Ana a murit în Italia, după lupta cu o boală grea. Vestea a întristat comunitatea locală

O româncă stabilită de mai mulți ani în Italia a murit la vârsta de 56 de ani, lăsând în urmă durere în familie și în comunitatea din Tempio, regiunea Sardinia.

Femeia s-a stins din viață în urma unei boli grave, iar funeraliile au avut loc în urmă cu o zi, pe 26 mai.

Potrivit publicației Gallura Oggi, Ana Feraru, de origine română, trăia de mai mulți ani în Italia împreună cu familia sa.

Femeia era cunoscută și apreciată în comunitatea locală. Vestea dispariției sale a fost primită cu profundă tristețe în rândul celor care o cunoșteau.

Românca a decedat duminică, 24 mai

Familia a transmis vestea decesului printr-un mesaj de doliu, anunț făcut de partenerul său de viață, Massimo, alături de fiul Ionuț, împreună cu Oana și Maria, de sora Mariana, de frații Ioan, Adrian și Paul, precum și de toți nepoții.

Apropiații au transmis mulțumiri medicilor Sini și Bardino de la Spitalul Giovanni Paolo II din Olbia, precum și întregului personal al centrului de îngrijiri paliative din Tempio.

Ceremonia funerară a avut loc la Tempio, marți, 26 mai, începând cu ora 14:50. Cortegiul funerar a pornit de la Hospice-ul din Via Limbara către Biserica Sacro Cuore.

