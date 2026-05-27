Nu a primit 30.000 de euro! Câți bani a încasat Marina Luca de la Antena 1 pentru că a câștigat Chefi la cuțite

De: Irina Vlad 27/05/2026 | 09:22
Marina Luca (29 de ani) este câștigătoarea sezonului 17 Chefi la Cuțite de la Antena 1! În urma unei bătălii culinare de coelcție, premiul de 30.000 de euro și stagiul de pregătire profesională într-un restaurant cu stea Michelin au fost adjudecate de cuțitul de aur al lui Alexandru Sautner. 

Marți, 26 mai, a avut loc finala sezonului 17 al emisiunii Chefi la Cuțite de la Antena 1. Marina Luca, cuțitul de aur din echipa condusă de Chef Alexandru Sautner, a fost cea care obținut cel mai mare punctaj din parte celor 10 chefi de top din țară și a invitatului special Manfredi Maretti.

„Nu-mi vine a crede, deci efectiv nu-mi vine a crede. Nu realizez. Nici nu știu ce să fac. Nu știu cum să mă bucur. Plâng de fericire și de faptul că am reușit să câștig și mă bucur foarte mult că nu am renunțat la început”, a mărturisit Marina Luca imediat după ce a ridicat trofeul sezonului 17.

Câți bani a primit, de fapt, Marina Luca la Chefi la Cuțite

Cu 10 ani de experiență în domeniu, Marina Luca este originară din Republica Moldova și a descoperit pasiunea pentru gastronomie încă de la vârsta de 14 ani. În prezent, este considerată unul dintre cei mai apreciați chefi patiseri din țară și de peste Prut. Absolventă a prestigioasei Academii Ducasse, de-a lungul carierei sale a lucrat în restaurante cu stele Michelin, iar în prezent conduce propriul laborator de deserturi, „La Dame de Luca”.

După terminarea sezonului 17 al emisiunii Chefi la Cuțite, Marina Luca a plecat acasă cu trofeul și premiul de 30.000 de euro. Totuși, puțini știu că această sumă de bani este, de fapt, una brută. În realitate, câștigătoarea încasează aproximativ 26.940 de euro net, după aplicarea impozitului pe venit de 10%.

Conform legislației în vigoare, pentru premiile obținute la concursuri se aplică impozitul de 10% asupra sumei care depășește plafonul neimpozitabil de 600 de lei. Prin urmare, din premiul brut de 30.000 de euro se scade suma neimpozitabilă de 600 de lei (aproximativ 120 de euro), astfel că impozitul de 10% se aplică pe diferența rămasă.

Impozitul este reținut direct de către Antena 1, astfel că marele câștigător primește direct suma de bani impozitată, acesta nemaifiind nevoit să plătească alte taxe suplimentare.

