Marina Luca rupe tăcerea înainte de finala Chefi la cuțite. Ce le-a spus susținătorilor

De: Denisa Crăciun 26/05/2026 | 12:12
Marina Luca, mesaj după finală/ sursa foto: social media
Finala Chefi la cuțite se apropie cu pași repezi. Marina Luca, una dintre concurentele de la show-ul culinar a transmis un mesaj inedit susținătorilor ei. 

Chefi la cuțite este cel mai cunoscut concurs culinar din țara noastră. Este urmărit de mii de oameni, iar acum emoțiile sunt la cote maxime. Marea finală se apropie, iar participanții se vor lupta pentru a pregăti cel mai bun preparat. Marina Luca a făcut parte din echipa lui Chef Alexandru Sautner. Aceasta a fost apreciată de fanii emisiunii, astfel că a ținut să le mulțumească și a transmis un mesaj important pe rețelele de socializare.

Ce spune Marina Luca înainte de finala Chefi la cuțite

Marea finală Chefi la cuțite se va difuza marți, 26 mai, 2026. Printre finaliști se numără și Marina Luca, concurentă ce a făcut parte din echipa lui Chef Alexandru Sautner. Cu doar câteva ore înainte de a afla cine va câștiga premiul cel mare, Marina a ținut să le mulțumească susținătorilor ei pentru cuvintele frumoase, astfel că a postat pe rețelele de socializare un mesaj important. Aceasta a subliniat faptul că se concentrează pe calificarea în finală.

Mă bucur mult de încrederea voastră. Mai întâi trebuie să mă calific în finală. Fac tot posibilul astăzi să ajung acolo și apoi vedem ce se întâmplă. Vă mulțumesc mult pentru încredere, susținere, apreciere și respect. Sunteți absolut minunați. Mă bucur că îmi vedeți valoarea. Vă iubesc, a transmis Marina Luca în mediul online.

De asemenea, reacțiile nu au întârziat să apară, așadar mulți internauți au comentat că sunt siguri că Marina Luca va fi cea care va câștiga marea finală Chefi la cuțite.

Tu vei câștiga finala, arată unul dintre comentarii.

Marina Luca, mesaj ferm pentru cei care au criticat-o

Finalista a mărturisit că pe parcursul concursului a avut parte și de valuri de hate. Aceasta a declarat în urmă cu ceva timp că cei care au criticat-o la început și-au schimbat părerea de-a lungul timpului, dar și că nu au afectat-o cuvintele negative.

Se pare că da, cei care nu m-au plăcut la început, care spuneau că sunt arogantă, au ajuns să mă iubească, să mă admire și să mă aprecieze. Eu vă mulțumesc din suflet și haterilor, și celor care mă admiră. Eu vă iubesc pe toți, a declarat ea.

