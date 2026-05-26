Florin Salam, în centrul unui nou scandal! Manelistul a stârnit revoltă în mediul online: „Dai 25.000 de euro și primești doar urlete asurzitoare”

Florin Salam a ajuns, din nou, în mijlocul unui scandal. De această dată nemulțumirile s-au ridicat în urma unei prestații pe care manelistul și trupa sa au avut în cadrul unui eveniment. Se pare că unii dintre cei prezenți nu au fost mulțumiți de „spectacol” și nu au ezitat să îl critice dur pe manelist.

Recent, în mediul online a devenit viral un clip în care Florin Salam și formația sa cântă în cadrul unui eveniment. Deși manelistul este apreciat de multă lume și este unul dintre cele mai mari nume din industrie, se pare totuși că talentul său artistic nu este apreciat de toată lumea.

Florin Salam, în centrul unui nou scandal

Un clip video în care Florin Salam apare alături de Roberto Tudor, dar și de un alt coleg a făcut înconjurul internetului. Cei care cântă sunt colegii manelistului, însă și Florin Salam are câteva intervenții. Ei bine, această filmare a stârnit rumoare.

Florin Salam, dar și formația sa, au fost criticați pentru prestație. Iar mulți au fost cei care au spus că manelistul cere un onorariu mult prea mare pentru ce oferă.

„Dai 25.000 de euro pentru patru ore de «muzică» și primești doar urlete asurzitoare, ca de mamut! Chiar merită să dai o avere pentru așa ceva?”, este descrierea de care a fost însoțit clipul viral.

Momentul cu Florin Salam a împărțit internetul în două. Unii i-au luat apărarea manelistului spunând că filmulețul respectiv nu reprezintă realitatea, iar problema ar fi fost, de fapt, sonorizarea de la eveniment și urletele de fundal.

Pe de altă parte au existat și alții care nu au ratat ocazia și i-au criticat vehement pe Florin Salam și pe colegii săi. Fanii revoltați au spus că manelistul ar avea un onorariu prea mare pentru serviciile pe care le prestează.

„Eu nu i-aș chema nici dacă ar veni gratis; „Bătaie de joc, dar na «cântă Salam»”; „Mai bine dau 500 de euro la DJ”; „Ferească Dumnezeu dacă asta este muzica nu mai zic nimic”; „De cântat altă dată…”; „Și eu ca prostul am făcut școală. Pot și eu să urlu așa pentru 25.000 de coco”, au fost câteva dintre comentariile cârcotașilor.

CITEȘTE ȘI:

Cum a ajutat-o Florin Salam pe Melek? Gestul manelistului nu a rămas fără ecou

Mama lui Florin Salam, la un pas de tragedie după ce s-a zvonit că artistul ar fi fost bătut de patronul unui local: ”Mă duc la ea să o liniștesc”