pe Calea Totontalului din Timișoara.

„Cu profundă tristețe ne luăm rămas-bun de la colega noastră dragă. Plecarea ei lasă un gol imens în sufletul nostru. Ai fost nu doar o colegă deosebită, ci și un om minunat, care a adus lumină, sprijin și omenie în jurul său. Îți mulțumim pentru tot ce ai lăsat în inimile noastre. Astăzi, colectivul nostru este mai sărac fără tine. Vei rămâne mereu parte din echipa și din sufletele noastre. Cu durere imensă în suflet ne despărțim de acest suflet bun! Începând cu data de 27 mai, ora 15:00, la Eden Funerare (Calea Torontalului, Timișoara) sunteți așteptați toți cei care doriți să vă luați rămas bun de la ea!”, se arată în anunțul publicat de colegii Storianei.

