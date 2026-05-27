Acasă » Știri » Când va fi înmormântată Storiana, tânăra din Timișoara care a murit subit: „Cu durere în suflet ne despărțim”

Când va fi înmormântată Storiana, tânăra din Timișoara care a murit subit: „Cu durere în suflet ne despărțim”

De: Irina Vlad 27/05/2026 | 08:42
Când va fi înmormântată Storiana, tânăra din Timișoara care a murit subit: „Cu durere în suflet ne despărțim”
Când va fi înmormântată Storiana Boghiu/ sursă foto: social media
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Moartea prematură și fulgetăroare a Storianei Boghiu a îndurerat întreaga comunitate din Timișoara. Tânăra, cunoscută în industria beauty locală, a suferit subit un stop cardio-respirator fatal. Apropiații au anunțat data și ora când va avea loc înmormântarea.

Originară din Dâmbovița, Storiana lucra la un salon de înfrumusețare din Timișoara, unde era considerată una dintre cele mai dedicate profesioniste din domeniul beauty. Tânăra s-a stins din viață în mod neașteptat, iar vestea a provocat durere în întreaga comunitate.

Când va fi înmormântată Storiana

Soriana a murit subit după ce a suferit un stop cardio-respirator, iar toți cei care au cunoscut-o sau au avut ocazia să lucreze cu ea încă nu își revin din șoc. După aflarea veștii, apropiații tinerei au susținut că nimic nu avea să prevestească această nenorocire, deoarece tânăra părea să aibă o stare de sănătate bună.

Cei care își doresc să își ia adio de la Storiana o pot face miercuri, 27 mai, de la ora 15:00. Apropiații au anunțat că sicriul cu trupul neînsuflețit al tinerei va fi depus la Casa Funerară Eden, situată pe Calea Totontalului din Timișoara.

„Cu profundă tristețe ne luăm rămas-bun de la colega noastră dragă. Plecarea ei lasă un gol imens în sufletul nostru. Ai fost nu doar o colegă deosebită, ci și un om minunat, care a adus lumină, sprijin și omenie în jurul său. Îți mulțumim pentru tot ce ai lăsat în inimile noastre.

Astăzi, colectivul nostru este mai sărac fără tine. Vei rămâne mereu parte din echipa și din sufletele noastre. Cu durere imensă în suflet ne despărțim de acest suflet bun! Începând cu data de 27 mai, ora 15:00, la Eden Funerare (Calea Torontalului, Timișoara) sunteți așteptați toți cei care doriți să vă luați rămas bun de la ea!”, se arată în anunțul publicat de colegii Storianei.

S-a aflat cauza morții Storianei, angajata salonului de înfrumusețare din Timișoara care a murit subit. Colegii săi sunt îndurerați

Atac în plină zi, în București. Două femei au fost agresate de un biciclist care purta cagulă

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Richard Abou Zaki, apariție alături de Mădălina Ghenea. Ce anunț a făcut juratul de la „Chefi la cuțite”
Știri
Richard Abou Zaki, apariție alături de Mădălina Ghenea. Ce anunț a făcut juratul de la „Chefi la cuțite”
Antena 1, omagiu pentru Tal Berkovich. Imaginile cu ultima apariție a tinerei decedate în accident
Știri
Antena 1, omagiu pentru Tal Berkovich. Imaginile cu ultima apariție a tinerei decedate în accident
Româncele nu se mai îngrijesc? Criza economică a golit saloanele de înfrumusețare
Mediafax
Româncele nu se mai îngrijesc? Criza economică a golit saloanele de înfrumusețare
O clădire istorică din Transilvania a fost readusă la viață după 300 de ani. Cum arată conacul Gyárfás, „ultimul refugiu” al poetului maghiar Petőfi
Gandul.ro
O clădire istorică din Transilvania a fost readusă la viață după 300 de...
FOTO. Imagini cu Jordan Chiles în costum de baie. Rivala Anei Bărbosu profită de timpul liber
Prosport.ro
FOTO. Imagini cu Jordan Chiles în costum de baie. Rivala Anei Bărbosu profită...
De ce evită tot mai mulți români să vorbească cu vecinii și cum a dispărut ideea de comunitate
Adevarul
De ce evită tot mai mulți români să vorbească cu vecinii și cum...
Decizie istorică la Washington! Țara din Europa care va produce rachete Patriot pe teritoriul ei
Digi24
Decizie istorică la Washington! Țara din Europa care va produce rachete Patriot pe...
Oana Gheorghiu acuză „fabrica de copy-paste” din companiile de stat: „Un singur plan copiat de patru ori”
Mediafax
Oana Gheorghiu acuză „fabrica de copy-paste” din companiile de stat: „Un singur plan...
Parteneri
Cum arată Diana Matei în costum de baie la 44 de ani. Artista a dezvăluit cum reușește să se mențină în formă: „Mi-e foame de când mă știu”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Diana Matei în costum de baie la 44 de ani. Artista a dezvăluit...
FOTO. Cum arată azi Gabriela Roșu, handbalista care a cucerit toată România cu gestul mai puțin obișnuit din avion!
Prosport.ro
FOTO. Cum arată azi Gabriela Roșu, handbalista care a cucerit toată România cu gestul mai...
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Nuntă princiară la Palatul Știrbey! Marius Moga a fost nașul baronesei Nicoleta Scarlat și al lordului Răzvan Vasile de Brattleby! „Am plâns de am rupt!”
Click.ro
Nuntă princiară la Palatul Știrbey! Marius Moga a fost nașul baronesei Nicoleta Scarlat și al...
Un an de vechime la pensie va costa mai mult de la 1 iulie. Casa de Pensii anunță recalculări și pentru cei care au plătit în avans
Digi 24
Un an de vechime la pensie va costa mai mult de la 1 iulie. Casa...
Chinezi au adus, în sfârșit, noul rival pentru Renault Clio și Dacia Sandero
Promotor.ro
Chinezi au adus, în sfârșit, noul rival pentru Renault Clio și Dacia Sandero
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Bubulino, ce face ăsta sub pat ?!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Bubulino, ce face ăsta sub pat ?!
Ofertă LIDL la sculele Parkside și Ultimate Speed pentru casă și mașină
go4it.ro
Ofertă LIDL la sculele Parkside și Ultimate Speed pentru casă și mașină
Ce țări sunt în Eurasia? Mulți oameni greșesc!
Descopera.ro
Ce țări sunt în Eurasia? Mulți oameni greșesc!
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Go4Games
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
O clădire istorică din Transilvania a fost readusă la viață după 300 de ani. Cum arată conacul Gyárfás, „ultimul refugiu” al poetului maghiar Petőfi
Gandul.ro
O clădire istorică din Transilvania a fost readusă la viață după 300 de ani. Cum...
ULTIMA ORĂ
Richard Abou Zaki, apariție alături de Mădălina Ghenea. Ce anunț a făcut juratul de la „Chefi ...
Richard Abou Zaki, apariție alături de Mădălina Ghenea. Ce anunț a făcut juratul de la „Chefi la cuțite”
Antena 1, omagiu pentru Tal Berkovich. Imaginile cu ultima apariție a tinerei decedate în accident
Antena 1, omagiu pentru Tal Berkovich. Imaginile cu ultima apariție a tinerei decedate în accident
A fost cutremur în România! Ce magnitudine a avut și unde s-a produs
A fost cutremur în România! Ce magnitudine a avut și unde s-a produs
Mesajul dureros transmis de iubitul Storianei, tânăra care a murit subit în Timiș: „M-ai lăsat ...
Mesajul dureros transmis de iubitul Storianei, tânăra care a murit subit în Timiș: „M-ai lăsat atunci când te iubeam mai mult”
Cum petrece Philipp Plein, în timp ce Andreea Sasu e internată în spital: “Muzică și amintiri”
Cum petrece Philipp Plein, în timp ce Andreea Sasu e internată în spital: “Muzică și amintiri”
Motivul pentru care Armin Nicoară pleacă în vacanță fără Claudia. Explicația este uluitoare
Motivul pentru care Armin Nicoară pleacă în vacanță fără Claudia. Explicația este uluitoare
Vezi toate știrile