Viața secretă a lui Vali Vijelie! Cu ce se ocupa, de fapt, manelistul în anii tinereții. Nuțu Cămătaru l-a dat de gol

Serialul documentar „Cămătarii” a fost lansat, iar primele episoade aduc dezvăluiri spectaculoase atât despre Nuțu Cămătaru și familia sa, cât și despre alte nume foarte bine cunoscute publicului din România. Liderul clanului Cămătaru a vorbit, printre altele, și despre Vali Vijelie și viața mai puțin cunoscută a acestuia. Ce făcea manelistul în tinerețe, atunci când trăia în Franța. Se pare că Vali Vijelie nu era așa „cuminte” precum îl credeau fanii săi.

Universul dur, controversat și intens al unuia dintre cele mai cunoscute clanuri din România a ajuns pe VOYO într-o producție documentar. „Cămătarii”, serialul inspirat din fapte reale, urmărește ascensiunea și căderea unei lumi interlope care a marcat ultimele decenii din România. În cadrul documentarului, Nuțu Cămătaru a făcut dezvăluiri spectaculoase și despre Vali Vijelie.

Viața secretă a lui Vali Vijelie

În cadrul episodului doi al serialului documentar, Nuțu Cămătaru a făcut unele mărturisiri neașteptate despre Vali Vijelie, cunoscutul manelist. Se pare că aceștia s-au intersectat în anii tinereții, în Franța, iar manelistul nu era tocmai „cuminte”.

La acea vreme, Vali Vijelie nu s-ar fi descurcat doar din cântări, așa că a apelat la alte surse suplimentare de venit. Nuțu Cămătaru spune că manelistul se mai ocupa și cu spartul caselor și fura din magazine.

„Făcuse un accident Vijelie. Mi se pare că moartea victimei și a fugit. Ai înțeles? Avea câțiva ani în Franța pe acolo, când am ajuns eu. Ai înțeles? Cânta pe la români pe acolo. Dar cânta, ce putea să facă avere? Era de întreținere. A trebuit să meargă la foaie verde, să învețe. La sparte de case, la făcut o corecție prin magazine. Aveau ginitori din ăștia prin magazin, marea majoritate negrotei. De ăștia mari, ai înțeles? Vali e unul dintre oamenii care se adaptează ușor. Îl vezi tu cu fața aia de om serios, dar el se adaptează foarte ușor. El dintre toți lăutarii e cel mai ciumeg dintre toți, cum era Mihai Nămol. Stai fără grijă că nu așa stă treaba. Nimeni nu s-a născut profesionist. Că doar nu te-ai născut să știi să faci una și alta. A învățat repede, s-a adaptat. Erau o grămadă de hoți pe acolo. Și românii sunt foarte inventivi. Da, avea o brigadă cu Crai … Crai se însurase pe-acolo, își găsise și Vali pe una pe-acolo, care era de mult pe-acolo, ai înțeles tu? Care băga bine pe la… era de pe vremea lui Ceaușescu”, a spus Nuțu Cămătaru.

”Cămătarii” poate fi urmărit în fiecare luni de la 23:30 pe Pro TV. Serialul este disponibil și pe VOYO.

